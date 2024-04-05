https://ria.ru/20240405/mts-1938075108.html

МТС предупредил о повышении платы по тарифам

МТС предупредил о повышении платы по тарифам - РИА Новости, 05.04.2024

МТС предупредил о повышении платы по тарифам

МТС предупредил некоторых абонентов о повышении абонентской платы по тарифам в апреле, уведомления об этом появились в приложении оператора, передает... РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T15:50

2024-04-05T15:50

2024-04-05T15:50

дмитрий чернышенко

россия

мтс

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

общество

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. МТС предупредил некоторых абонентов о повышении абонентской платы по тарифам в апреле, уведомления об этом появились в приложении оператора, передает корреспондент РИА Новости. "Мы знаем, насколько важно быть в курсе актуальной стоимости услуг, поэтому заранее рассказываем, что с 11.04.2024 абонентская плата по вашему тарифу изменится", - предупреждает МТС и отмечает, что остальные параметры тарифа останутся прежними. В уведомлении уточняется, что это необходимо для того, чтобы "дальше пользоваться качественной связью, комфортно общаться с близкими, использовать видеосервисы, соцсети и другие цифровые продукты". Как сказано в сообщении, абонентская плата повысится на 45 рублей при текущем значении в 545 рублей, что составляет 8,25%. По данным Минэкономразвития, инфляция в России на 1 апреля составила 7,62% в годовом выражении. РИА Новости направило запрос в компанию. С начала года другие операторы "большой четверки" также уведомляли о повышении тарифов. Так, "Билайн" намерен повысить абонентскую плату нескольких архивных тарифов с 17 апреля по 31 мая, "Мегафон" в начале февраля изменил условия обслуживания части абонентов, увеличив пакеты некоторых услуг и повысив цены на связь. В Tele2 сообщали о том, что корректировки затронут архивные тарифы. В пресс-службе "Билайна" РИА Новости сообщили, что любое изменение цен происходит "в четком соответствии с тарифной политикой компании и в рамках экономически обоснованных параметров", а информация о планируемых изменениях при необходимости предоставляется в Минцифры и ФАС России. "Мы всегда заранее предупреждаем клиентов о грядущих изменениях и даем возможность выбора дополнительных бонусов либо смены тарифного плана", - добавили в компании. В ноябре 2023 года правительство РФ утвердило стратегию развития отрасли связи в России до 2035 года. Документ предполагает, что в ряде случаев операторы связи смогут повышать тарифы выше инфляции. Такая индексация возможна в случае реинвестирования оператором связи существенной части получаемой дополнительной прибыли в развитие сетей связи, освоения новых технологий (в том числе на основе отечественного ТКО). Позже, в декабре, вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в интервью РИА Новости заявил, что операторам не позволят бесконтрольно увеличивать тарифы выше уровня инфляции, а Федеральная антимонопольная служба следит за тем, чтобы цены были обоснованными.

https://ria.ru/20240123/prilozhenie-1922875490.html

https://ria.ru/20240329/5g-1936659986.html

https://ria.ru/20240227/seti-1929766950.html

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дмитрий чернышенко, россия, мтс, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), общество