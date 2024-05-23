https://ria.ru/20240523/ege-1947879761.html

В Москве стартовал основной период ЕГЭ

В Москве стартовал основной период ЕГЭ - РИА Новости, 23.05.2024

В Москве стартовал основной период ЕГЭ

Основной период ЕГЭ стартовал в Москве, всего в столице в этом году на участие в экзаменах зарегистрировались более 87 тысяч человек, сообщила заммэра Москвы по РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T13:39

2024-05-23T13:39

2024-05-23T15:25

общество

москва

анастасия ракова

социальный навигатор

сн_образование

единый государственный экзамен (егэ)

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Основной период ЕГЭ стартовал в Москве, всего в столице в этом году на участие в экзаменах зарегистрировались более 87 тысяч человек, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. "В этом году в Москве на участие в основном периоде ЕГЭ зарегистрировались более 87 тысяч человек. Из них около 68 тысяч - нынешние выпускники. Сегодня стартуют первые испытания - по литературе, химии и географии. На экзамены по литературе и химии зарегистрировались всего более 14 тысяч выпускников, географию выбрали свыше двух тысяч одиннадцатиклассников", - рассказала Ракова, слова которой приводятся на портале мэра и правительства Москвы. В сообщении отмечается, что результаты по этим трем предметам участники смогут узнать не позже 6 июня на портале mos.ru, а также в своей образовательной организации.

https://ria.ru/20240522/ege-1734473764.html

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общество, москва, анастасия ракова , социальный навигатор, сн_образование, единый государственный экзамен (егэ)