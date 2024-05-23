https://ria.ru/20240523/forum-1947995903.html

Президент Боливии примет участие в ПМЭФ

Президент Боливии примет участие в ПМЭФ - РИА Новости, 23.05.2024

Президент Боливии примет участие в ПМЭФ

Президент Боливии Луис Алберто Арсе Катакора приедет в Россию по приглашению российского лидера Владимира Путина 6-7 июня, он станет гостем Петербургского... РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T19:34

2024-05-23T19:34

2024-05-23T19:59

пмэф

россия

боливия

владимир путин

юрий ушаков

экономика

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Президент Боливии Луис Алберто Арсе Катакора приедет в Россию по приглашению российского лидера Владимира Путина 6-7 июня, он станет гостем Петербургского международного экономического форума, сообщила РИА Новости посол республики в России Мария Луиса Рамос Урсагасте."Президент Боливии Луис Алберто Арсе Катакора подтвердил участие в ПМЭФ. По приглашению президента России Владимира Путина президент Боливии прибудет с официальным визитом в Россию 6-7 июня 2024", - сказала посол.Ранее об участии боливийского президента в экономическом форуме сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. По его словам, Арсе поучаствует в пленарном заседании.

https://ria.ru/20240515/iran-1946154171.html

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пмэф, россия, боливия, владимир путин, юрий ушаков, экономика