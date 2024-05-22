https://ria.ru/20240522/nato-1947591796.html

Экс-разведчик США назвал условие для приглашения Украины в НАТО

Экс-разведчик США назвал условие для приглашения Украины в НАТО - РИА Новости, 22.05.2024

Экс-разведчик США назвал условие для приглашения Украины в НАТО

Украина может рассчитывать на приглашение в НАТО только после длительного периода перемирия, заявил бывший сотрудник национального совета по разведке США Эрик... РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T10:30

2024-05-22T10:30

2024-05-22T10:30

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йенс столтенберг

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Украина может рассчитывать на приглашение в НАТО только после длительного периода перемирия, заявил бывший сотрудник национального совета по разведке США Эрик Чиарамелла в публикации журнала Foreign Affairs. "Альянс не готов предоставить приглашение и, возможно, не будет готов до длительного периода мира", - приводятся в журнале слова Чиарамеллы. Однако, как считает Чиарамелла, партнеры Киева могут уже сейчас начать обсуждать меры на случай повторного конфликта на Украине после перемирия. Он в частности предлагает странам создать на территории НАТО резервный запас оружия и боеприпасов для Украины на случай эскалации. Глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр в марте заявил, что вопрос о членстве Украины в альянсе является решенным, но продолжается обсуждение того, "когда это произойдет и что для этого нужно". В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что полноценное членство Украины в альянсе невозможно во время вооруженного конфликта. Постпред США при альянсе Джулианн Смит в конце апреля сообщила, что Зеленского пригласят на запланированный в июле саммит НАТО в Вашингтоне, поскольку тема Украины станет там ключевой. При этом она уточнила, что вступления Киева в НАТО на будущем саммите не ожидается. Столтенберг также в апреле говорил, что не ожидает договоренности о членстве Украины на предстоящем саммите.

https://ria.ru/20240521/mask-1947513612.html

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в мире, украина, сша, киев, владимир зеленский, йенс столтенберг, роб бауэр, нато