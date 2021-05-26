https://ria.ru/20210526/budda-1733947869.html

Миллионы буддистов празднуют день рождения основателя своей религии

Миллионы буддистов празднуют день рождения основателя своей религии - РИА Новости, 26.05.2021

Миллионы буддистов празднуют день рождения основателя своей религии

Весак или день рождения Будды встречают буддисты в среду. РИА Новости, 26.05.2021

2021-05-26T11:58

2021-05-26T11:58

2021-05-26T11:58

религия и мировоззрение

россия

далай-лама xiv (тэнзин гьяцо)

снг

оон

монголия

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МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Весак или день рождения Будды встречают буддисты в среду.Весак (тибетцы называют его Сага Дава, а монголы и традиционные буддисты России - Дончод хурал) - это главный буддийский праздник: верующие вспоминают день рождения Будды Татхагаты Гаутамы, достижения им просветления и паранирваны. Все эти события произошли в разное время, но, как верят буддисты, в один и тот же день. С 2000 года этот день ежегодно празднуется ООН в знак признания вклада, который буддизм - одна из старейших религий в мире - внес в духовное развитие человечества.По случаю праздника Далай-лама XIV проведет в среду встречу с буддистами Монголии - трансляция с переводом на русский язык будет доступна на официальном сайте лидера буддизма."Далай-лама проведет церемонию зарождения бодхичитты - устремления к полному пробуждению ради блага всех живых существ. Такая церемония в самый важный день буддийского календаря - огромная удача. Она поможет множеству людей зародить в сердце любовь, доброту и сострадание ко всем формам жизни, а именно эти качества делают наш мир лучше", - рассказала РИА Новости глава фонда "Сохраним Тибет" Юлия Жиронкина.Дата празднования рассчитывается по лунному календарю и меняется каждый год. Весак приходится на полнолуние священного для буддистов месяца Сага Дава. Как пояснила Жиронкина, верующие посвящают это время духовным практикам, молитве, которая, "особенно сильна в это время". Также в месяц Сага Дава есть традиция воздержания от мяса и алкоголя, добавила собеседница агентства."Мы должны помнить о том, что Будда был таким же, как мы, обычным человеком, однако достиг пробуждения, тренируя свое сознание и постепенно восходя на высокие духовные ступени и уровни, которые достижимы и для нас с вами. Нужно лишь двигаться в этом направлении, меняя себя к лучшему не только ради собственного блага, но ради всего человечества", - рассказал РИА Новости представитель Далай-ламы в России, Монголии и странах СНГ, верховный лама Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче.По его словам, священный буддийский месяц - это время, когда принято воздерживаться от употребления в пищу мяса "из сострадания к живым существам, а также от одурманивающих веществ, таких, как алкоголь, дабы не причинять вреда своему сознанию и сохранять его ясным"."Конечно, мы советуем каждый день совершать благие дела, однако в сутрах сказано, что если творить добро в священный буддийский месяц, руководствуясь чистыми намерениями, то духовные заслуги от таких деяний приумножатся в сто тысяч раз", - сказал Ринпоче.Как сообщила РИА Новости руководитель службы информации и связей с общественностью Иволгинского дацана (Бурятия) Алла Намсараева, в праздник Весак планируется провести трехдневный молебен а также огненную пуджу - ритуал подношения через огонь. Также в дацане напомнили о санитарных мерах во время эпидемии: необходимо носить маски, перчатки и соблюдать дистанцию.

https://ria.ru/20210519/rinpoche-1732918897.html

https://ria.ru/20210322/dukhovenstvo-1602242527.html

https://ria.ru/20190108/1548847704.html

россия

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россия, далай-лама xiv (тэнзин гьяцо), снг, оон, монголия