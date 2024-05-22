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Палестина ожидает, что следующими ее признают Словения и Бельгия - РИА Новости, 22.05.2024
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19:27 22.05.2024 (обновлено: 19:37 22.05.2024)
https://ria.ru/20240522/palestina-1947746441.html
Палестина ожидает, что следующими ее признают Словения и Бельгия
Палестина ожидает, что следующими ее признают Словения и Бельгия - РИА Новости, 22.05.2024
Палестина ожидает, что следующими ее признают Словения и Бельгия
Палестина ожидает, что следующими странами Евросоюза, кто признает ее, станут Словения и Бельгия, причем решение в Словении ожидается уже в первой половине... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T19:27
2024-05-22T19:37
в мире
палестина
евросоюз
словения
бельгия
израиль
педро санчес
хамас
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ВЕНА, 22 мая - РИА Новости. Палестина ожидает, что следующими странами Евросоюза, кто признает ее, станут Словения и Бельгия, причем решение в Словении ожидается уже в первой половине следующего месяца, заявил РИА Новости посол Палестины в Австрии и постоянный наблюдатель при Организации Объединенных Наций в Вене Салах Абдель Шафи.Норвежское правительство заявило в среду, что Норвегия признает Палестину в качестве государства. Официальное признание вступит в силу 28 мая. В тот же день премьер Ирландии Саймон Харрис заявил, что страна признает Палестину в качестве государства. Испанский премьер Педро Санчес, в свою очередь, заявил, что правительство страны официально признает палестинское государство в следующий вторник, 28 мая."Я думаю, уже практически точно то, что Словения", - сказал дипломат, отвечая на вопрос, какие еще из европейских государств могут признать Палестину в качестве государства.Он пояснил, что правительство Словении уже более недели назад официально решило признать Палестину государством. "Но процедура в Словении такова, что парламент должен принять это решение. Но это формальность. Потому что все правительственные партии выступили за признание. А у правительственных партий большинство голосов в парламенте, и в этой связи мы ожидаем до середины июня также последует признание (Палестины) и со стороны Словении", - уточнил дипломат."Мы ожидаем также, что Бельгия тоже признает Палестину в качестве государства. Потому что Бельгия уже разъяснила, что она позитивно смотрит на признание", - добавил он.Абдель Шафи является послом Палестины в Австрии и постоянным наблюдателем при Организации Объединенных Наций в Вене с 2013 года. Кроме того, с октября 2014 года он также является послом Палестины в Словении, а с 2021 года - послом Палестины в Хорватии с резиденцией в Вене. С 2010 по 2013 год Абдель Шафи служил послом Палестины в Германии.До сегодняшнего дня Палестину признавали девять стран-членов ЕС. Восемь стран — Болгария, Кипр, Чехия, Венгрия, Мальта, Польша, Румыния и Словакия — сделали этот шаг в 1988 году, еще до вступления в ЕС, а Швеция — в 2014 году.Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 35 тысяч человек, пострадали свыше 79 тысяч.Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. В ночь на 7 мая сухопутные силы армии обороны Израиля вошли в Рафах, расположенный на границе с Египтом. Сам город считается последним оплотом ХАМАС.МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240522/konflikt-1915630213.html
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4.7
96
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РИА Новости
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в мире, палестина, евросоюз, словения, бельгия, израиль, педро санчес, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Палестина, Евросоюз, Словения, Бельгия, Израиль, Педро Санчес, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Палестина ожидает, что следующими ее признают Словения и Бельгия

Палестина предполагает, что Словения сможет признать ее в первой половине июня

© AP Photo / Hatem MoussaПалестинцы c флагами
Палестинцы c флагами - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© AP Photo / Hatem Moussa
Палестинцы c флагами. Архивное фото
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ВЕНА, 22 мая - РИА Новости. Палестина ожидает, что следующими странами Евросоюза, кто признает ее, станут Словения и Бельгия, причем решение в Словении ожидается уже в первой половине следующего месяца, заявил РИА Новости посол Палестины в Австрии и постоянный наблюдатель при Организации Объединенных Наций в Вене Салах Абдель Шафи.
Норвежское правительство заявило в среду, что Норвегия признает Палестину в качестве государства. Официальное признание вступит в силу 28 мая. В тот же день премьер Ирландии Саймон Харрис заявил, что страна признает Палестину в качестве государства. Испанский премьер Педро Санчес, в свою очередь, заявил, что правительство страны официально признает палестинское государство в следующий вторник, 28 мая.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
19:55
"Я думаю, уже практически точно то, что Словения", - сказал дипломат, отвечая на вопрос, какие еще из европейских государств могут признать Палестину в качестве государства.
Он пояснил, что правительство Словении уже более недели назад официально решило признать Палестину государством. "Но процедура в Словении такова, что парламент должен принять это решение. Но это формальность. Потому что все правительственные партии выступили за признание. А у правительственных партий большинство голосов в парламенте, и в этой связи мы ожидаем до середины июня также последует признание (Палестины) и со стороны Словении", - уточнил дипломат.
«
"Мы ожидаем также, что Бельгия тоже признает Палестину в качестве государства. Потому что Бельгия уже разъяснила, что она позитивно смотрит на признание", - добавил он.
Абдель Шафи является послом Палестины в Австрии и постоянным наблюдателем при Организации Объединенных Наций в Вене с 2013 года. Кроме того, с октября 2014 года он также является послом Палестины в Словении, а с 2021 года - послом Палестины в Хорватии с резиденцией в Вене. С 2010 по 2013 год Абдель Шафи служил послом Палестины в Германии.
Премьер-министр Израиля Биньямин - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
Нетаньяху назвал признание Палестины "наградой за терроризм"
18:56
До сегодняшнего дня Палестину признавали девять стран-членов ЕС. Восемь стран — Болгария, Кипр, Чехия, Венгрия, Мальта, Польша, Румыния и Словакия — сделали этот шаг в 1988 году, еще до вступления в ЕС, а Швеция — в 2014 году.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 35 тысяч человек, пострадали свыше 79 тысяч.
Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. В ночь на 7 мая сухопутные силы армии обороны Израиля вошли в Рафах, расположенный на границе с Египтом. Сам город считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
Россия, являясь правопреемницей СССР, признает Палестину, заявил Песков
12:53
 
В миреПалестинаЕвросоюзСловенияБельгияИзраильПедро СанчесХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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