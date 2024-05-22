https://ria.ru/20240522/skrining-1947661149.html
Неонатальный скрининг прошли 22,5 тысяч детей в Подмосковье с начала года
Неонатальный скрининг прошли 22,5 тысяч детей в Подмосковье с начала года - РИА Новости, 22.05.2024
Неонатальный скрининг прошли 22,5 тысяч детей в Подмосковье с начала года
Более 22,5 тысяч новорожденных прошли неонатальный скрининг в Подмосковье с начала года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T14:36
2024-05-22T14:36
2024-05-22T14:36
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московская область (подмосковье)
алексей сапанюк
дети
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Более 22,5 тысяч новорожденных прошли неонатальный скрининг в Подмосковье с начала года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. "В Московской области новорожденных проверяют на 36 генетических заболеваний. Благодаря скринингу специалисты могут своевременно выявить детей из группы риска, начать лечение и диспансерное наблюдение узкопрофильными специалистами", - сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что с начала года обследованы более 22,5 тысяч детей. Благодаря неонатальному скринингу с начала года был выявлен 41 случай генетических заболеваний у новорожденных. Исследование проводится путем забора крови из пятки новорожденного. При выявлении отклонения от нормы с родителями связывается специалист медицинской организации для разъяснения их дальнейших действий.
https://ria.ru/20240522/niki-1947657092.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), алексей сапанюк, дети
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Алексей Сапанюк, Дети