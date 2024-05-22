https://ria.ru/20240522/svo-1947598500.html
Пушков призвал международные организации осудить покушения на журналистов
Пушков призвал международные организации осудить покушения на журналистов - РИА Новости, 22.05.2024
Пушков призвал международные организации осудить покушения на журналистов
Комиссия Совфеда по информполитике и взаимодействию со СМИ направила обращения в международные организации с призывом осудить убийства и покушения на жизни... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T10:58
2024-05-22T10:58
2024-05-22T11:05
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МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Комиссия Совфеда по информполитике и взаимодействию со СМИ направила обращения в международные организации с призывом осудить убийства и покушения на жизни российских журналистов в зоне СВО, сообщил глава комиссии, сенатор Алексей Пушков."Поскольку по Женевским конвенциям журналисты имеют право на защиту, равную с мирными гражданами, акты вооруженных сил Украины являются грубейшим нарушением международных обязательств этой страны. В связи с чем международные организации обязаны резко осудить покушения на жизни российских журналистов и потребовать от украинских властей немедленного прекращения преступных нападений такого рода", - сказал Пушков на пленарном заседании Совфеда.По словам парламентария, возглавляемая им комиссия направила обращения на имя помощника генерального секретаря ООН по правам человека Илзе Брандс Керис, верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка, гендиректора ЮНЕСКО Одрэ Азуле, генсекретаря ОБСЕ Хельги Шмид, представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезы Ребейры.
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совет федерации рф, киев, россия, спецоперация
Специальная военная операция на Украине, Совет Федерации РФ, Киев, Россия, Спецоперация
Пушков призвал международные организации осудить покушения на журналистов
Сенатор Пушков призвал ООН осудить убийства российских журналистов в зоне СВО
МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Комиссия Совфеда по информполитике и взаимодействию со СМИ направила обращения в международные организации с призывом осудить убийства и покушения на жизни российских журналистов в зоне СВО, сообщил глава комиссии, сенатор Алексей Пушков.
"Поскольку по Женевским конвенциям журналисты имеют право на защиту, равную с мирными гражданами, акты вооруженных сил Украины являются грубейшим нарушением международных обязательств этой страны. В связи с чем международные организации обязаны резко осудить покушения на жизни российских журналистов и потребовать от украинских властей немедленного прекращения преступных нападений такого рода", - сказал Пушков на пленарном заседании Совфеда.
По словам парламентария, возглавляемая им комиссия направила обращения на имя помощника генерального секретаря ООН по правам человека Илзе Брандс Керис, верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка, гендиректора ЮНЕСКО Одрэ Азуле, генсекретаря ОБСЕ Хельги Шмид, представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезы Ребейры.