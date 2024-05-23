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Беглов рассказал о планах Петербурга на ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 23.05.2024
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23:41 23.05.2024 (обновлено: 23:45 23.05.2024)
https://ria.ru/20240523/beglov-1948023470.html
Беглов рассказал о планах Петербурга на ПМЭФ-2024
Беглов рассказал о планах Петербурга на ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 23.05.2024
Беглов рассказал о планах Петербурга на ПМЭФ-2024
Санкт-Петербург на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) планирует заключить более 50 соглашений, сообщил губернатор города Александр Беглов. РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T23:41
2024-05-23T23:45
санкт-петербург
экономика
китай
индия
александр беглов
пулково (аэропорт)
санкт-петербургский университет информационных технологий
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 мая - РИА Новости. Санкт-Петербург на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) планирует заключить более 50 соглашений, сообщил губернатор города Александр Беглов."Прежде всего, форум продолжает приносить городу миллиардные инвестиции… В его рамках были подписаны документы о реализации существующих и будущих инфраструктурных мегапроектов – таких, как ЗСД, новый международный терминал аэропорта Пулково, ШМСД, "ИТМО-Хайпарк", трамвай "Купчино-Шушары-Славянка" и многие другие… Эти и другие проекты так или иначе прошли через форум, стали частью нашей жизни, частью Петербурга", - сказал он в эфире Телеканала 78.Губернатор отметил, что в этом году главная идея стенда Петербурга – "Технологии, открытые для мира"."Несколько крупных проектов будут представлены на интерактивных макетах на нашей экспозиции. Это безусловно "Остров фортов", туристический кластер "Горская", "Технологическая долина и город-спутник "Южный"… Покажем новые разработки судостроителей, аэрокосмической отрасли, фармкластера и других передовых предприятий. Готовимся к подписанию 50 соглашений, может быть и больше получится", - рассказал Беглов.По его словам, каждый новый форум поднимает престиж Петербурга, позиционирует его как центр взаимодействия бизнеса и власти, международных деловых контактов, что важно и для делового, и для обычного туризма."Петербург любит и умеет принимать гостей. Эта традиция восходит к Петру - "Все флаги в гости будут к нам". Сегодня Петербург выполняет столичные функции, принимая огромное количество разных международных форумов и событий… Когда наш президент в начале XXI века повысил статус Петербургского международного экономического форума, сделал его одним из крупнейших мировых событий, включил в глобальную повестку, он продолжил дело основателя города - Петра Первого", - сказал губернатор.Он отметил, что география участников изменилась. "Петербург рад гостям из тех стран, которые охотно и активно едут на форум – это Китай, Индия, страны арабского мира, Африка, Юго-Восточной Азия и Латинская Америка", - сказал Беглов.27-й Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня.
https://ria.ru/20240523/lenoblast-1947821890.html
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санкт-петербург, экономика, китай, индия, александр беглов, пулково (аэропорт), санкт-петербургский университет информационных технологий
Санкт-Петербург, Экономика, Китай, Индия, Александр Беглов, Пулково (аэропорт), Санкт-Петербургский университет информационных технологий
Беглов рассказал о планах Петербурга на ПМЭФ-2024

Петербург на ПМЭФ-2024 планирует заключить более 50 соглашений, заявил Беглов

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкГубернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© РИА Новости / POOL
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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 мая - РИА Новости. Санкт-Петербург на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) планирует заключить более 50 соглашений, сообщил губернатор города Александр Беглов.
"Прежде всего, форум продолжает приносить городу миллиардные инвестиции… В его рамках были подписаны документы о реализации существующих и будущих инфраструктурных мегапроектов – таких, как ЗСД, новый международный терминал аэропорта Пулково, ШМСД, "ИТМО-Хайпарк", трамвай "Купчино-Шушары-Славянка" и многие другие… Эти и другие проекты так или иначе прошли через форум, стали частью нашей жизни, частью Петербурга", - сказал он в эфире Телеканала 78.
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Губернатор отметил, что в этом году главная идея стенда Петербурга – "Технологии, открытые для мира".
"Несколько крупных проектов будут представлены на интерактивных макетах на нашей экспозиции. Это безусловно "Остров фортов", туристический кластер "Горская", "Технологическая долина и город-спутник "Южный"… Покажем новые разработки судостроителей, аэрокосмической отрасли, фармкластера и других передовых предприятий. Готовимся к подписанию 50 соглашений, может быть и больше получится", - рассказал Беглов.
По его словам, каждый новый форум поднимает престиж Петербурга, позиционирует его как центр взаимодействия бизнеса и власти, международных деловых контактов, что важно и для делового, и для обычного туризма.
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"Петербург любит и умеет принимать гостей. Эта традиция восходит к Петру - "Все флаги в гости будут к нам". Сегодня Петербург выполняет столичные функции, принимая огромное количество разных международных форумов и событий… Когда наш президент в начале XXI века повысил статус Петербургского международного экономического форума, сделал его одним из крупнейших мировых событий, включил в глобальную повестку, он продолжил дело основателя города - Петра Первого", - сказал губернатор.
Он отметил, что география участников изменилась. "Петербург рад гостям из тех стран, которые охотно и активно едут на форум – это Китай, Индия, страны арабского мира, Африка, Юго-Восточной Азия и Латинская Америка", - сказал Беглов.
27-й Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня.
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Санкт-ПетербургЭкономикаКитайИндияАлександр БегловПулково (аэропорт)Санкт-Петербургский университет информационных технологий
 
 
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