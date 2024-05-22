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В Петербурге перекрыли канал незаконной миграции - РИА Новости, 22.05.2024
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14:39 22.05.2024 (обновлено: 15:08 22.05.2024)
https://ria.ru/20240522/migratsiya-1947663744.html
В Петербурге перекрыли канал незаконной миграции
В Петербурге перекрыли канал незаконной миграции - РИА Новости, 22.05.2024
В Петербурге перекрыли канал незаконной миграции
Канал незаконной миграции, легализовавший более 3 тысяч человек, в том числе осужденных за террористические преступления, перекрыли в Петербурге, сообщил РИА... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T14:39
2024-05-22T15:08
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 мая - РИА Новости. Канал незаконной миграции, легализовавший более 3 тысяч человек, в том числе осужденных за террористические преступления, перекрыли в Петербурге, сообщил РИА Новости источник в силовых органах региона. "Сегодня в Санкт-Петербурге правоохранительными органами пресечена деятельность преступной группы, члены которой организовали незаконный канал миграции", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что члены группы оказывали услуги иностранным гражданам по незаконному получению миграционных документов, среди которых трудовые патенты, разрешения на временное пребывание и сертификаты о знании русского языка. "Организаторы преступной схемы создали ООО частное агентство занятости, которое якобы выступало принимающей стороной. При этом фактически данное ООО не вело деятельности, а лишь занималось фиктивной регистрацией мигрантов и выдачей им трудовых патентов", - пояснил источник. Их усилиями были легализованы на территории РФ более 3 тысяч мигрантов, в том числе ранее осужденные за совершение преступлений террористического характера, отметил он.
https://ria.ru/20240503/vydvorenie-1943781169.html
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В Петербурге перекрыли канал незаконной миграции

В Петербурге перекрыли канал незаконной миграции, легализовавший тысячи человек

© РИА НовостиВ Петербурге перекрыли канал незаконной миграции
В Петербурге перекрыли канал незаконной миграции
© РИА Новости
В Петербурге перекрыли канал незаконной миграции
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 мая - РИА Новости. Канал незаконной миграции, легализовавший более 3 тысяч человек, в том числе осужденных за террористические преступления, перекрыли в Петербурге, сообщил РИА Новости источник в силовых органах региона.
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"Сегодня в Санкт-Петербурге правоохранительными органами пресечена деятельность преступной группы, члены которой организовали незаконный канал миграции", - сказал собеседник агентства.
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Он добавил, что члены группы оказывали услуги иностранным гражданам по незаконному получению миграционных документов, среди которых трудовые патенты, разрешения на временное пребывание и сертификаты о знании русского языка.
«
"Организаторы преступной схемы создали ООО частное агентство занятости, которое якобы выступало принимающей стороной. При этом фактически данное ООО не вело деятельности, а лишь занималось фиктивной регистрацией мигрантов и выдачей им трудовых патентов", - пояснил источник.
Их усилиями были легализованы на территории РФ более 3 тысяч мигрантов, в том числе ранее осужденные за совершение преступлений террористического характера, отметил он.
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