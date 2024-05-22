Палестина ожидает, что следующими ее признают Словения и Бельгия
Палестина предполагает, что Словения сможет признать ее в первой половине июня
© AP Photo / Hatem MoussaПалестинцы c флагами
© AP Photo / Hatem Moussa
Палестинцы c флагами. Архивное фото
ВЕНА, 22 мая - РИА Новости. Палестина ожидает, что следующими странами Евросоюза, кто признает ее, станут Словения и Бельгия, причем решение в Словении ожидается уже в первой половине следующего месяца, заявил РИА Новости посол Палестины в Австрии и постоянный наблюдатель при Организации Объединенных Наций в Вене Салах Абдель Шафи.
Норвежское правительство заявило в среду, что Норвегия признает Палестину в качестве государства. Официальное признание вступит в силу 28 мая. В тот же день премьер Ирландии Саймон Харрис заявил, что страна признает Палестину в качестве государства. Испанский премьер Педро Санчес, в свою очередь, заявил, что правительство страны официально признает палестинское государство в следующий вторник, 28 мая.
"Я думаю, уже практически точно то, что Словения", - сказал дипломат, отвечая на вопрос, какие еще из европейских государств могут признать Палестину в качестве государства.
Он пояснил, что правительство Словении уже более недели назад официально решило признать Палестину государством. "Но процедура в Словении такова, что парламент должен принять это решение. Но это формальность. Потому что все правительственные партии выступили за признание. А у правительственных партий большинство голосов в парламенте, и в этой связи мы ожидаем до середины июня также последует признание (Палестины) и со стороны Словении", - уточнил дипломат.
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"Мы ожидаем также, что Бельгия тоже признает Палестину в качестве государства. Потому что Бельгия уже разъяснила, что она позитивно смотрит на признание", - добавил он.
Абдель Шафи является послом Палестины в Австрии и постоянным наблюдателем при Организации Объединенных Наций в Вене с 2013 года. Кроме того, с октября 2014 года он также является послом Палестины в Словении, а с 2021 года - послом Палестины в Хорватии с резиденцией в Вене. С 2010 по 2013 год Абдель Шафи служил послом Палестины в Германии.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 35 тысяч человек, пострадали свыше 79 тысяч.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.