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Россия, являясь правопреемницей СССР, признает Палестину, заявил Песков
Россия, являясь правопреемницей СССР, признает Палестину, заявил Песков - РИА Новости, 22.05.2024
Россия, являясь правопреемницей СССР, признает Палестину, заявил Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия, являясь правопреемницей СССР, признает государство Палестина. РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T12:53
2024-05-22T12:53
2024-05-22T13:03
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия, являясь правопреемницей СССР, признает государство Палестина. Норвежское правительство заявило в среду, что Норвегия признает Палестину в качестве государства. Официальное признание вступит в силу 28 мая. В тот же день премьер Ирландии Саймон Харрис заявил, что страна признает Палестину в качестве государства. Испанский премьер Педро Санчес, в свою очередь, заявил, что правительство страны официально признает палестинское государство в следующий вторник, 28 мая. "Я хочу вам напомнить, что Российская Федерация является правопреемницей Советского Союза. Советский союз уже на финальной стадии своего существования признал государство Палестина. И это абсолютно укладывается в соответствующую резолюцию Совета безопасности ООН и в подход на основе двугосударственного урегулирования. Поэтому мы являемся правопреемниками Советского Союза и продолжаем нашу последовательную и транспарентную позицию в этой области", - сказал он журналистам. До сегодняшнего дня Палестину признавали девять стран-членов ЕС. Восемь стран — Болгария, Кипр, Чехия, Венгрия, Мальта, Польша, Румыния и Словакия — сделали этот шаг в 1988 году, еще до вступления в ЕС, а Швеция — в 2014 году.
https://ria.ru/20240522/ispaniya-1947619385.html
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В мире, Палестина, Россия, СССР, Дмитрий Песков, Педро Санчес, Евросоюз, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Россия, являясь правопреемницей СССР, признает Палестину, заявил Песков
Песков: Россия, являясь правопреемницей СССР, признает государство Палестина