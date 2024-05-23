https://ria.ru/20240523/familiya-1947927653.html

Дети Бишимбаева намерены сменить фамилию

Дети Бишимбаева намерены сменить фамилию - РИА Новости, 23.05.2024

Дети Бишимбаева намерены сменить фамилию

Дети экс-министра нацфинансов Казахстана Куандыка Бишимбаева, признанного виновным в убийстве и истязании гражданской жены Салтанат Нукеновой, намерены сменить... РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T16:06

2024-05-23T16:06

2024-05-23T16:13

казахстан

астана

куандык бишимбаев

дети

дело салтанат нукеновой

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МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Дети экс-министра нацфинансов Казахстана Куандыка Бишимбаева, признанного виновным в убийстве и истязании гражданской жены Салтанат Нукеновой, намерены сменить фамилию. Об этом в соцсетях сообщила его бывшая жена Назым Кахарман.Судебное заседание, которое длилось более двух месяцев, вызвало широкий резонанс по всему миру. Суд приговорил Бишимбаева к 24 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии в Аршалы. Его двоюродный брат Бахытжан Байжанов, обвиняемый в укрывательстве преступника, получил четыре года тюрьмы.По словам Кахарман, ее семья тяжело переживала судебный процесс. Дети столкнулись с психотравмой и решили поменять личные данные, поскольку после преступления фамилия "стала нарицательной"."Был хорошим человеком, но, к сожалению, опозорил и осквернил имя и память своего прадеда. Отец, конечно, навсегда останется отцом. От него нужно взять лучшее, поблагодарить за жизнь. Но и принять факт того, что тот убил человека, погубил свою жизнь и так подставил детей. Позлиться, погоревать, поплакать и отпустить. У него свой путь, и дети за отца не в ответе, они его не воспитывали, не приглашали в эту жизнь. Не обязаны его поддерживать и любить. Это мы, родители, ответственны перед детьми", — высказалась Кахарман.Дело Салтанат НукеновойТрагедия произошла в ночь с восьмого на девятое ноября 2023 года в ресторане Астаны DAU. По версии гособвинения, пара поссорилась на почве ревности. Бишимбаев избивал жену в холле и VIP-кабинке столичного ресторана в течение нескольких часов, периодически снимая происходящее на смартфон.Впоследствии следствие обнаружило эти видеозаписи и они были обнародованы в суде. Свидетели происходящего — персонал заведения, рабочие, которые в ту ночь находились в DAU, не стали вмешиваться в семейный конфликт.В свою очередь, двоюродный брат Бишимбаева Бахытжан Байжанов, являющийся директором ресторана, распорядился стереть все записи с видеокамер заведения, чтобы скрыть происходящее, но следствию удалось восстановить видео и приобщить их к делу. В итоге Байжанов все же вызвал скорую помощь, прибывшие врачи констатировали смерть девушки.Одиннадцатого ноября 2023 года Специализированный межрайонный следственный суд Астаны санкционировал арест бывшего высокопоставленного чиновника. Тогда президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил МВД республики держать на особом контроле дело о резонансном убийстве. После досудебного расследования Бишимбаеву предъявили обвинение по двум статьям Уголовного кодекса — "Истязание" и "Убийство, совершенное с особой жестокостью".Токаев 15 апреля подписал закон о поправках в законодательство по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей. Родной брат Салтанат Нукеновой Айтбек Амангельды объявил о создании фонда памяти своей сестры, деятельность которого будет нацелена на помощь казахстанцам, пострадавшим от бытового насилия.Куандык Бишимбаев в 2016 году возглавил Министерство национальной экономики Казахстана, но уже через восемь месяцев его отправили в отставку из-за коррупционного скандала. Бывшего министра признали виновным в получении крупной взятки, хищении бюджетных средств и приговорили к десяти годам лишения свободы с конфискацией имущества и пожизненным запретом занимать руководящие должности на госслужбе. Но в октябре 2019 года суд Шымкента (город республиканского значения на юге Казахстана) вынес постановление об условно-досрочном освобождении экс-министра

https://ria.ru/20240412/ubiystvo-1939451350.html

https://ria.ru/20240514/nukenova-1945886672.html

https://ria.ru/20240513/prigovor-1945684677.html

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казахстан, астана, куандык бишимбаев, дети, дело салтанат нукеновой