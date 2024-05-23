Замглавы Генштаба Шамарина арестовали по делу о крупной взятке
Главу управления связи ВС генерала Шамарина арестовали по делу о крупной взятке
© Фото : Минобороны РоссииВадим Шамарин
© Фото : Минобороны России
Вадим Шамарин. Архивное фото
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Начальника главного управления связи Вооруженных сил России, замначальника Генштаба генерал-лейтенанта Вадима Шамарина арестовали по делу о взяточничестве, сообщили РИА Новости в 235-м гарнизонном военном суде.
"Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Вадиму Шамарину", — сказала собеседница агентства.
Генерала подозревают в получении взятки в особо крупном размере, по этой статье может грозить до 15 лет заключения.
Корреспондент РИА Новости выяснил, что в ноябре 2022 года жена военного Елизавета Шамарина купила Mercedes-Benz GLE.
За последние недели в СИЗО оказались несколько высокопоставленных военных. Так, 13 мая стало известно о задержании начальника главного управления кадров Минобороны Юрия Кузнецова, 17 мая суд арестовал экс-командующего 58-й армией Ивана Попова. Первого обвиняют в получении взятки в особо крупном размере, по данным источника, речь идет о сумме в 30 миллионов рублей. Второго — в мошенничестве.
Кроме того, 23 апреля задержали замглавы Минобороны Тимура Иванова, курировавшего военно-строительный комплекс. Его обвинили во взяточничестве в особо крупном размере и арестовали до 23 июня. По информации адвоката Мурада Мусаева, Иванову вменяют взятки на сумму около миллиарда рублей, его временно отстранили от должности.