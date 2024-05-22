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"Надо продержаться". В США раскрыли, сколько продлится конфликт на Украине - РИА Новости, 22.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:07 22.05.2024
https://ria.ru/20240522/senator-1947738838.html
"Надо продержаться". В США раскрыли, сколько продлится конфликт на Украине
"Надо продержаться". В США раскрыли, сколько продлится конфликт на Украине - РИА Новости, 22.05.2024
"Надо продержаться". В США раскрыли, сколько продлится конфликт на Украине
Элиты в США планируют затянуть конфликт на Украине еще на год с расчетом на победу Дональда Трампа на президентских выборах, заявил экс-сенатор Сэмюэл Браунбэк... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T19:07
2024-05-22T19:07
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
израиль
дональд трамп
владимир кузнецов (вован)
алексей столяров (лексус)
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Элиты в США планируют затянуть конфликт на Украине еще на год с расчетом на победу Дональда Трампа на президентских выборах, заявил экс-сенатор Сэмюэл Браунбэк в беседе с Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус). Об этом российские пранкеры сообщили в своем Telegram-канале."Существует обеспокоенность тем, что президент Байден в последний год своего срока не демонстрирует сильного лидерства, — подчеркнул политик. — Многие люди просто пытаются оставить ситуацию в текущем виде в течение года в надежде, что Трамп будет переизбран президентом, и во главе страны станет сильный руководитель, действующий решительно".Браунбэк перечислил проблемы, которые также беспокоят США из-за слабеющего лидерства Байдена: конфликт между Израилем и Палестиной, отношения Армении и Азербайджана из-за карабахского вопроса, потенциальное обострение ситуации вокруг Тайваня."Нужно продержаться еще год", ─ заключил Браунбэк.Москва не раз подчеркивала, что готова к переговорам, но Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Как отмечал Владимир Путин, если на Украине хотят переговорного процесса, то нужно отменить этот декрет. Россия, по его словам, никогда не была против урегулирования конфликта мирными средствами, но при соблюдении гарантий ее безопасности.
https://ria.ru/20240522/nato-1947689748.html
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в мире, сша, украина, израиль, дональд трамп, владимир кузнецов (вован), алексей столяров (лексус)
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Израиль, Дональд Трамп, Владимир Кузнецов (Вован), Алексей Столяров (Лексус)
"Надо продержаться". В США раскрыли, сколько продлится конфликт на Украине

Экс-сенатор США сообщил о желании элит затянуть конфликт на Украине еще на год

© AP Photo / Mark TenallyЗдание конгресса США в Вашингтоне
Здание конгресса США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© AP Photo / Mark Tenally
Здание конгресса США в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Элиты в США планируют затянуть конфликт на Украине еще на год с расчетом на победу Дональда Трампа на президентских выборах, заявил экс-сенатор Сэмюэл Браунбэк в беседе с Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус). Об этом российские пранкеры сообщили в своем Telegram-канале.
"Существует обеспокоенность тем, что президент Байден в последний год своего срока не демонстрирует сильного лидерства, — подчеркнул политик. — Многие люди просто пытаются оставить ситуацию в текущем виде в течение года в надежде, что Трамп будет переизбран президентом, и во главе страны станет сильный руководитель, действующий решительно".
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Браунбэк перечислил проблемы, которые также беспокоят США из-за слабеющего лидерства Байдена: конфликт между Израилем и Палестиной, отношения Армении и Азербайджана из-за карабахского вопроса, потенциальное обострение ситуации вокруг Тайваня.
"Нужно продержаться еще год", ─ заключил Браунбэк.
Москва не раз подчеркивала, что готова к переговорам, но Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Как отмечал Владимир Путин, если на Украине хотят переговорного процесса, то нужно отменить этот декрет. Россия, по его словам, никогда не была против урегулирования конфликта мирными средствами, но при соблюдении гарантий ее безопасности.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаИзраильДональд ТрампВладимир Кузнецов (Вован)Алексей Столяров (Лексус)
 
 
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