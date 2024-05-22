https://ria.ru/20240522/vesak-1947270021.html

День Весак

День Весак - РИА Новости, 22.05.2024

День Весак

Один из главных буддийских праздников Весак (тиб., монг. – Сага Дава, Дончод хурал) ежегодно отмечается всеми буддистами мира в пятнадцатый день четвертого... РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T00:37

2024-05-22T00:37

2024-05-22T00:37

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Один из главных буддийских праздников Весак (тиб., монг. – Сага Дава, Дончод хурал) ежегодно отмечается всеми буддистами мира в пятнадцатый день четвертого месяца лунного календаря, который выпадает на конец мая – начало июня григорианского календаря. В 2024 году праздник приходится на 22 мая.Длится он неделю.В переводе с тибетского языка название праздника означает "Праздник тысячи подношений". Согласно южной традиции его называют Весак (Вайшака).Священный месяц Сага Дава, четвертый месяц тибетского лунного календаря, называют "месяцем стотысячекратного приумножения". Считается, что в день Весак в разные годы произошло три величайших события: рождение (Джаянти) Будды Шакьямуни (более 2500 тысяч лет назад), достижение им полного Просветления (Бодхи) в 35 лет и уход в Нирвану (Паринирвану) на 81-м году жизни.Все эти события произошли в разные годы, но, как верят буддисты, в один и тот же день. Идея о международном признании дня Весак была впервые принята на Международной буддийской конференции, проходившей в Коломбо (Шри-Ланка), в ноябре 1998 года.15 декабря 1999 года в Нью-Йорке (США) на 54-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН был принят проект резолюции "Международное признание Дня Весак в Центральных учреждениях ООН и в других ее отделениях".8 февраля 2000 года резолюция была принята. Ее поддержали многие азиатские буддийские страны, а также Россия. Согласно документу, этот день ежегодно празднуется ООН в знак признания вклада, который буддизм – одна из старейших религий в мире – внес на протяжении двух с половиной тысячелетий и продолжает вносить в духовное развитие человечества. В этот день буддийские храмы украшаются гирляндами из цветов и бумажными фонариками – они символизируют просветление, пришедшее в мир с учением Будды. На территории храмов вокруг священных деревьев и ступ расставляются масляные лампадки. Монахи всю ночь читают молитвы и рассказывают верующим истории из жизни Будды и его учеников.В канун праздника верующие посылают своим друзьям и родственникам поздравительные открытки, на которых, как правило, изображаются памятные события из жизни Будды.В день праздника буддисты и миряне собираются в храмах и пребывают там до рассвета, совершая церемонии – поднимают буддийский флаг и поют гимны во славу трех святых драгоценностей: Будды, Дхармы (его учения) и Сангхи (его учеников).Характерным обрядом праздника является омовение статуй Будды подслащенной водой или чаем, также ее осыпают цветами.В некоторых странах существует обычай поливать дерево Бодхи в местном монастыре или храме. После этого устраиваются праздничные трапезы. К столу подают сладкий рис кхир.В период празднования запрещается сельскохозяйственная и другая деятельность, способная причинить вред любым живым существам. После окончания праздничного молебна миряне устраивают обильное угощение членам монашеской общины и преподносят им подарки, чем свидетельствуют о своей верности наставлению Будды чтить монашескую общину (Сангху) как одну из трех драгоценностей.Многие дают обет молчания в течение семи дней, что символизирует важность воздержания в буддийской практике и одновременно поминовение Будды.Во время хурала ламы читают священные сутры из Ганжура (священная книга буддизма) – "Поклонение и подношение Будде", "Пришествие Будды с небес Рая Тушита".Основной день хурала Дончод отмечается как Всемирный день Мира и Медитации во всех буддийских странах.В священный буддийский месяц принято воздерживаться от употребления мяса "из сострадания к живым существам, а также от одурманивающих веществ, таких, как алкоголь, дабы не причинять вреда своему сознанию и сохранять его ясным". Если не удается соблюдать вегетарианство весь месяц, буддисты, как правило, отказываются от мяса в первые 15 дней месяца.У буддистов стран Восточной и Юго-Восточной Азии в этот праздник широко распространена традиция подношения лампад в бумажных фонариках. В 2008 году в Монголии, где раньше такой обряд не практиковался, он был проведен впервые: на крупнейшем стадионе Улан-Батора собрались свыше десяти тысяч верующих, в небо было запущено 3,5 тысячи лампад.День Весак отмечают в Лаосе, Вьетнаме, Мьянме, Камбодже, Малайзии, Сингапуре и Индонезии, Шри-Ланке, Непале, Бангладеш, Индии и Бутане, Японии, а также в некоторых регионах Китая, Монголии и Республики Корея. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, праздник, буддизм, в мире