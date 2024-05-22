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ФАС возбудила дело против МТС из-за роста цен - РИА Новости, 22.05.2024
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15:50 22.05.2024 (обновлено: 16:46 22.05.2024)
https://ria.ru/20240522/mts-1947685708.html
ФАС возбудила дело против МТС из-за роста цен
ФАС возбудила дело против МТС из-за роста цен - РИА Новости, 22.05.2024
ФАС возбудила дело против МТС из-за роста цен
Федеральная антимонопольная служба возбудила дело против МТС из-за необоснованного повышения цен. РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T15:50
2024-05-22T16:46
экономика
россия
мтс
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба возбудила дело против МТС из-за необоснованного повышения цен.По данным ведомства, оператор в марте и апреле в среднем на восемь процентов поднял стоимость услуг для более чем 30 миллионов абонентов."ФАС России установила, что это повышение не обосновано ростом затрат оператора и не является экономически подтвержденным", — говорится в пресс-релизе.Действия МТС, по мнению ведомства, ущемляют интересы абонентов.В самой компании РИА Новости заявили, что считают увеличение абонентской платы экономически обоснованным. Там подчеркнули, что заранее предоставили ФАС подтверждающие документы."Рост абонентской платы &lt;...&gt; вызван увеличением затрат МТС на оплату спектра, обслуживание оборудования и развитие инфраструктуры, необходимостью инвестировать в расширение и модернизацию сети для поддержания привычного населению качества услуг связи", — подчеркнул оператор.Компания в апреле предупредила некоторых пользователей о повышении тарифов на 8,25%. По данным Минэкономразвития, инфляция в России на 1 апреля составила 7,62% в годовом выражении.С начала года другие операторы "большой четверки" также уведомляли о повышении стоимости услуг. Так, "Билайн" объявил о планах повысить абонентскую плату нескольких архивных тарифов с 17 апреля по 31 мая, "Мегафон" в начале февраля изменил условия обслуживания части абонентов, увеличив пакеты некоторых услуг и повысив цены на связь. В Tele2 сообщали, что корректировки затронут архивные тарифы.В декабре вице-премьер Дмитрий Чернышенко в интервью РИА Новости заявил, что операторам не позволят бесконтрольно увеличивать тарифы выше уровня инфляции, а Федеральная антимонопольная служба следит за тем, чтобы цены были обоснованными.
https://ria.ru/20240516/operatory-1946443409.html
https://ria.ru/20240227/seti-1929766950.html
https://ria.ru/20240408/sim-karta-1938584706.html
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экономика, россия, мтс, федеральная антимонопольная служба (фас россии)
Экономика, Россия, МТС, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)
ФАС возбудила дело против МТС из-за роста цен

ФАС возбудила дело против МТС из-за необоснованного роста цен в марте и апреле

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкНовый логотип компании МТС при входе в офис в Москве
Новый логотип компании МТС при входе в офис в Москве - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Новый логотип компании МТС при входе в офис в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба возбудила дело против МТС из-за необоснованного повышения цен.
По данным ведомства, оператор в марте и апреле в среднем на восемь процентов поднял стоимость услуг для более чем 30 миллионов абонентов.
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"ФАС России установила, что это повышение не обосновано ростом затрат оператора и не является экономически подтвержденным", — говорится в пресс-релизе.
Действия МТС, по мнению ведомства, ущемляют интересы абонентов.
В самой компании РИА Новости заявили, что считают увеличение абонентской платы экономически обоснованным. Там подчеркнули, что заранее предоставили ФАС подтверждающие документы.
"Рост абонентской платы <...> вызван увеличением затрат МТС на оплату спектра, обслуживание оборудования и развитие инфраструктуры, необходимостью инвестировать в расширение и модернизацию сети для поддержания привычного населению качества услуг связи", — подчеркнул оператор.
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Компания в апреле предупредила некоторых пользователей о повышении тарифов на 8,25%. По данным Минэкономразвития, инфляция в России на 1 апреля составила 7,62% в годовом выражении.
С начала года другие операторы "большой четверки" также уведомляли о повышении стоимости услуг. Так, "Билайн" объявил о планах повысить абонентскую плату нескольких архивных тарифов с 17 апреля по 31 мая, "Мегафон" в начале февраля изменил условия обслуживания части абонентов, увеличив пакеты некоторых услуг и повысив цены на связь. В Tele2 сообщали, что корректировки затронут архивные тарифы.
В декабре вице-премьер Дмитрий Чернышенко в интервью РИА Новости заявил, что операторам не позволят бесконтрольно увеличивать тарифы выше уровня инфляции, а Федеральная антимонопольная служба следит за тем, чтобы цены были обоснованными.
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ЭкономикаРоссияМТСФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)
 
 
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