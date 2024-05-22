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Более 1,7 тысячи подмосковных компаний использовали экспортный сервис
Более 1,7 тысячи подмосковных компаний использовали экспортный сервис - РИА Новости, 22.05.2024
Более 1,7 тысячи подмосковных компаний использовали экспортный сервис
Свыше 1,7 тысячи подмосковных компаний уже воспользовались онлайн-сервисом для экспортеров "Пять шагов для экспорта", запущенным в Подмосковье в сентябре... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T17:17
2024-05-22T17:17
2024-05-22T17:26
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Свыше 1,7 тысячи подмосковных компаний уже воспользовались онлайн-сервисом для экспортеров "Пять шагов для экспорта", запущенным в Подмосковье в сентябре прошлого года, сообщила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева. "Экспортным онлайн-сервисом воспользовались уже 1703 компании Подмосковья. Из них 468 - получили услуги Фонда поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области. Мы видим положительную динамику: предприниматели активно используют сервис и подают все больше заявок. Самые популярные запросы касаются участия в международных выставках и бизнес-миссиях - по этим направлениям суммарно подано 348 заявок, а также первичной консультации - тут мы получили 52 заявки", - отметила Зиновьева, слова которой цитирует пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. По ее словам, в числе приоритетных стран для экспорта своей продукции подмосковные компании видят Белоруссию, Казахстан, Китай и государства Ближнего Востока, также заинтересованы в участии в выставках в ОАЭ, Узбекистане, Египте и Иране.
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Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Белоруссия, Казахстан, Экспорт