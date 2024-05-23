https://ria.ru/20240523/berbok-1947776550.html

Захарова в шутку обеспокоилась состоянием Бербок

Захарова в шутку обеспокоилась состоянием Бербок - РИА Новости, 23.05.2024

Захарова в шутку обеспокоилась состоянием Бербок

Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила Берлину о том, какие страны ответственны за продолжение боевых действий на Украине, а также... РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T00:32

2024-05-23T00:32

2024-05-23T10:53

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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила Берлину о том, какие страны ответственны за продолжение боевых действий на Украине, а также обеспокоилась состоянием главы МИД ФРГ Анналены Бербок.Ранее Бербок в интервью каналу ZDF заявила, что половина мира работает над тем, чтобы "отстаивать мир". Но для этого, по ее словам, нужен президент России. Он, по мнению главы немецкого МИД, "совсем не желает говорить", что показали недавние учения российских ядерных сил и непрерывные атаки на инфраструктуру."Я уже начинаю волноваться за состояние Бербок. То ли у нее что-то с памятью, то ли с логикой, то ли… Давайте напомним немецкому министру о том, что и так знает весь мир, а не только его "половина", — написала Захарова в своем Telegram-канале. Она напомнила, что именно западные страны принимают решения об увеличении поставок оружия в зону конфликта. Также Захарова добавила, что Россия согласилась на переговоры сразу, когда ее об этом попросил Киев. Но затем к Зеленскому прибыл тогдашний премьер Британии Борис Джонсон и уговорил представителей властей прервать переговоры, напомнила представитель российского МИД. "Третье. Под давлением США в сентябре 2022 года Зеленский подписал указ, запрещающий какие-либо переговоры с Москвой. Так о чем же это Анналена?" — задала риторический вопрос Захарова.Читайте в Дзен: НАТО наконец определилось, когда будут сбивать самолеты ВКС"Загадка для НАТО". Россия повысила ставки до предела

https://ria.ru/20240522/berbok-1947670135.html

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в мире, россия, берлин (город), украина, мария захарова, анналена бербок, борис джонсон, мид германии