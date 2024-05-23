https://ria.ru/20240523/arest-1947816876.html

Замглавы Генштаба Шамарина арестовали по делу о крупной взятке

Замглавы Генштаба Шамарина арестовали по делу о крупной взятке - РИА Новости, 23.05.2024

Замглавы Генштаба Шамарина арестовали по делу о крупной взятке

Начальника главного управления связи Вооруженных сил России, замначальника Генштаба генерал-лейтенанта Вадима Шамарина арестовали по делу о взяточничестве,... РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T10:09

2024-05-23T10:09

2024-05-23T18:20

происшествия

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Начальника главного управления связи Вооруженных сил России, замначальника Генштаба генерал-лейтенанта Вадима Шамарина арестовали по делу о взяточничестве, сообщили РИА Новости в 235-м гарнизонном военном суде."Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Вадиму Шамарину", — сказала собеседница агентства.Генерала подозревают в получении взятки в особо крупном размере, по этой статье может грозить до 15 лет заключения.Корреспондент РИА Новости выяснил, что в ноябре 2022 года жена военного Елизавета Шамарина купила Mercedes-Benz GLE. За последние недели в СИЗО оказались несколько высокопоставленных военных. Так, 13 мая стало известно о задержании начальника главного управления кадров Минобороны Юрия Кузнецова, 17 мая суд арестовал экс-командующего 58-й армией Ивана Попова. Первого обвиняют в получении взятки в особо крупном размере, по данным источника, речь идет о сумме в 30 миллионов рублей. Второго — в мошенничестве.Кроме того, 23 апреля задержали замглавы Минобороны Тимура Иванова, курировавшего военно-строительный комплекс. Его обвинили во взяточничестве в особо крупном размере и арестовали до 23 июня. По информации адвоката Мурада Мусаева, Иванову вменяют взятки на сумму около миллиарда рублей, его временно отстранили от должности.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, вооруженные силы рф, россия