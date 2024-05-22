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Россия, являясь правопреемницей СССР, признает Палестину, заявил Песков - РИА Новости, 22.05.2024
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12:53 22.05.2024 (обновлено: 13:03 22.05.2024)
https://ria.ru/20240522/peskov-1947631193.html
Россия, являясь правопреемницей СССР, признает Палестину, заявил Песков
Россия, являясь правопреемницей СССР, признает Палестину, заявил Песков - РИА Новости, 22.05.2024
Россия, являясь правопреемницей СССР, признает Палестину, заявил Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия, являясь правопреемницей СССР, признает государство Палестина. РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T12:53
2024-05-22T13:03
в мире
палестина
россия
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дмитрий песков
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия, являясь правопреемницей СССР, признает государство Палестина. Норвежское правительство заявило в среду, что Норвегия признает Палестину в качестве государства. Официальное признание вступит в силу 28 мая. В тот же день премьер Ирландии Саймон Харрис заявил, что страна признает Палестину в качестве государства. Испанский премьер Педро Санчес, в свою очередь, заявил, что правительство страны официально признает палестинское государство в следующий вторник, 28 мая. "Я хочу вам напомнить, что Российская Федерация является правопреемницей Советского Союза. Советский союз уже на финальной стадии своего существования признал государство Палестина. И это абсолютно укладывается в соответствующую резолюцию Совета безопасности ООН и в подход на основе двугосударственного урегулирования. Поэтому мы являемся правопреемниками Советского Союза и продолжаем нашу последовательную и транспарентную позицию в этой области", - сказал он журналистам. До сегодняшнего дня Палестину признавали девять стран-членов ЕС. Восемь стран — Болгария, Кипр, Чехия, Венгрия, Мальта, Польша, Румыния и Словакия — сделали этот шаг в 1988 году, еще до вступления в ЕС, а Швеция — в 2014 году.
https://ria.ru/20240522/ispaniya-1947619385.html
https://ria.ru/20240522/konflikt-1915630213.html
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в мире, палестина, россия, ссср, дмитрий песков, педро санчес, евросоюз, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Палестина, Россия, СССР, Дмитрий Песков, Педро Санчес, Евросоюз, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Россия, являясь правопреемницей СССР, признает Палестину, заявил Песков

Песков: Россия, являясь правопреемницей СССР, признает государство Палестина

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© РИА Новости / POOL
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия, являясь правопреемницей СССР, признает государство Палестина.
Норвежское правительство заявило в среду, что Норвегия признает Палестину в качестве государства. Официальное признание вступит в силу 28 мая. В тот же день премьер Ирландии Саймон Харрис заявил, что страна признает Палестину в качестве государства. Испанский премьер Педро Санчес, в свою очередь, заявил, что правительство страны официально признает палестинское государство в следующий вторник, 28 мая.
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"Я хочу вам напомнить, что Российская Федерация является правопреемницей Советского Союза. Советский союз уже на финальной стадии своего существования признал государство Палестина. И это абсолютно укладывается в соответствующую резолюцию Совета безопасности ООН и в подход на основе двугосударственного урегулирования. Поэтому мы являемся правопреемниками Советского Союза и продолжаем нашу последовательную и транспарентную позицию в этой области", - сказал он журналистам.
До сегодняшнего дня Палестину признавали девять стран-членов ЕС. Восемь стран — Болгария, Кипр, Чехия, Венгрия, Мальта, Польша, Румыния и Словакия — сделали этот шаг в 1988 году, еще до вступления в ЕС, а Швеция — в 2014 году.
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