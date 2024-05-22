https://ria.ru/20240522/video-1947550462.html

СМИ: видео на странице Трампа со словами о "едином рейхе" вызвало скандал

СМИ: видео на странице Трампа со словами о "едином рейхе" вызвало скандал - РИА Новости, 22.05.2024

СМИ: видео на странице Трампа со словами о "едином рейхе" вызвало скандал

В США разгорается скандал вокруг видео предвыборной кампании экс-президента Дональда Трампа, содержавшего реплику о "едином рейхе" и удаленного позднее из... РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T01:02

2024-05-22T01:02

2024-05-22T01:24

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сша

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америка

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адольф гитлер

карин жан-пьер

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ВАШИНГТОН, 22 мая - РИА Новости. В США разгорается скандал вокруг видео предвыборной кампании экс-президента Дональда Трампа, содержавшего реплику о "едином рейхе" и удаленного позднее из социальной сети республиканского политика. В понедельник на странице Трампа в соцсети Truth Social было опубликовано предвыборное видео "Что ждет Америку дальше?" о том, что произойдет в случае его победы на ноябрьских президентских выборах в США. В ролике использовались страницы и заголовки несуществующих печатных изданий. В одном из фрагментов можно увидеть подзаголовок "Промышленный рост значительно увеличен… за счет создания единого рейха".На публикацию видео обратили внимание американские СМИ и Белый дом, обрушившись на экс-президента с резкой критикой и обвинениями в "нацистской" риторике."Термин "рейх" часто ассоциируется с нацистской Германией под Адольфом Гитлером, который относил Германию к "третьему рейху" с 1933 по 1945 год", — отмечает CNN. Один из крупнейших американских телеканалов, который симпатизирует демократам, также подчеркнул, что "Трамп ранее использовал антисемитские стереотипы, чем вызвал широкое осуждение за нападки на американских евреев", а риторика республиканца "сравнима с языком, который использовал Гитлер".Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на прошедшем во вторник брифинге заявила, что о содержании видео уже проинформирован президента США Джо Байден."Это отвратительно, глупо и позорно для кого-либо - продвигать контент, связанный с нацистским правительством Германии при Адольфе Гитлере", — добавила она.После того, как видео стало поводом для скандала, во вторник утром его удалили со страницы Трампа, а в предвыборном штабе политика сообщили, что сам он не был знаком с содержанием публикации."Сотрудник (предвыборного штаба — Прим. Ред.), который сделал репост, не видел слова, президент в то время находился в суде", — говорится в заявлении представителя штаба Трампа Каролин Левитт.

https://ria.ru/20230916/tramp-1896655101.html

https://ria.ru/20231223/tramp-1917605058.html

https://ria.ru/20231109/tramp-1908365383.html

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в мире, сша, германия, америка, дональд трамп, адольф гитлер, карин жан-пьер