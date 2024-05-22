https://ria.ru/20240522/pushkov-1947553955.html

Сенатор Пушков признал необходимость законодательного регулирования ИИ

Сенатор Пушков признал необходимость законодательного регулирования ИИ - РИА Новости, 22.05.2024

Сенатор Пушков признал необходимость законодательного регулирования ИИ

Искусственный интеллект нуждается в законодательном регулировании, как и любое технологическое новшество, заявил глава комиссии Совфеда по взаимодействию со СМИ РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T02:40

2024-05-22T02:40

2024-05-22T02:41

алексей пушков

александр хинштейн

госдума рф

совет федерации рф

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Искусственный интеллект нуждается в законодательном регулировании, как и любое технологическое новшество, заявил глава комиссии Совфеда по взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Почти каждая третья компания из сегмента малого и среднего бизнеса в России использует искусственный интеллект для экономии времени, говорится в исследовании аналитического центра НАФИ, которое есть в распоряжении РИА Новости. Депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале отметил, что технология искусственного интеллекта активно осваивается индустрией, однако несет немало вопросов, предстоит "большая и серьезная работа по созданию закона об ИИ, нужно соблюсти баланс между обеспечением безопасности и развитием отрасли". "В четверг, 23 мая, комиссия Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ проведет специальное заседание с участием ведущих экспертов, посвященное искусственному интеллекту. Как любое технологическое новшество, имеющее социальное измерение, например, социальные сети и интернет-платформы, оно нуждается в законодательном регулировании и не является исключением из правила", - написал Пушков в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20240104/issledovanie-1919678236.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

алексей пушков, александр хинштейн, госдума рф, совет федерации рф