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В больнице рассказали о состоянии премьера Словакии - РИА Новости, 23.05.2024
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12:14 23.05.2024 (обновлено: 12:46 23.05.2024)
https://ria.ru/20240523/fitso-1947853363.html
В больнице рассказали о состоянии премьера Словакии
В больнице рассказали о состоянии премьера Словакии - РИА Новости, 23.05.2024
В больнице рассказали о состоянии премьера Словакии
Состояние премьер-министра Словакии Роберта Фицо после покушения остается серьезным, но стабильным, сообщили в четверг в больнице. РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T12:14
2024-05-23T12:46
словакия
покушение на премьер-министра словакии фицо
в мире
роберт фицо
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БРАТИСЛАВА, 23 мая - РИА Новости. Состояние премьер-министра Словакии Роберта Фицо после покушения остается серьезным, но стабильным, сообщили в четверг в больнице."Состояние здоровья пациента остается серьезным, но стабильным", - говорится в распространенном заявлении больницы, куда в середине мая с огнестрельными ранениями был госпитализирован Фицо.Покушение на Фицо, неоднократно выступавшего против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, произошло 15 мая после выездного заседания правительства в городе Гандлова, в 190 километрах от столицы Словакии Братиславы. Премьера вертолетом транспортировали в больницу города Банска-Бистрица. МВД сообщало, что в больницу Фицо был доставлен в критическом состоянии. В ходе покушения нападавший произвел пять выстрелов в главу кабмина, полиция задержала стрелявшего на месте. Вице-премьер говорил, что в Фицо попало четыре пули, одна из них пробила политику желудок.По данным МВД, нападавший руководствовался политическими мотивами. Словацкие СМИ сообщали, что покушение совершил 71-летний писатель Юрай Цинтула, который выстрелил в Фицо, когда тот подошел поприветствовать людей, находившихся рядом с местом проведения заседания правительства. По данным ведомства, мужчина был не согласен с действиями кабмина страны, в том числе выступал против остановки поставок вооружения на Украину. Ему грозит от 25 лет тюрьмы до пожизненного заключения. МВД республики изначально информировало о том, что стрелявший в премьера Словакии действовал один, но на данный момент следователи проверяют версию того, что у нападавшего могли быть и сообщники.Премьер Словакии Фицо выступал против поставок оружия Украине, а также заявлял, что будет блокировать членство Украины в НАТО, поскольку это означало бы начало Третьей мировой войны. По мнению Фицо, конфликт на Украине начался еще в 2014 году с "разгула украинских неонацистов", а Россию обманывали, убеждая, что НАТО прекратит расширяться. Премьер Словакии высказывался против отправки военных на Украину. По его словам, возможная отправка военных НАТО в эту страну привела бы к эскалации конфликта. Фицо также заявлял, что Словакия не входит в число стран, которые заинтересованы в том, чтобы делать из России врага.
https://ria.ru/20240517/liberaly-1946524286.html
https://ria.ru/20240515/pokushenie-1946264742.html
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словакия, покушение на премьер-министра словакии фицо, в мире, роберт фицо
Словакия, Покушение на премьер-министра Словакии Фицо, В мире, Роберт Фицо
В больнице рассказали о состоянии премьера Словакии

Состояние премьера Фицо после покушения остается серьезным, но стабильным

© AP Photo / TASR/Jan KroslákМедики доставляют раненого премьер-министра Словакии Роберта Фицо в больницу в городе Банска-Бистрица
Медики доставляют раненого премьер-министра Словакии Роберта Фицо в больницу в городе Банска-Бистрица - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© AP Photo / TASR/Jan Kroslák
Медики доставляют раненого премьер-министра Словакии Роберта Фицо в больницу в городе Банска-Бистрица
Читать ria.ru в
БРАТИСЛАВА, 23 мая - РИА Новости. Состояние премьер-министра Словакии Роберта Фицо после покушения остается серьезным, но стабильным, сообщили в четверг в больнице.
"Состояние здоровья пациента остается серьезным, но стабильным", - говорится в распространенном заявлении больницы, куда в середине мая с огнестрельными ранениями был госпитализирован Фицо.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
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Покушение на Фицо, неоднократно выступавшего против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, произошло 15 мая после выездного заседания правительства в городе Гандлова, в 190 километрах от столицы Словакии Братиславы. Премьера вертолетом транспортировали в больницу города Банска-Бистрица. МВД сообщало, что в больницу Фицо был доставлен в критическом состоянии. В ходе покушения нападавший произвел пять выстрелов в главу кабмина, полиция задержала стрелявшего на месте. Вице-премьер говорил, что в Фицо попало четыре пули, одна из них пробила политику желудок.
По данным МВД, нападавший руководствовался политическими мотивами. Словацкие СМИ сообщали, что покушение совершил 71-летний писатель Юрай Цинтула, который выстрелил в Фицо, когда тот подошел поприветствовать людей, находившихся рядом с местом проведения заседания правительства. По данным ведомства, мужчина был не согласен с действиями кабмина страны, в том числе выступал против остановки поставок вооружения на Украину. Ему грозит от 25 лет тюрьмы до пожизненного заключения. МВД республики изначально информировало о том, что стрелявший в премьера Словакии действовал один, но на данный момент следователи проверяют версию того, что у нападавшего могли быть и сообщники.
Премьер Словакии Фицо выступал против поставок оружия Украине, а также заявлял, что будет блокировать членство Украины в НАТО, поскольку это означало бы начало Третьей мировой войны. По мнению Фицо, конфликт на Украине начался еще в 2014 году с "разгула украинских неонацистов", а Россию обманывали, убеждая, что НАТО прекратит расширяться. Премьер Словакии высказывался против отправки военных на Украину. По его словам, возможная отправка военных НАТО в эту страну привела бы к эскалации конфликта. Фицо также заявлял, что Словакия не входит в число стран, которые заинтересованы в том, чтобы делать из России врага.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
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СловакияПокушение на премьер-министра Словакии ФицоВ миреРоберт Фицо
 
 
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