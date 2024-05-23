https://ria.ru/20240523/shamarin-1947879894.html
Стало известно о дорогом автомобиле жены главного связиста ВС Шамарина
Стало известно о дорогом автомобиле жены главного связиста ВС Шамарина - РИА Новости, 23.05.2024
Стало известно о дорогом автомобиле жены главного связиста ВС Шамарина
Арестованный по делу о взяточничестве начальник главного управления связи ВС РФ, замглавы Генштаба Вадим Шамарин, согласно последней открытой декларации, за... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T13:39
2024-05-23T13:39
2024-05-23T13:42
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Арестованный по делу о взяточничестве начальник главного управления связи ВС РФ, замглавы Генштаба Вадим Шамарин, согласно последней открытой декларации, за 2018 год заработал 2,9 миллиона рублей, а спустя четыре года его супруга приобрела автомобиль за 20 миллионов рублей, выяснил корреспондент РИА Новости. Согласно данным деклараций, с которыми ознакомились РИА Новости, у семьи Шамарина доход с 2011 по 2018 год не превышал 3,1 миллиона рублей. В автопарке за этот же период был один автомобиль - Toyota RAV4, оформленная на супругу генерала. Также у Шамарина всегда числилась в собственности квартира площадью 37,3 "квадрата". В 2013 году госслужащий с ребенком приватизировали квартиру на 82,6 квадратных метра, которая до этого в течение года была у них в пользовании. Предположительно, это служебная квартира. Доход супруги в 2011-2018 годах не превышал и миллиона рублей: так, за 2011 год она заработала 307,6 тысячи, в 2018-м - 872,8 тысячи. Корреспондент РИА Новости также выяснил, что в ноябре 2022 года супруга военного Елизавета Шамарина приобрела автомобиль Mercedes-Benz GLE, цена которого, согласно последнему опубликованному объявлению о продаже в октябре, превышала 20,6 миллиона рублей. В 2021 году был подписан закон о включении в перечень лиц, подлежащих государственной защите, госслужащих Вооруженных сил РФ, которые принимали участие в борьбе с терроризмом, а также госслужащих органов внешней разведки - участников спецопераций и сотрудников Росгвардии. В связи с этим информация о них перестала публиковаться в открытом доступе. А с 2023 года антикоррупционные декларации перестали публиковать в открытом доступе в связи с проведением СВО.
https://ria.ru/20240523/shamarin-1947820341.html
https://ria.ru/20240523/peskov-1947850167.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), toyota corolla, mercedes, дело замминистра обороны тимура иванова
Россия, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Toyota Corolla, Mercedes, Дело замминистра обороны Тимура Иванова
Стало известно о дорогом автомобиле жены главного связиста ВС Шамарина
Жена главного связиста ВС РФ Шамарина купила в 2022 году Mercedes за 20 млн руб
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Арестованный по делу о взяточничестве начальник главного управления связи ВС РФ, замглавы Генштаба Вадим Шамарин, согласно последней открытой декларации, за 2018 год заработал 2,9 миллиона рублей, а спустя четыре года его супруга приобрела автомобиль за 20 миллионов рублей, выяснил корреспондент РИА Новости.
Согласно данным деклараций, с которыми ознакомились РИА Новости, у семьи Шамарина доход с 2011 по 2018 год не превышал 3,1 миллиона рублей. В автопарке за этот же период был один автомобиль - Toyota RAV4, оформленная на супругу генерала. Также у Шамарина всегда числилась в собственности квартира площадью 37,3 "квадрата". В 2013 году госслужащий с ребенком приватизировали квартиру на 82,6 квадратных метра, которая до этого в течение года была у них в пользовании. Предположительно, это служебная квартира.
Доход супруги в 2011-2018 годах не превышал и миллиона рублей: так, за 2011 год она заработала 307,6 тысячи, в 2018-м - 872,8 тысячи.
Корреспондент РИА Новости также выяснил, что в ноябре 2022 года супруга военного Елизавета Шамарина приобрела автомобиль Mercedes-Benz GLE, цена которого, согласно последнему опубликованному объявлению о продаже в октябре, превышала 20,6 миллиона рублей.
В 2021 году был подписан закон о включении в перечень лиц, подлежащих государственной защите, госслужащих Вооруженных сил РФ
, которые принимали участие в борьбе с терроризмом, а также госслужащих органов внешней разведки - участников спецопераций и сотрудников Росгвардии
. В связи с этим информация о них перестала публиковаться в открытом доступе. А с 2023 года антикоррупционные декларации перестали публиковать в открытом доступе в связи с проведением СВО.