Далай-лама провел в Индии особую церемонию в День рождения Будды

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Далай-лама провел в пятницу в своей резиденции в Индии в режиме онлайн особую церемонию в День рождения Будды - Сага Дава Дучен, видеозапись мероприятия опубликована на официальной странице лидера тибетского буддизма.

Обычно в этот день в главном тибетском храме Дхарамсалы "Текчен Чоелинг" проводятся большие молебны и "даруются обеты", однако в связи с пандемией COVID-19 Далай-лама принял решение встретиться со своими последователями в режиме интернет-трансляции, которую смогли посмотреть и российские буддисты.

"Если мы сможем практиковать сострадание, это сделает нас самым лучшими последователями Будды. Это поможет нам воздать людям за доброту. Поэтому самое важное - это размышлять о бодхичитте и объединять ее с мудростью постижения пустоты", - сказал в начале церемонии духовный лидер буддистов.

Как уточнила РИА Новости директор фонда "Сохраним Тибет" Юлия Жиронкина, бодхичитта - это одна из двух важнейших составляющих духовного пути в буддизме, устремление к полному пробуждению ради блага всех живых существ; второй составляющей является "мудрость постижения пустоты, или взаимозависимости всех явлений". Бодхичитта, добавила Жиронкина, это "особый альтруистический настрой", который можно зародить в ходе особых ритуалов под руководством опытного буддийского наставника, "в чьем потоке ума уже присутствует бодхичитта".

Как отметил на церемонии Далай-лама, люди принадлежат к разным религиозным традициям и совершают разные духовные практики, а буддисты "по этому случаю в этот благоприятный день вспоминают о Будде".

"Первое, что нам необходимо, - это сначала поразмышлять о бодхичитте. Представьте себе Будду собственной персоной, как будто он присутствует здесь, и мы вместе проведем церемонию взращивания бодхичитты", - сказал Далай-лама перед началом самого ритуала.

Сам Далай-лама, по его собственному признанию, ежедневно зарождает бодхичитту перед образом Будды и принимает обеты бодхисаттвы - беззаветного служения всем формам жизни.

Буддисты в 15-й день Благого месяца по лунному календарю - в текущем году это 5 июня - отмечают главный буддийский праздник - Весак (тибетцы называют его Сага Дава, а монголы и традиционные буддисты России - Дончод хурал). Верующие вспоминают день рождения Будды Шакьямуни, достижение им просветления и паранирваны. Все эти события произошли в разные годы, но, как верят буддисты, в один и тот же день.