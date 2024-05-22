https://ria.ru/20240522/mts-1947685708.html

ФАС возбудила дело против МТС из-за роста цен

ФАС возбудила дело против МТС из-за роста цен - РИА Новости, 22.05.2024

ФАС возбудила дело против МТС из-за роста цен

Федеральная антимонопольная служба возбудила дело против МТС из-за необоснованного повышения цен. РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T15:50

2024-05-22T15:50

2024-05-22T16:46

экономика

россия

мтс

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1e/1861880808_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_2514c98a24f520ce718a6ff90af539cb.jpg

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба возбудила дело против МТС из-за необоснованного повышения цен.По данным ведомства, оператор в марте и апреле в среднем на восемь процентов поднял стоимость услуг для более чем 30 миллионов абонентов."ФАС России установила, что это повышение не обосновано ростом затрат оператора и не является экономически подтвержденным", — говорится в пресс-релизе.Действия МТС, по мнению ведомства, ущемляют интересы абонентов.В самой компании РИА Новости заявили, что считают увеличение абонентской платы экономически обоснованным. Там подчеркнули, что заранее предоставили ФАС подтверждающие документы."Рост абонентской платы <...> вызван увеличением затрат МТС на оплату спектра, обслуживание оборудования и развитие инфраструктуры, необходимостью инвестировать в расширение и модернизацию сети для поддержания привычного населению качества услуг связи", — подчеркнул оператор.Компания в апреле предупредила некоторых пользователей о повышении тарифов на 8,25%. По данным Минэкономразвития, инфляция в России на 1 апреля составила 7,62% в годовом выражении.С начала года другие операторы "большой четверки" также уведомляли о повышении стоимости услуг. Так, "Билайн" объявил о планах повысить абонентскую плату нескольких архивных тарифов с 17 апреля по 31 мая, "Мегафон" в начале февраля изменил условия обслуживания части абонентов, увеличив пакеты некоторых услуг и повысив цены на связь. В Tele2 сообщали, что корректировки затронут архивные тарифы.В декабре вице-премьер Дмитрий Чернышенко в интервью РИА Новости заявил, что операторам не позволят бесконтрольно увеличивать тарифы выше уровня инфляции, а Федеральная антимонопольная служба следит за тем, чтобы цены были обоснованными.

https://ria.ru/20240516/operatory-1946443409.html

https://ria.ru/20240227/seti-1929766950.html

https://ria.ru/20240408/sim-karta-1938584706.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, мтс, федеральная антимонопольная служба (фас россии)