https://ria.ru/20240522/tni-1947593819.html

"Заметное преимущество". В США испугались новейшего российского оружия

"Заметное преимущество". В США испугались новейшего российского оружия - РИА Новости, 22.05.2024

"Заметное преимущество". В США испугались новейшего российского оружия

Новый российский зенитный ракетный комплекс С-500 сможет уничтожить самое сложное западное оружие у ВСУ, пишет The National Interest. РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T10:39

2024-05-22T10:39

2024-05-22T16:59

москва

россия

сергей шойгу

вооруженные силы украины

олимпийский комитет россии (окр)

с-500 (зенитный ракетный комплекс)

с-300в4

с-400 «триумф»

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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Новый российский зенитный ракетный комплекс С-500 сможет уничтожить самое сложное западное оружие у ВСУ, пишет The National Interest."Включение системы С-500 "Прометей" в российский арсенал может изменить ход конфликта и обеспечить Москве заметное преимущество", — говорится в материале.Обозреватель подчеркнула, что новая система ПВО российских военных предназначена не только для уничтожения вражеских самолетов новейшего поколения, но также способна наносить удары по низкоорбитальным спутникам.В апреле бывший министр обороны России Сергей Шойгу сообщал, что российская армия получит в 2024 году первые образцы зенитной ракетной системы нового поколения С-500 в двух модификациях, зенитные ракетные комплексы С-400, С-300В4, "Бук-М3", "Тор-М2У" и РЛС нового поколения.С-500 "Прометей" (ОКР "Триумфатор-М") относится к новому поколению зенитных ракетных систем "земля — воздух". Она представляет собой универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом противоракетной обороны.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>Читайте в Дзен: Конец господства США: американские авианосцы лишили ключевого компонентаПлатите сами. Зеленского поставили на место после его требований к Бербок. Что просит Киев у Берлина

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