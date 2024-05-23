https://ria.ru/20240523/ege-1947809837.html
В России начался основной период ЕГЭ-2024
В России начался основной период ЕГЭ-2024 - РИА Новости, 23.05.2024
В России начался основной период ЕГЭ-2024
В четверг в России начинается основной период единого государственного экзамена, в этот день школьники будут сдавать ЕГЭ по химии, литературе и географии. РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T09:32
2024-05-23T09:32
2024-05-23T09:34
общество
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. В четверг в России начинается основной период единого государственного экзамена, в этот день школьники будут сдавать ЕГЭ по химии, литературе и географии. Экзамены пройдут во всех регионах России, а также в образовательных организациях за рубежом. Всего ЕГЭ планируют сдать около 700 тысяч школьников. Для организации ЕГЭ будет задействовано более 6 тысяч пунктов проведения экзаменов (ППЭ), около 300 тысяч организаторов и 6,2 тысячи медицинских работников. Мониторинг хода экзаменов будут вести примерно 40 тысяч общественных наблюдателей. Самым популярным предметом основного периода ЕГЭ-2024 по выбору остается обществознание (43,76%), на втором месте по популярности информатика (20,68%), далее следуют биология (19,37%), физика (15,91%) и история (15,8%). Английский язык выбрали для сдачи в этом году 14,1% участников ЕГЭ, химию — 13,75% участников, литературу — 8,49% участников, географию — 3,36% участников. Новация экзаменационной кампании этого года — введение для выпускников возможности пересдать один из предметов ЕГЭ по своему выбору. Эти пересдачи пройдут 4 и 5 июля. Предыдущий результат выпускника по данному предмету при этом будет аннулирован. У школьников также есть возможность сдать единый государственный экзамен за рубежом. Более 2 тысяч человек из 54 зарубежных стран планируют принять участие в ЕГЭ-2024, для этого откроют 77 пунктов проведения экзаменов. Основные дни основного периода ЕГЭ в 2024 году пройдут с 23 мая по 11 июня. С 13 июня по 5 июля расписанием предусмотрены резервные дни.
https://ria.ru/20240522/ege-1734473764.html
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общество, россия, единый государственный экзамен (егэ), социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Единый государственный экзамен (ЕГЭ), Социальный навигатор, СН_Образование
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. В четверг в России начинается основной период единого государственного экзамена, в этот день школьники будут сдавать ЕГЭ по химии, литературе и географии.
Экзамены пройдут во всех регионах России, а также в образовательных организациях за рубежом. Всего ЕГЭ планируют сдать около 700 тысяч школьников.
Для организации ЕГЭ будет задействовано более 6 тысяч пунктов проведения экзаменов (ППЭ), около 300 тысяч организаторов и 6,2 тысячи медицинских работников. Мониторинг хода экзаменов будут вести примерно 40 тысяч общественных наблюдателей.
Самым популярным предметом основного периода ЕГЭ-2024 по выбору остается обществознание (43,76%), на втором месте по популярности информатика (20,68%), далее следуют биология (19,37%), физика (15,91%) и история (15,8%). Английский язык выбрали для сдачи в этом году 14,1% участников ЕГЭ, химию — 13,75% участников, литературу — 8,49% участников, географию — 3,36% участников.
Новация экзаменационной кампании этого года — введение для выпускников возможности пересдать один из предметов ЕГЭ по своему выбору. Эти пересдачи пройдут 4 и 5 июля. Предыдущий результат выпускника по данному предмету при этом будет аннулирован.
У школьников также есть возможность сдать единый государственный экзамен за рубежом. Более 2 тысяч человек из 54 зарубежных стран планируют принять участие в ЕГЭ-2024, для этого откроют 77 пунктов проведения экзаменов.
Основные дни основного периода ЕГЭ в 2024 году пройдут с 23 мая по 11 июня. С 13 июня по 5 июля расписанием предусмотрены резервные дни.