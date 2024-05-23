https://ria.ru/20240523/beglov-1948023470.html

Беглов рассказал о планах Петербурга на ПМЭФ-2024

Беглов рассказал о планах Петербурга на ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 23.05.2024

Беглов рассказал о планах Петербурга на ПМЭФ-2024

Санкт-Петербург на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) планирует заключить более 50 соглашений, сообщил губернатор города Александр Беглов. РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T23:41

2024-05-23T23:41

2024-05-23T23:45

санкт-петербург

экономика

китай

индия

александр беглов

пулково (аэропорт)

санкт-петербургский университет информационных технологий

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1a/1942585469_75:0:2540:1386_1920x0_80_0_0_7049b61793266e4e564da1cdcbb6e63b.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 мая - РИА Новости. Санкт-Петербург на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) планирует заключить более 50 соглашений, сообщил губернатор города Александр Беглов."Прежде всего, форум продолжает приносить городу миллиардные инвестиции… В его рамках были подписаны документы о реализации существующих и будущих инфраструктурных мегапроектов – таких, как ЗСД, новый международный терминал аэропорта Пулково, ШМСД, "ИТМО-Хайпарк", трамвай "Купчино-Шушары-Славянка" и многие другие… Эти и другие проекты так или иначе прошли через форум, стали частью нашей жизни, частью Петербурга", - сказал он в эфире Телеканала 78.Губернатор отметил, что в этом году главная идея стенда Петербурга – "Технологии, открытые для мира"."Несколько крупных проектов будут представлены на интерактивных макетах на нашей экспозиции. Это безусловно "Остров фортов", туристический кластер "Горская", "Технологическая долина и город-спутник "Южный"… Покажем новые разработки судостроителей, аэрокосмической отрасли, фармкластера и других передовых предприятий. Готовимся к подписанию 50 соглашений, может быть и больше получится", - рассказал Беглов.По его словам, каждый новый форум поднимает престиж Петербурга, позиционирует его как центр взаимодействия бизнеса и власти, международных деловых контактов, что важно и для делового, и для обычного туризма."Петербург любит и умеет принимать гостей. Эта традиция восходит к Петру - "Все флаги в гости будут к нам". Сегодня Петербург выполняет столичные функции, принимая огромное количество разных международных форумов и событий… Когда наш президент в начале XXI века повысил статус Петербургского международного экономического форума, сделал его одним из крупнейших мировых событий, включил в глобальную повестку, он продолжил дело основателя города - Петра Первого", - сказал губернатор.Он отметил, что география участников изменилась. "Петербург рад гостям из тех стран, которые охотно и активно едут на форум – это Китай, Индия, страны арабского мира, Африка, Юго-Восточной Азия и Латинская Америка", - сказал Беглов.27-й Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня.

https://ria.ru/20240523/lenoblast-1947821890.html

https://ria.ru/20240523/forum-1947995903.html

https://ria.ru/20240515/pmef-1946095424.html

санкт-петербург

китай

индия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

санкт-петербург, экономика, китай, индия, александр беглов, пулково (аэропорт), санкт-петербургский университет информационных технологий