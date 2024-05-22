ФАС возбудила дело против МТС из-за роста цен
ФАС возбудила дело против МТС из-за необоснованного роста цен в марте и апреле
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкНовый логотип компании МТС при входе в офис в Москве
Новый логотип компании МТС при входе в офис в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба возбудила дело против МТС из-за необоснованного повышения цен.
По данным ведомства, оператор в марте и апреле в среднем на восемь процентов поднял стоимость услуг для более чем 30 миллионов абонентов.
"ФАС России установила, что это повышение не обосновано ростом затрат оператора и не является экономически подтвержденным", — говорится в пресс-релизе.
Действия МТС, по мнению ведомства, ущемляют интересы абонентов.
В самой компании РИА Новости заявили, что считают увеличение абонентской платы экономически обоснованным. Там подчеркнули, что заранее предоставили ФАС подтверждающие документы.
"Рост абонентской платы <...> вызван увеличением затрат МТС на оплату спектра, обслуживание оборудования и развитие инфраструктуры, необходимостью инвестировать в расширение и модернизацию сети для поддержания привычного населению качества услуг связи", — подчеркнул оператор.
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Компания в апреле предупредила некоторых пользователей о повышении тарифов на 8,25%. По данным Минэкономразвития, инфляция в России на 1 апреля составила 7,62% в годовом выражении.
С начала года другие операторы "большой четверки" также уведомляли о повышении стоимости услуг. Так, "Билайн" объявил о планах повысить абонентскую плату нескольких архивных тарифов с 17 апреля по 31 мая, "Мегафон" в начале февраля изменил условия обслуживания части абонентов, увеличив пакеты некоторых услуг и повысив цены на связь. В Tele2 сообщали, что корректировки затронут архивные тарифы.
В декабре вице-премьер Дмитрий Чернышенко в интервью РИА Новости заявил, что операторам не позволят бесконтрольно увеличивать тарифы выше уровня инфляции, а Федеральная антимонопольная служба следит за тем, чтобы цены были обоснованными.