https://ria.ru/20240522/onlayn-servis-1947718718.html

Более 1,7 тысячи подмосковных компаний использовали экспортный сервис

Более 1,7 тысячи подмосковных компаний использовали экспортный сервис - РИА Новости, 22.05.2024

Более 1,7 тысячи подмосковных компаний использовали экспортный сервис

Свыше 1,7 тысячи подмосковных компаний уже воспользовались онлайн-сервисом для экспортеров "Пять шагов для экспорта", запущенным в Подмосковье в сентябре... РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T17:17

2024-05-22T17:17

2024-05-22T17:26

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

белоруссия

казахстан

экспорт

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783178179_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_54c99677e36daaf89316ddc9083d9294.jpg

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Свыше 1,7 тысячи подмосковных компаний уже воспользовались онлайн-сервисом для экспортеров "Пять шагов для экспорта", запущенным в Подмосковье в сентябре прошлого года, сообщила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева. "Экспортным онлайн-сервисом воспользовались уже 1703 компании Подмосковья. Из них 468 - получили услуги Фонда поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области. Мы видим положительную динамику: предприниматели активно используют сервис и подают все больше заявок. Самые популярные запросы касаются участия в международных выставках и бизнес-миссиях - по этим направлениям суммарно подано 348 заявок, а также первичной консультации - тут мы получили 52 заявки", - отметила Зиновьева, слова которой цитирует пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. По ее словам, в числе приоритетных стран для экспорта своей продукции подмосковные компании видят Белоруссию, Казахстан, Китай и государства Ближнего Востока, также заинтересованы в участии в выставках в ОАЭ, Узбекистане, Египте и Иране.

https://ria.ru/20240521/fizmat-litsey-1947511378.html

московская область (подмосковье)

белоруссия

казахстан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), белоруссия, казахстан, экспорт