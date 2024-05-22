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В Петербурге завершают подготовку к Петербургскому экономическому форуму - РИА Новости, 22.05.2024
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12:02 22.05.2024 (обновлено: 12:12 22.05.2024)
https://ria.ru/20240522/pmef-1947616476.html
В Петербурге завершают подготовку к Петербургскому экономическому форуму
В Петербурге завершают подготовку к Петербургскому экономическому форуму - РИА Новости, 22.05.2024
В Петербурге завершают подготовку к Петербургскому экономическому форуму
В Санкт-Петербурге завершается подготовка к Петербургскому международному экономическому форуму (ПМЭФ) - от благоустройства города и подготовки инфраструктуры... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T12:02
2024-05-22T12:12
экономика
санкт-петербург
александр беглов
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
пмэф 2024
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 мая - РИА Новости. В Санкт-Петербурге завершается подготовка к Петербургскому международному экономическому форуму (ПМЭФ) - от благоустройства города и подготовки инфраструктуры до формирования культурной программы, также проработаны регламенты санитарно-эпидемиологического надзора, сообщил фонд "Росконгресс". Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов провел рабочее совещание по вопросам подготовки города к проведению XXVII Петербургского международного экономического форума. "Губернатор отметил, что необходимая работа проведена по всем ключевым направлениям – от благоустройства города и подготовки инфраструктуры до формирования деловой, культурной и спортивной программ. Отдельное внимание было уделено вопросам безопасности. Совместно с Роспотребнадзором проработаны регламенты санитарно-эпидемиологического надзора", - отмечается в сообщении. Для участников и гостей ПМЭФ Петербург подготовил обширную культурную и спортивную программы. Ряд мероприятий будет доступен и для жителей города. В частности, на Дворцовой площади состоится концерт с участием популярных артистов российской эстрады и показ музыкально-поэтического спектакля "Евгений Онегин. Страницы романа". Традиционный забег по центру города в рамках Петербургского международного экономического форума пройдет утром 6 июня под девизом "Навстречу Играм дружбы". На старт выйдут участники ПМЭФ и петербуржцы. "Ключевой темой экспозиционно-деловой зоны Петербурга в этом году станут "Технологии, открытые для мира". Напомню, одно из важнейших поручений президента – строительство Технологической долины в Южной планировочной зоне. И наша общая цель – технологическое лидерство Северной столицы. На площадке ПМЭФ мы создаем плацдарм для будущих успехов города по приоритетным направлениям развития. Соглашения, которые город подпишет на форуме, станут для нас подспорьем в решении поставленных президентом задач", – сказал Беглов, слова которого приводятся в сообщении. Отмечается, что на стенде Северной столицы будет представлен образ яркого, динамичного Петербурга – города будущего, инноваций и научных разработок с великим культурным и историческим наследием. Здесь будут представлены решения в области беспилотных аппаратов, транспортной мобильности, перспективных космических технологий, средств производства и автоматизации, новых энергетических технологий и сбережения здоровья граждан, а также важнейшие инфраструктурные проекты. Планируется подписание нескольких десятков соглашений, направленных на дальнейшее укрепление технологического суверенитета, развитие инновационного производства и транспортной сферы, фармацевтического и автомобильного кластеров города, строительство объектов социальной, общественно-деловой, культурной и инженерной инфраструктуры. Деловая программа Петербурга включает 15 мероприятий, 2 из которых вошли в федеральную программу ПМЭФ. Это панельная дискуссия "Все в парк! Стратегии и практики успеха креативных устойчивых городов" и деловая сессия "Международное продвижение. Разработка новых туристских предложений и продуктов". Ключевыми темами 13 мероприятий регионального уровня станут искусственный интеллект, развитие портовой инфраструктуры, медицинский туризм, снижения кадрового дефицита в экономике и креативные индустрии. XXVII Петербургский международный экономический форум состоится 5-8 июня.
https://ria.ru/20240422/pmef-1941441205.html
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экономика, санкт-петербург, александр беглов, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), пмэф 2024
Экономика, Санкт-Петербург, Александр Беглов, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), ПМЭФ 2024
В Петербурге завершают подготовку к Петербургскому экономическому форуму

"Росконгресс": в Петербурге завершается подготовка к ПМЭФ-2024

© Фотохост-агентство РИА НовостиУчастницы форума в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум"
Участницы форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум
© Фотохост-агентство РИА Новости
Участницы форума в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум". Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 мая - РИА Новости. В Санкт-Петербурге завершается подготовка к Петербургскому международному экономическому форуму (ПМЭФ) - от благоустройства города и подготовки инфраструктуры до формирования культурной программы, также проработаны регламенты санитарно-эпидемиологического надзора, сообщил фонд "Росконгресс".
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов провел рабочее совещание по вопросам подготовки города к проведению XXVII Петербургского международного экономического форума.
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22 апреля, 10:21
"Губернатор отметил, что необходимая работа проведена по всем ключевым направлениям – от благоустройства города и подготовки инфраструктуры до формирования деловой, культурной и спортивной программ. Отдельное внимание было уделено вопросам безопасности. Совместно с Роспотребнадзором проработаны регламенты санитарно-эпидемиологического надзора", - отмечается в сообщении.
Для участников и гостей ПМЭФ Петербург подготовил обширную культурную и спортивную программы. Ряд мероприятий будет доступен и для жителей города. В частности, на Дворцовой площади состоится концерт с участием популярных артистов российской эстрады и показ музыкально-поэтического спектакля "Евгений Онегин. Страницы романа". Традиционный забег по центру города в рамках Петербургского международного экономического форума пройдет утром 6 июня под девизом "Навстречу Играм дружбы". На старт выйдут участники ПМЭФ и петербуржцы.
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"Ключевой темой экспозиционно-деловой зоны Петербурга в этом году станут "Технологии, открытые для мира". Напомню, одно из важнейших поручений президента – строительство Технологической долины в Южной планировочной зоне. И наша общая цель – технологическое лидерство Северной столицы. На площадке ПМЭФ мы создаем плацдарм для будущих успехов города по приоритетным направлениям развития. Соглашения, которые город подпишет на форуме, станут для нас подспорьем в решении поставленных президентом задач", – сказал Беглов, слова которого приводятся в сообщении.
Отмечается, что на стенде Северной столицы будет представлен образ яркого, динамичного Петербурга – города будущего, инноваций и научных разработок с великим культурным и историческим наследием. Здесь будут представлены решения в области беспилотных аппаратов, транспортной мобильности, перспективных космических технологий, средств производства и автоматизации, новых энергетических технологий и сбережения здоровья граждан, а также важнейшие инфраструктурные проекты.
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Планируется подписание нескольких десятков соглашений, направленных на дальнейшее укрепление технологического суверенитета, развитие инновационного производства и транспортной сферы, фармацевтического и автомобильного кластеров города, строительство объектов социальной, общественно-деловой, культурной и инженерной инфраструктуры.
Деловая программа Петербурга включает 15 мероприятий, 2 из которых вошли в федеральную программу ПМЭФ. Это панельная дискуссия "Все в парк! Стратегии и практики успеха креативных устойчивых городов" и деловая сессия "Международное продвижение. Разработка новых туристских предложений и продуктов". Ключевыми темами 13 мероприятий регионального уровня станут искусственный интеллект, развитие портовой инфраструктуры, медицинский туризм, снижения кадрового дефицита в экономике и креативные индустрии.
XXVII Петербургский международный экономический форум состоится 5-8 июня.
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ЭкономикаСанкт-ПетербургАлександр БегловФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ПМЭФ 2024
 
 
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