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В РАНХиГС рассказали о программе обновления Гайдаровского форума - РИА Новости, 22.05.2024
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19:20 22.05.2024 (обновлено: 19:25 22.05.2024)
https://ria.ru/20240522/rankhigs-1947745609.html
В РАНХиГС рассказали о программе обновления Гайдаровского форума
В РАНХиГС рассказали о программе обновления Гайдаровского форума - РИА Новости, 22.05.2024
В РАНХиГС рассказали о программе обновления Гайдаровского форума
РАНХиГС объявил о запуске процесса формирования программы обновленного Гайдаровского форума, порядок приема заявок на участие в форуме и перечень сессий могут... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T19:20
2024-05-22T19:25
здоровье - общество
алексей комиссаров
россия
российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте рф (ранхигс)
гайдаровский форум
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. РАНХиГС объявил о запуске процесса формирования программы обновленного Гайдаровского форума, порядок приема заявок на участие в форуме и перечень сессий могут быть опубликованы уже в конце 2024 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза. Ранее ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров сообщил, что в январе 2025 года планируется перезапустить Гайдаровский форум под другим названием. В вузе отметили, что важно сделать упор на обсуждении вопросов государственной и муниципальной службы, взаимоотношения федеральных и региональных центров принятия решений и управления.&quot;В связи с этим в программу войдут сессии по госуправлению, экономической политике и формированию экономического и технологического суверенитета страны&quot;, — рассказали в пресс-службе.По словам ректора РАНХиГС, форум сохранит традиционный формат мероприятия: на площадке Президентской Академии соберутся ведущие управленцы, эксперты, аналитики и спикеры России и мира. Однако, как отметил ректор, фокус мероприятия будет смещен на реальные проблемы и вызовы, с которыми сталкивается Россия. Комиссаров также сказал, что окончательное решение о новом названии форума еще не принято.
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здоровье - общество, алексей комиссаров, россия, российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте рф (ранхигс), гайдаровский форум
Здоровье - Общество, Алексей Комиссаров, Россия, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС), Гайдаровский форум

В РАНХиГС рассказали о программе обновления Гайдаровского форума

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкГайдаровский форум 2022
Гайдаровский форум 2022 - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. РАНХиГС объявил о запуске процесса формирования программы обновленного Гайдаровского форума, порядок приема заявок на участие в форуме и перечень сессий могут быть опубликованы уже в конце 2024 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.
Ранее ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров сообщил, что в январе 2025 года планируется перезапустить Гайдаровский форум под другим названием.
В вузе отметили, что важно сделать упор на обсуждении вопросов государственной и муниципальной службы, взаимоотношения федеральных и региональных центров принятия решений и управления.
«

"В связи с этим в программу войдут сессии по госуправлению, экономической политике и формированию экономического и технологического суверенитета страны", — рассказали в пресс-службе.

По словам ректора РАНХиГС, форум сохранит традиционный формат мероприятия: на площадке Президентской Академии соберутся ведущие управленцы, эксперты, аналитики и спикеры России и мира. Однако, как отметил ректор, фокус мероприятия будет смещен на реальные проблемы и вызовы, с которыми сталкивается Россия.
Комиссаров также сказал, что окончательное решение о новом названии форума еще не принято.
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Здоровье - ОбществоАлексей КомиссаровРоссияРоссийская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС)Гайдаровский форум
 
 
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