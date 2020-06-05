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Религия и мировоззрение
2020-06-05T21:39
https://ria.ru/20200605/1572547176.html
Далай-лама провел в Индии особую церемонию в День рождения Будды
https://cdn25.img.ria.ru/images/155647/73/1556477362_0:416:2900:2047_1036x0_80_0_0_2d11e243d6c3ac2f78d3c57063895d65.jpg
РИА Новости

Далай-лама провел в Индии особую церемонию в День рождения Будды

21:38 05.06.2020 (обновлено: 21:39 05.06.2020)
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© РИА Новости / Нина АлексееваДуховный лидер буддистов Далай-лама XIV проводит в Риге лекцию для жителей стран Балтии и России
Духовный лидер буддистов Далай-лама XIV проводит в Риге лекцию для жителей стран Балтии и России
© РИА Новости / Нина Алексеева
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Далай-лама провел в пятницу в своей резиденции в Индии в режиме онлайн особую церемонию в День рождения Будды - Сага Дава Дучен, видеозапись мероприятия опубликована на официальной странице лидера тибетского буддизма.
Обычно в этот день в главном тибетском храме Дхарамсалы "Текчен Чоелинг" проводятся большие молебны и "даруются обеты", однако в связи с пандемией COVID-19 Далай-лама принял решение встретиться со своими последователями в режиме интернет-трансляции, которую смогли посмотреть и российские буддисты.
"Если мы сможем практиковать сострадание, это сделает нас самым лучшими последователями Будды. Это поможет нам воздать людям за доброту. Поэтому самое важное - это размышлять о бодхичитте и объединять ее с мудростью постижения пустоты", - сказал в начале церемонии духовный лидер буддистов.
Далай-лама на Международной конференции Образование человека в 3-м тысячелетии с философами образования и педагогами в его резиденции в Дхарамсале
4 июня, 19:46Религия и мировоззрение
Далай-лама проведет особую церемонию в День рождения Будды
Как уточнила РИА Новости директор фонда "Сохраним Тибет" Юлия Жиронкина, бодхичитта - это одна из двух важнейших составляющих духовного пути в буддизме, устремление к полному пробуждению ради блага всех живых существ; второй составляющей является "мудрость постижения пустоты, или взаимозависимости всех явлений". Бодхичитта, добавила Жиронкина, это "особый альтруистический настрой", который можно зародить в ходе особых ритуалов под руководством опытного буддийского наставника, "в чьем потоке ума уже присутствует бодхичитта".
Как отметил на церемонии Далай-лама, люди принадлежат к разным религиозным традициям и совершают разные духовные практики, а буддисты "по этому случаю в этот благоприятный день вспоминают о Будде".
"Первое, что нам необходимо, - это сначала поразмышлять о бодхичитте. Представьте себе Будду собственной персоной, как будто он присутствует здесь, и мы вместе проведем церемонию взращивания бодхичитты", - сказал Далай-лама перед началом самого ритуала.
Сам Далай-лама, по его собственному признанию, ежедневно зарождает бодхичитту перед образом Будды и принимает обеты бодхисаттвы - беззаветного служения всем формам жизни.
Позолоченная статуя Будды на территории монастыря Фо Гуан Сан в городе Гаосюн
Вчера, 16:43Религия и мировоззрение
Российские буддисты отмечают день рождения Будды
Буддисты в 15-й день Благого месяца по лунному календарю - в текущем году это 5 июня - отмечают главный буддийский праздник - Весак (тибетцы называют его Сага Дава, а монголы и традиционные буддисты России - Дончод хурал). Верующие вспоминают день рождения Будды Шакьямуни, достижение им просветления и паранирваны. Все эти события произошли в разные годы, но, как верят буддисты, в один и тот же день.
Во время Благого месяца, который начался 23 мая, верующие традиционно участвуют в ритуалах и медитациях, совершают паломничество к святым местам, кору (ритуальный обход вокруг святыни), посещают учения лам, а также совершают благие дела, например, раздают милостыню и пищу нуждающимся. Также в этот месяц принято поститься, воздерживаться от употребления мяса и алкоголя.
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеИндия
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