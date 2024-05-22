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Путин на заседании АСИ предложил рассмотреть рейтинг качества жизни - РИА Новости, 22.05.2024
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17:17 22.05.2024
https://ria.ru/20240522/putin-1947718518.html
Путин на заседании АСИ предложил рассмотреть рейтинг качества жизни
Путин на заседании АСИ предложил рассмотреть рейтинг качества жизни - РИА Новости, 22.05.2024
Путин на заседании АСИ предложил рассмотреть рейтинг качества жизни
Президент РФ Владимир Путин предложил на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив рассмотреть результаты рейтинга качества жизни в... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T17:17
2024-05-22T17:17
общество
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москва
санкт-петербург
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив рассмотреть результаты рейтинга качества жизни в регионах за 2023 год. Он отметил, что у всех планов, которые строят в стране, есть важнейшее измерение и критерий оценки работы - это благополучие людей. "Думаю, будет правильно, если механизмом оценки действий правительств регионов по реализации национальных целей будет служить национальный рейтинг качества жизни в субъектах федерации, который ежегодно формирует агентство. По сути, он затрагивает все ключевые направления: поддержку семей, образование, здравоохранение, экологическое благополучие, формирование среды для жизни в наших регионах... Предлагаю сегодня заслушать результаты рейтинга за 2023 год", - сказал Путин. Он попросил отдельно обратить внимание на субъекты федерации, которые показали высокую положительную динамику, стремятся создавать и расширять возможности для самореализации граждан. "У нас традиционно лидерами рейтинга являются Москва, Петербург, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Татарстан. А вот что касается динамики роста, я уже сказал об этом, – это Кемеровская область, Волгоградская область, Северная Осетия – Алания, Приморский край, Рязанская область", - добавил Путин. По его словам, это радует, потому что в этих регионах есть чем заниматься. "И если они показывают такой хороший темп, то это вселяет уверенность в том, что дальше развитие пойдет по нужному пути и будет достигать тех целей, которые мы перед собой ставим", - отметил Путин.
https://ria.ru/20240212/reyting-1926754548.html
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общество, россия, москва, санкт-петербург, владимир путин
Общество, Россия, Москва, Санкт-Петербург, Владимир Путин
Путин на заседании АСИ предложил рассмотреть рейтинг качества жизни

Путин на заседании АСИ предложил рассмотреть рейтинг качества жизни в 2023 году

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин проводит заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив рассмотреть результаты рейтинга качества жизни в регионах за 2023 год.
Он отметил, что у всех планов, которые строят в стране, есть важнейшее измерение и критерий оценки работы - это благополучие людей.
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Названы регионы — лидеры по качеству жизни
12 февраля, 00:33
«
"Думаю, будет правильно, если механизмом оценки действий правительств регионов по реализации национальных целей будет служить национальный рейтинг качества жизни в субъектах федерации, который ежегодно формирует агентство. По сути, он затрагивает все ключевые направления: поддержку семей, образование, здравоохранение, экологическое благополучие, формирование среды для жизни в наших регионах... Предлагаю сегодня заслушать результаты рейтинга за 2023 год", - сказал Путин.
Он попросил отдельно обратить внимание на субъекты федерации, которые показали высокую положительную динамику, стремятся создавать и расширять возможности для самореализации граждан.
«
"У нас традиционно лидерами рейтинга являются Москва, Петербург, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Татарстан. А вот что касается динамики роста, я уже сказал об этом, – это Кемеровская область, Волгоградская область, Северная Осетия – Алания, Приморский край, Рязанская область", - добавил Путин.
По его словам, это радует, потому что в этих регионах есть чем заниматься.
"И если они показывают такой хороший темп, то это вселяет уверенность в том, что дальше развитие пойдет по нужному пути и будет достигать тех целей, которые мы перед собой ставим", - отметил Путин.
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