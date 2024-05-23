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Президент Боливии примет участие в ПМЭФ
Президент Боливии примет участие в ПМЭФ - РИА Новости, 23.05.2024
Президент Боливии примет участие в ПМЭФ
Президент Боливии Луис Алберто Арсе Катакора приедет в Россию по приглашению российского лидера Владимира Путина 6-7 июня, он станет гостем Петербургского... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T19:34
2024-05-23T19:34
2024-05-23T19:59
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Президент Боливии Луис Алберто Арсе Катакора приедет в Россию по приглашению российского лидера Владимира Путина 6-7 июня, он станет гостем Петербургского международного экономического форума, сообщила РИА Новости посол республики в России Мария Луиса Рамос Урсагасте."Президент Боливии Луис Алберто Арсе Катакора подтвердил участие в ПМЭФ. По приглашению президента России Владимира Путина президент Боливии прибудет с официальным визитом в Россию 6-7 июня 2024", - сказала посол.Ранее об участии боливийского президента в экономическом форуме сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. По его словам, Арсе поучаствует в пленарном заседании.
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пмэф, россия, боливия, владимир путин, юрий ушаков, экономика
ПМЭФ, Россия, Боливия, Владимир Путин, Юрий Ушаков, Экономика
Президент Боливии примет участие в ПМЭФ
Президент Боливии посетит РФ 6-7 июня и примет участие в ПМЭФ