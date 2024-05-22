https://ria.ru/20240522/senator-1947738838.html

"Надо продержаться". В США раскрыли, сколько продлится конфликт на Украине

"Надо продержаться". В США раскрыли, сколько продлится конфликт на Украине - РИА Новости, 22.05.2024

"Надо продержаться". В США раскрыли, сколько продлится конфликт на Украине

Элиты в США планируют затянуть конфликт на Украине еще на год с расчетом на победу Дональда Трампа на президентских выборах, заявил экс-сенатор Сэмюэл Браунбэк... РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T19:07

2024-05-22T19:07

2024-05-22T19:07

специальная военная операция на украине

в мире

сша

украина

израиль

дональд трамп

владимир кузнецов (вован)

алексей столяров (лексус)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/14/1941274384_0:123:3072:1851_1920x0_80_0_0_27e493a56cbdcb19102d235ac768cf24.jpg

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Элиты в США планируют затянуть конфликт на Украине еще на год с расчетом на победу Дональда Трампа на президентских выборах, заявил экс-сенатор Сэмюэл Браунбэк в беседе с Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус). Об этом российские пранкеры сообщили в своем Telegram-канале."Существует обеспокоенность тем, что президент Байден в последний год своего срока не демонстрирует сильного лидерства, — подчеркнул политик. — Многие люди просто пытаются оставить ситуацию в текущем виде в течение года в надежде, что Трамп будет переизбран президентом, и во главе страны станет сильный руководитель, действующий решительно".Браунбэк перечислил проблемы, которые также беспокоят США из-за слабеющего лидерства Байдена: конфликт между Израилем и Палестиной, отношения Армении и Азербайджана из-за карабахского вопроса, потенциальное обострение ситуации вокруг Тайваня."Нужно продержаться еще год", ─ заключил Браунбэк.Москва не раз подчеркивала, что готова к переговорам, но Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Как отмечал Владимир Путин, если на Украине хотят переговорного процесса, то нужно отменить этот декрет. Россия, по его словам, никогда не была против урегулирования конфликта мирными средствами, но при соблюдении гарантий ее безопасности.

https://ria.ru/20240522/nato-1947689748.html

https://ria.ru/20240522/ukraina-1947715183.html

сша

украина

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, украина, израиль, дональд трамп, владимир кузнецов (вован), алексей столяров (лексус)