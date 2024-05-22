https://ria.ru/20240522/rankhigs-1947745609.html

В РАНХиГС рассказали о программе обновления Гайдаровского форума

В РАНХиГС рассказали о программе обновления Гайдаровского форума - РИА Новости, 22.05.2024

В РАНХиГС рассказали о программе обновления Гайдаровского форума

РАНХиГС объявил о запуске процесса формирования программы обновленного Гайдаровского форума, порядок приема заявок на участие в форуме и перечень сессий могут... РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T19:20

2024-05-22T19:20

2024-05-22T19:25

здоровье - общество

алексей комиссаров

россия

российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте рф (ранхигс)

гайдаровский форум

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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. РАНХиГС объявил о запуске процесса формирования программы обновленного Гайдаровского форума, порядок приема заявок на участие в форуме и перечень сессий могут быть опубликованы уже в конце 2024 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза. Ранее ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров сообщил, что в январе 2025 года планируется перезапустить Гайдаровский форум под другим названием. В вузе отметили, что важно сделать упор на обсуждении вопросов государственной и муниципальной службы, взаимоотношения федеральных и региональных центров принятия решений и управления."В связи с этим в программу войдут сессии по госуправлению, экономической политике и формированию экономического и технологического суверенитета страны", — рассказали в пресс-службе.По словам ректора РАНХиГС, форум сохранит традиционный формат мероприятия: на площадке Президентской Академии соберутся ведущие управленцы, эксперты, аналитики и спикеры России и мира. Однако, как отметил ректор, фокус мероприятия будет смещен на реальные проблемы и вызовы, с которыми сталкивается Россия. Комиссаров также сказал, что окончательное решение о новом названии форума еще не принято.

https://ria.ru/20240401/obrazovanie-1937121766.html

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здоровье - общество, алексей комиссаров, россия, российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте рф (ранхигс), гайдаровский форум