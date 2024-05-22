https://ria.ru/20240522/losos-1947675481.html

Минсельхоз ввел ограничения на вылов лосося на Дальнем Востоке на 2024 год

Минсельхоз ввел ограничения на вылов лосося на Дальнем Востоке на 2024 год - РИА Новости, 22.05.2024

Минсельхоз ввел ограничения на вылов лосося на Дальнем Востоке на 2024 год

Минсельхоз России ввел ограничения на промышленный вылов лосося на Дальнем Востоке до 31 декабря 2024 года, следует из приказа на сайте официального... РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T15:15

2024-05-22T15:15

2024-05-22T15:15

экономика

справки

амур (река)

россия

дальний восток

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/10/1890473952_0:76:3071:1803_1920x0_80_0_0_ccfa75d7a882e5bff73d69d7339709b6.jpg

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Минсельхоз России ввел ограничения на промышленный вылов лосося на Дальнем Востоке до 31 декабря 2024 года, следует из приказа на сайте официального опубликования правовых актов. "Об установлении ограничений рыболовства тихоокеанских лососей в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне в 2024 году:.. приказываю: Закрыть по 31 декабря 2024 года промышленное рыболовство тихоокеанских лососей: во внутренних морских водах Российской Федерации и в территориальном море Российской Федерации, прилегающих к территории Камчатского края в Охотском море, с ограничением по широте от 51°49' с.ш. до 52°25' с.ш.; в заливе Корфа", - говорится в документе. Кроме того, закрыт вылов лососей в реке Амур (с применением плавных сетей длиной более ста метров; с применением ставных неводов типа "заездок" с длиной центрального крыла более 1000 метров ниже по течению от города Николаевска-на-Амуре). Также закрыто рыболовство в бассейне Амура с применением плавных сетей длиной более ста метров при вылове с предоставлением рыболовного участка; с применением плавных сетей длиной более 75 метров при осуществлении рыболовства без предоставления рыболовного участка - для обеспечения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. В мае 2023 года был опубликован приказ министерства, согласно которому до конца года было ограничено промышленное рыболовство в отношении лососей во внутренних морских водах и в территориальном море РФ, прилегающих к территории Камчатского края в Охотском море, а также в заливе Корфа. Кроме того, было закрыто промышленное рыболовство кеты в Восточно-Сахалинской подзоне от реки Мануй до мыса Острый, а также в реке Амур и в ее бассейне. При этом лососевая путина прошлого года завершилась вторым результатом в истории наблюдений - выловом 609 тысяч тонн.

https://ria.ru/20230816/lososevye-1890473230.html

https://ria.ru/20231105/tseny-1907529578.html

амур (река)

россия

дальний восток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, справки, амур (река), россия, дальний восток, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)