https://ria.ru/20240522/peskov-1947631193.html

Россия, являясь правопреемницей СССР, признает Палестину, заявил Песков

Россия, являясь правопреемницей СССР, признает Палестину, заявил Песков - РИА Новости, 22.05.2024

Россия, являясь правопреемницей СССР, признает Палестину, заявил Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия, являясь правопреемницей СССР, признает государство Палестина. РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T12:53

2024-05-22T12:53

2024-05-22T13:03

в мире

палестина

россия

ссср

дмитрий песков

педро санчес

евросоюз

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/08/1944774739_0:129:3169:1912_1920x0_80_0_0_42b422509375d6dce47acfde0ab8f766.jpg

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия, являясь правопреемницей СССР, признает государство Палестина. Норвежское правительство заявило в среду, что Норвегия признает Палестину в качестве государства. Официальное признание вступит в силу 28 мая. В тот же день премьер Ирландии Саймон Харрис заявил, что страна признает Палестину в качестве государства. Испанский премьер Педро Санчес, в свою очередь, заявил, что правительство страны официально признает палестинское государство в следующий вторник, 28 мая. "Я хочу вам напомнить, что Российская Федерация является правопреемницей Советского Союза. Советский союз уже на финальной стадии своего существования признал государство Палестина. И это абсолютно укладывается в соответствующую резолюцию Совета безопасности ООН и в подход на основе двугосударственного урегулирования. Поэтому мы являемся правопреемниками Советского Союза и продолжаем нашу последовательную и транспарентную позицию в этой области", - сказал он журналистам. До сегодняшнего дня Палестину признавали девять стран-членов ЕС. Восемь стран — Болгария, Кипр, Чехия, Венгрия, Мальта, Польша, Румыния и Словакия — сделали этот шаг в 1988 году, еще до вступления в ЕС, а Швеция — в 2014 году.

https://ria.ru/20240522/ispaniya-1947619385.html

https://ria.ru/20240522/konflikt-1915630213.html

палестина

россия

ссср

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, палестина, россия, ссср, дмитрий песков, педро санчес, евросоюз, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году