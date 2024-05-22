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Неонатальный скрининг прошли 22,5 тысяч детей в Подмосковье с начала года - РИА Новости, 22.05.2024
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Новости Подмосковья
 
14:36 22.05.2024
https://ria.ru/20240522/skrining-1947661149.html
Неонатальный скрининг прошли 22,5 тысяч детей в Подмосковье с начала года
Неонатальный скрининг прошли 22,5 тысяч детей в Подмосковье с начала года - РИА Новости, 22.05.2024
Неонатальный скрининг прошли 22,5 тысяч детей в Подмосковье с начала года
Более 22,5 тысяч новорожденных прошли неонатальный скрининг в Подмосковье с начала года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T14:36
2024-05-22T14:36
новости подмосковья
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алексей сапанюк
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Более 22,5 тысяч новорожденных прошли неонатальный скрининг в Подмосковье с начала года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. "В Московской области новорожденных проверяют на 36 генетических заболеваний. Благодаря скринингу специалисты могут своевременно выявить детей из группы риска, начать лечение и диспансерное наблюдение узкопрофильными специалистами", - сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что с начала года обследованы более 22,5 тысяч детей. Благодаря неонатальному скринингу с начала года был выявлен 41 случай генетических заболеваний у новорожденных. Исследование проводится путем забора крови из пятки новорожденного. При выявлении отклонения от нормы с родителями связывается специалист медицинской организации для разъяснения их дальнейших действий.
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московская область (подмосковье), алексей сапанюк, дети
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Алексей Сапанюк, Дети

Неонатальный скрининг прошли 22,5 тысяч детей в Подмосковье с начала года

© Фото : министерство здравоохранения Московской областиНеонатальный скрининг прошли 22,5 тысяч детей в Подмосковье с начала года
Неонатальный скрининг прошли 22,5 тысяч детей в Подмосковье с начала года - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© Фото : министерство здравоохранения Московской области
Неонатальный скрининг прошли 22,5 тысяч детей в Подмосковье с начала года
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Более 22,5 тысяч новорожденных прошли неонатальный скрининг в Подмосковье с начала года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
"В Московской области новорожденных проверяют на 36 генетических заболеваний. Благодаря скринингу специалисты могут своевременно выявить детей из группы риска, начать лечение и диспансерное наблюдение узкопрофильными специалистами", - сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк, его слова приводит пресс-служба.
Почти 4,5 тысячи детей осмотрели в мобильном комплексе НИКИ с начала года - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
Почти 4,5 тысячи детей осмотрели в мобильном комплексе НИКИ с начала года
Вчера, 14:24
Он отметил, что с начала года обследованы более 22,5 тысяч детей.
Благодаря неонатальному скринингу с начала года был выявлен 41 случай генетических заболеваний у новорожденных.
Исследование проводится путем забора крови из пятки новорожденного. При выявлении отклонения от нормы с родителями связывается специалист медицинской организации для разъяснения их дальнейших действий.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Алексей СапанюкДети
 
 
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