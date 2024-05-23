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В Москве стартовал основной период ЕГЭ - РИА Новости, 23.05.2024
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13:39 23.05.2024 (обновлено: 15:25 23.05.2024)
https://ria.ru/20240523/ege-1947879761.html
В Москве стартовал основной период ЕГЭ
В Москве стартовал основной период ЕГЭ - РИА Новости, 23.05.2024
В Москве стартовал основной период ЕГЭ
Основной период ЕГЭ стартовал в Москве, всего в столице в этом году на участие в экзаменах зарегистрировались более 87 тысяч человек, сообщила заммэра Москвы по РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T13:39
2024-05-23T15:25
общество
москва
анастасия ракова
социальный навигатор
сн_образование
единый государственный экзамен (егэ)
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Основной период ЕГЭ стартовал в Москве, всего в столице в этом году на участие в экзаменах зарегистрировались более 87 тысяч человек, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. "В этом году в Москве на участие в основном периоде ЕГЭ зарегистрировались более 87 тысяч человек. Из них около 68 тысяч - нынешние выпускники. Сегодня стартуют первые испытания - по литературе, химии и географии. На экзамены по литературе и химии зарегистрировались всего более 14 тысяч выпускников, географию выбрали свыше двух тысяч одиннадцатиклассников", - рассказала Ракова, слова которой приводятся на портале мэра и правительства Москвы. В сообщении отмечается, что результаты по этим трем предметам участники смогут узнать не позже 6 июня на портале mos.ru, а также в своей образовательной организации.
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общество, москва, анастасия ракова , социальный навигатор, сн_образование, единый государственный экзамен (егэ)
Общество, Москва, Анастасия Ракова , Социальный навигатор, СН_Образование, Единый государственный экзамен (ЕГЭ)
В Москве стартовал основной период ЕГЭ

Заммэра Ракова: основной период ЕГЭ стартовал в Москве

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСдача единого государственного экзамена
Сдача единого государственного экзамена - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сдача единого государственного экзамена. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Основной период ЕГЭ стартовал в Москве, всего в столице в этом году на участие в экзаменах зарегистрировались более 87 тысяч человек, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"В этом году в Москве на участие в основном периоде ЕГЭ зарегистрировались более 87 тысяч человек. Из них около 68 тысяч - нынешние выпускники. Сегодня стартуют первые испытания - по литературе, химии и географии. На экзамены по литературе и химии зарегистрировались всего более 14 тысяч выпускников, географию выбрали свыше двух тысяч одиннадцатиклассников", - рассказала Ракова, слова которой приводятся на портале мэра и правительства Москвы.
В сообщении отмечается, что результаты по этим трем предметам участники смогут узнать не позже 6 июня на портале mos.ru, а также в своей образовательной организации.
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ОбществоМоскваАнастасия РаковаСоциальный навигаторСН_ОбразованиеЕдиный государственный экзамен (ЕГЭ)
 
 
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