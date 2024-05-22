Сенатор Пушков признал необходимость законодательного регулирования ИИ
Сенатор Пушков: ИИ нуждается в законодательном регулировании
© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкCенатор Российской Федерации, председатель Комиссии по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Совета Федерации Алексей Пушков
Cенатор Российской Федерации, председатель Комиссии по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Совета Федерации Алексей Пушков. Архивное фото
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Искусственный интеллект нуждается в законодательном регулировании, как и любое технологическое новшество, заявил глава комиссии Совфеда по взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
Почти каждая третья компания из сегмента малого и среднего бизнеса в России использует искусственный интеллект для экономии времени, говорится в исследовании аналитического центра НАФИ, которое есть в распоряжении РИА Новости. Депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале отметил, что технология искусственного интеллекта активно осваивается индустрией, однако несет немало вопросов, предстоит "большая и серьезная работа по созданию закона об ИИ, нужно соблюсти баланс между обеспечением безопасности и развитием отрасли".
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"В четверг, 23 мая, комиссия Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ проведет специальное заседание с участием ведущих экспертов, посвященное искусственному интеллекту. Как любое технологическое новшество, имеющее социальное измерение, например, социальные сети и интернет-платформы, оно нуждается в законодательном регулировании и не является исключением из правила", - написал Пушков в своем Telegram-канале.