https://ria.ru/20240523/ege-1947809837.html

В России начался основной период ЕГЭ-2024

В России начался основной период ЕГЭ-2024 - РИА Новости, 23.05.2024

В России начался основной период ЕГЭ-2024

В четверг в России начинается основной период единого государственного экзамена, в этот день школьники будут сдавать ЕГЭ по химии, литературе и географии. РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T09:32

2024-05-23T09:32

2024-05-23T09:34

общество

россия

единый государственный экзамен (егэ)

социальный навигатор

сн_образование

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/06/1800601635_0:84:3342:1964_1920x0_80_0_0_b2160a07b7b2b752b2b0b69ab37194c3.jpg

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. В четверг в России начинается основной период единого государственного экзамена, в этот день школьники будут сдавать ЕГЭ по химии, литературе и географии. Экзамены пройдут во всех регионах России, а также в образовательных организациях за рубежом. Всего ЕГЭ планируют сдать около 700 тысяч школьников. Для организации ЕГЭ будет задействовано более 6 тысяч пунктов проведения экзаменов (ППЭ), около 300 тысяч организаторов и 6,2 тысячи медицинских работников. Мониторинг хода экзаменов будут вести примерно 40 тысяч общественных наблюдателей. Самым популярным предметом основного периода ЕГЭ-2024 по выбору остается обществознание (43,76%), на втором месте по популярности информатика (20,68%), далее следуют биология (19,37%), физика (15,91%) и история (15,8%). Английский язык выбрали для сдачи в этом году 14,1% участников ЕГЭ, химию — 13,75% участников, литературу — 8,49% участников, географию — 3,36% участников. Новация экзаменационной кампании этого года — введение для выпускников возможности пересдать один из предметов ЕГЭ по своему выбору. Эти пересдачи пройдут 4 и 5 июля. Предыдущий результат выпускника по данному предмету при этом будет аннулирован. У школьников также есть возможность сдать единый государственный экзамен за рубежом. Более 2 тысяч человек из 54 зарубежных стран планируют принять участие в ЕГЭ-2024, для этого откроют 77 пунктов проведения экзаменов. Основные дни основного периода ЕГЭ в 2024 году пройдут с 23 мая по 11 июня. С 13 июня по 5 июля расписанием предусмотрены резервные дни.

https://ria.ru/20240522/ege-1734473764.html

https://ria.ru/20240520/shkolniki-1947078284.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, единый государственный экзамен (егэ), социальный навигатор, сн_образование