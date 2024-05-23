https://ria.ru/20240523/shamarin-1947879894.html

Стало известно о дорогом автомобиле жены главного связиста ВС Шамарина

Стало известно о дорогом автомобиле жены главного связиста ВС Шамарина - РИА Новости, 23.05.2024

Стало известно о дорогом автомобиле жены главного связиста ВС Шамарина

Арестованный по делу о взяточничестве начальник главного управления связи ВС РФ, замглавы Генштаба Вадим Шамарин, согласно последней открытой декларации, за... РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T13:39

2024-05-23T13:39

2024-05-23T13:42

россия

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

toyota corolla

mercedes

дело замминистра обороны тимура иванова

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Арестованный по делу о взяточничестве начальник главного управления связи ВС РФ, замглавы Генштаба Вадим Шамарин, согласно последней открытой декларации, за 2018 год заработал 2,9 миллиона рублей, а спустя четыре года его супруга приобрела автомобиль за 20 миллионов рублей, выяснил корреспондент РИА Новости. Согласно данным деклараций, с которыми ознакомились РИА Новости, у семьи Шамарина доход с 2011 по 2018 год не превышал 3,1 миллиона рублей. В автопарке за этот же период был один автомобиль - Toyota RAV4, оформленная на супругу генерала. Также у Шамарина всегда числилась в собственности квартира площадью 37,3 "квадрата". В 2013 году госслужащий с ребенком приватизировали квартиру на 82,6 квадратных метра, которая до этого в течение года была у них в пользовании. Предположительно, это служебная квартира. Доход супруги в 2011-2018 годах не превышал и миллиона рублей: так, за 2011 год она заработала 307,6 тысячи, в 2018-м - 872,8 тысячи. Корреспондент РИА Новости также выяснил, что в ноябре 2022 года супруга военного Елизавета Шамарина приобрела автомобиль Mercedes-Benz GLE, цена которого, согласно последнему опубликованному объявлению о продаже в октябре, превышала 20,6 миллиона рублей. В 2021 году был подписан закон о включении в перечень лиц, подлежащих государственной защите, госслужащих Вооруженных сил РФ, которые принимали участие в борьбе с терроризмом, а также госслужащих органов внешней разведки - участников спецопераций и сотрудников Росгвардии. В связи с этим информация о них перестала публиковаться в открытом доступе. А с 2023 года антикоррупционные декларации перестали публиковать в открытом доступе в связи с проведением СВО.

https://ria.ru/20240523/shamarin-1947820341.html

https://ria.ru/20240523/peskov-1947850167.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), toyota corolla, mercedes, дело замминистра обороны тимура иванова