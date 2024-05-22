https://ria.ru/20240522/peskov-1947659538.html
Песков назвал эскалацию напряженности в мире потенциально опасной
Песков назвал эскалацию напряженности в мире потенциально опасной - РИА Новости, 22.05.2024
Песков назвал эскалацию напряженности в мире потенциально опасной
Пресс-секретарь президента России Владимир Путин заявил, что эскалация напряженности в мире не добавляет предсказуемости, потенциально опасна к эскалации... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T14:30
2024-05-22T14:30
2024-05-22T14:30
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Владимир Путин заявил, что эскалация напряженности в мире не добавляет предсказуемости, потенциально опасна к эскалации напряженности, в том числе в ядерной сфере. "В целом эскалация напряженности на европейском континенте, в мировом масштабе, активная фаза региональных конфликтов самых разных регионов, конечно, не добавляет стабильности и предсказуемости и потенциально опасным в дальнейшей эскалации напряженности, в том числе и в ядерной сфере", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста, как Кремль оценивает текущие риски ядерного конфликта. Ранее постоянный представитель ЮАР при Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) Рапулане Молекане заявил, что опасность возникновения ядерного конфликта достигла наивысших значений за последние несколько десятилетий.
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цены на нефть, россия, юар, владимир путин, магатэ
Цены на нефть, Россия, ЮАР, Владимир Путин, МАГАТЭ
Песков назвал эскалацию напряженности в мире потенциально опасной
Песков: эскалация напряженности в мире не добавляет предсказуемости
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Владимир Путин заявил, что эскалация напряженности в мире не добавляет предсказуемости, потенциально опасна к эскалации напряженности, в том числе в ядерной сфере.
"В целом эскалация напряженности на европейском континенте, в мировом масштабе, активная фаза региональных конфликтов самых разных регионов, конечно, не добавляет стабильности и предсказуемости и потенциально опасным в дальнейшей эскалации напряженности, в том числе и в ядерной сфере", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста, как Кремль оценивает текущие риски ядерного конфликта.
Ранее постоянный представитель ЮАР
при Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ
) Рапулане Молекане заявил, что опасность возникновения ядерного конфликта достигла наивысших значений за последние несколько десятилетий.