Рейтинг@Mail.ru
СМИ: видео на странице Трампа со словами о "едином рейхе" вызвало скандал - РИА Новости, 22.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:02 22.05.2024 (обновлено: 01:24 22.05.2024)
https://ria.ru/20240522/video-1947550462.html
СМИ: видео на странице Трампа со словами о "едином рейхе" вызвало скандал
СМИ: видео на странице Трампа со словами о "едином рейхе" вызвало скандал - РИА Новости, 22.05.2024
СМИ: видео на странице Трампа со словами о "едином рейхе" вызвало скандал
В США разгорается скандал вокруг видео предвыборной кампании экс-президента Дональда Трампа, содержавшего реплику о "едином рейхе" и удаленного позднее из... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T01:02
2024-05-22T01:24
в мире
сша
германия
америка
дональд трамп
адольф гитлер
карин жан-пьер
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/16/1941612768_0:173:3073:1901_1920x0_80_0_0_b7622c980c62e17e5ccff5cfa1933e7b.jpg
ВАШИНГТОН, 22 мая - РИА Новости. В США разгорается скандал вокруг видео предвыборной кампании экс-президента Дональда Трампа, содержавшего реплику о "едином рейхе" и удаленного позднее из социальной сети республиканского политика. В понедельник на странице Трампа в соцсети Truth Social было опубликовано предвыборное видео "Что ждет Америку дальше?" о том, что произойдет в случае его победы на ноябрьских президентских выборах в США. В ролике использовались страницы и заголовки несуществующих печатных изданий. В одном из фрагментов можно увидеть подзаголовок "Промышленный рост значительно увеличен… за счет создания единого рейха".На публикацию видео обратили внимание американские СМИ и Белый дом, обрушившись на экс-президента с резкой критикой и обвинениями в "нацистской" риторике."Термин "рейх" часто ассоциируется с нацистской Германией под Адольфом Гитлером, который относил Германию к "третьему рейху" с 1933 по 1945 год", — отмечает CNN. Один из крупнейших американских телеканалов, который симпатизирует демократам, также подчеркнул, что "Трамп ранее использовал антисемитские стереотипы, чем вызвал широкое осуждение за нападки на американских евреев", а риторика республиканца "сравнима с языком, который использовал Гитлер".Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на прошедшем во вторник брифинге заявила, что о содержании видео уже проинформирован президента США Джо Байден."Это отвратительно, глупо и позорно для кого-либо - продвигать контент, связанный с нацистским правительством Германии при Адольфе Гитлере", — добавила она.После того, как видео стало поводом для скандала, во вторник утром его удалили со страницы Трампа, а в предвыборном штабе политика сообщили, что сам он не был знаком с содержанием публикации."Сотрудник (предвыборного штаба — Прим. Ред.), который сделал репост, не видел слова, президент в то время находился в суде", — говорится в заявлении представителя штаба Трампа Каролин Левитт.
https://ria.ru/20230916/tramp-1896655101.html
https://ria.ru/20231223/tramp-1917605058.html
https://ria.ru/20231109/tramp-1908365383.html
сша
германия
америка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/16/1941612768_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_ed6367727cfc0148fd63ec97be9f47f3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, германия, америка, дональд трамп, адольф гитлер, карин жан-пьер
В мире, США, Германия, Америка, Дональд Трамп, Адольф Гитлер, Карин Жан-Пьер
СМИ: видео на странице Трампа со словами о "едином рейхе" вызвало скандал

CNN: видео на странице Трампа со словами о "едином рейхе" вызвало скандал в США

© AP Photo / The Washington Post / Victor J. BlueЭкс-президент США Дональд Трамп на заседании Манхэттенского уголовного суда в Нью-Йорке
Экс-президент США Дональд Трамп на заседании Манхэттенского уголовного суда в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© AP Photo / The Washington Post / Victor J. Blue
Экс-президент США Дональд Трамп на заседании Манхэттенского уголовного суда в Нью-Йорке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 22 мая - РИА Новости. В США разгорается скандал вокруг видео предвыборной кампании экс-президента Дональда Трампа, содержавшего реплику о "едином рейхе" и удаленного позднее из социальной сети республиканского политика.
В понедельник на странице Трампа в соцсети Truth Social было опубликовано предвыборное видео "Что ждет Америку дальше?" о том, что произойдет в случае его победы на ноябрьских президентских выборах в США. В ролике использовались страницы и заголовки несуществующих печатных изданий. В одном из фрагментов можно увидеть подзаголовок "Промышленный рост значительно увеличен… за счет создания единого рейха".
Экс-президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.09.2023
США надо спасать от фашистов, считает Трамп
16 сентября 2023, 03:17
На публикацию видео обратили внимание американские СМИ и Белый дом, обрушившись на экс-президента с резкой критикой и обвинениями в "нацистской" риторике.
"Термин "рейх" часто ассоциируется с нацистской Германией под Адольфом Гитлером, который относил Германию к "третьему рейху" с 1933 по 1945 год", — отмечает CNN.
Один из крупнейших американских телеканалов, который симпатизирует демократам, также подчеркнул, что "Трамп ранее использовал антисемитские стереотипы, чем вызвал широкое осуждение за нападки на американских евреев", а риторика республиканца "сравнима с языком, который использовал Гитлер".
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на прошедшем во вторник брифинге заявила, что о содержании видео уже проинформирован президента США Джо Байден.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.12.2023
Трамп ответил демократам на обвинения в фашизме и сравнение с Гитлером
23 декабря 2023, 02:48
"Это отвратительно, глупо и позорно для кого-либо - продвигать контент, связанный с нацистским правительством Германии при Адольфе Гитлере", — добавила она.
После того, как видео стало поводом для скандала, во вторник утром его удалили со страницы Трампа, а в предвыборном штабе политика сообщили, что сам он не был знаком с содержанием публикации.
"Сотрудник (предвыборного штаба — Прим. Ред.), который сделал репост, не видел слова, президент в то время находился в суде", — говорится в заявлении представителя штаба Трампа Каролин Левитт.
Дональд Трамп и Хиллари Клинтон - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
Клинтон сравнила Трампа с Гитлером
9 ноября 2023, 12:24
 
В миреСШАГерманияАмерикаДональд ТрампАдольф ГитлерКарин Жан-Пьер
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала