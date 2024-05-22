Экс-разведчик США назвал условие для приглашения Украины в НАТО
Foreign Affairs: Украину могут пригласить в НАТО только после долгого перемирия
© AP Photo / Virginia MayoФлаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры альянса в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры альянса в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Украина может рассчитывать на приглашение в НАТО только после длительного периода перемирия, заявил бывший сотрудник национального совета по разведке США Эрик Чиарамелла в публикации журнала Foreign Affairs.
"Альянс не готов предоставить приглашение и, возможно, не будет готов до длительного периода мира", - приводятся в журнале слова Чиарамеллы.
Однако, как считает Чиарамелла, партнеры Киева могут уже сейчас начать обсуждать меры на случай повторного конфликта на Украине после перемирия. Он в частности предлагает странам создать на территории НАТО резервный запас оружия и боеприпасов для Украины на случай эскалации.
Глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр в марте заявил, что вопрос о членстве Украины в альянсе является решенным, но продолжается обсуждение того, "когда это произойдет и что для этого нужно". В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что полноценное членство Украины в альянсе невозможно во время вооруженного конфликта.
Постпред США при альянсе Джулианн Смит в конце апреля сообщила, что Зеленского пригласят на запланированный в июле саммит НАТО в Вашингтоне, поскольку тема Украины станет там ключевой. При этом она уточнила, что вступления Киева в НАТО на будущем саммите не ожидается. Столтенберг также в апреле говорил, что не ожидает договоренности о членстве Украины на предстоящем саммите.