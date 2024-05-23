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Захарова в шутку обеспокоилась состоянием Бербок - РИА Новости, 23.05.2024
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00:32 23.05.2024 (обновлено: 10:53 23.05.2024)
https://ria.ru/20240523/berbok-1947776550.html
Захарова в шутку обеспокоилась состоянием Бербок
Захарова в шутку обеспокоилась состоянием Бербок - РИА Новости, 23.05.2024
Захарова в шутку обеспокоилась состоянием Бербок
Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила Берлину о том, какие страны ответственны за продолжение боевых действий на Украине, а также... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T00:32
2024-05-23T10:53
в мире
россия
берлин (город)
украина
мария захарова
анналена бербок
борис джонсон
мид германии
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила Берлину о том, какие страны ответственны за продолжение боевых действий на Украине, а также обеспокоилась состоянием главы МИД ФРГ Анналены Бербок.Ранее Бербок в интервью каналу ZDF заявила, что половина мира работает над тем, чтобы "отстаивать мир". Но для этого, по ее словам, нужен президент России. Он, по мнению главы немецкого МИД, "совсем не желает говорить", что показали недавние учения российских ядерных сил и непрерывные атаки на инфраструктуру."Я уже начинаю волноваться за состояние Бербок. То ли у нее что-то с памятью, то ли с логикой, то ли… Давайте напомним немецкому министру о том, что и так знает весь мир, а не только его "половина", — написала Захарова в своем Telegram-канале. Она напомнила, что именно западные страны принимают решения об увеличении поставок оружия в зону конфликта. Также Захарова добавила, что Россия согласилась на переговоры сразу, когда ее об этом попросил Киев. Но затем к Зеленскому прибыл тогдашний премьер Британии Борис Джонсон и уговорил представителей властей прервать переговоры, напомнила представитель российского МИД. "Третье. Под давлением США в сентябре 2022 года Зеленский подписал указ, запрещающий какие-либо переговоры с Москвой. Так о чем же это Анналена?" — задала риторический вопрос Захарова.Читайте в Дзен: НАТО наконец определилось, когда будут сбивать самолеты ВКС"Загадка для НАТО". Россия повысила ставки до предела
https://ria.ru/20240522/berbok-1947670135.html
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в мире, россия, берлин (город), украина, мария захарова, анналена бербок, борис джонсон, мид германии
В мире, Россия, Берлин (город), Украина, Мария Захарова, Анналена Бербок, Борис Джонсон, МИД Германии
Захарова в шутку обеспокоилась состоянием Бербок

Захарова пошутила, что беспокоится за состояние главы МИД ФРГ Бербок

© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила Берлину о том, какие страны ответственны за продолжение боевых действий на Украине, а также обеспокоилась состоянием главы МИД ФРГ Анналены Бербок.
Ранее Бербок в интервью каналу ZDF заявила, что половина мира работает над тем, чтобы "отстаивать мир". Но для этого, по ее словам, нужен президент России. Он, по мнению главы немецкого МИД, "совсем не желает говорить", что показали недавние учения российских ядерных сил и непрерывные атаки на инфраструктуру.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во время пресс-конференции на Украине. 21 мая 2024 - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
Бербок в Киеве выступила с дерзким обвинением в адрес Путина
Вчера, 14:54
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"Я уже начинаю волноваться за состояние Бербок. То ли у нее что-то с памятью, то ли с логикой, то ли… Давайте напомним немецкому министру о том, что и так знает весь мир, а не только его "половина", — написала Захарова в своем Telegram-канале.
Она напомнила, что именно западные страны принимают решения об увеличении поставок оружия в зону конфликта. Также Захарова добавила, что Россия согласилась на переговоры сразу, когда ее об этом попросил Киев. Но затем к Зеленскому прибыл тогдашний премьер Британии Борис Джонсон и уговорил представителей властей прервать переговоры, напомнила представитель российского МИД.
"Третье. Под давлением США в сентябре 2022 года Зеленский подписал указ, запрещающий какие-либо переговоры с Москвой. Так о чем же это Анналена?" — задала риторический вопрос Захарова.
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