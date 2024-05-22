Рейтинг@Mail.ru
Минсельхоз ввел ограничения на вылов лосося на Дальнем Востоке на 2024 год - РИА Новости, 22.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:15 22.05.2024
https://ria.ru/20240522/losos-1947675481.html
Минсельхоз ввел ограничения на вылов лосося на Дальнем Востоке на 2024 год
Минсельхоз ввел ограничения на вылов лосося на Дальнем Востоке на 2024 год - РИА Новости, 22.05.2024
Минсельхоз ввел ограничения на вылов лосося на Дальнем Востоке на 2024 год
Минсельхоз России ввел ограничения на промышленный вылов лосося на Дальнем Востоке до 31 декабря 2024 года, следует из приказа на сайте официального... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T15:15
2024-05-22T15:15
экономика
справки
амур (река)
россия
дальний восток
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/10/1890473952_0:76:3071:1803_1920x0_80_0_0_ccfa75d7a882e5bff73d69d7339709b6.jpg
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Минсельхоз России ввел ограничения на промышленный вылов лосося на Дальнем Востоке до 31 декабря 2024 года, следует из приказа на сайте официального опубликования правовых актов. "Об установлении ограничений рыболовства тихоокеанских лососей в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне в 2024 году:.. приказываю: Закрыть по 31 декабря 2024 года промышленное рыболовство тихоокеанских лососей: во внутренних морских водах Российской Федерации и в территориальном море Российской Федерации, прилегающих к территории Камчатского края в Охотском море, с ограничением по широте от 51°49' с.ш. до 52°25' с.ш.; в заливе Корфа", - говорится в документе. Кроме того, закрыт вылов лососей в реке Амур (с применением плавных сетей длиной более ста метров; с применением ставных неводов типа "заездок" с длиной центрального крыла более 1000 метров ниже по течению от города Николаевска-на-Амуре). Также закрыто рыболовство в бассейне Амура с применением плавных сетей длиной более ста метров при вылове с предоставлением рыболовного участка; с применением плавных сетей длиной более 75 метров при осуществлении рыболовства без предоставления рыболовного участка - для обеспечения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. В мае 2023 года был опубликован приказ министерства, согласно которому до конца года было ограничено промышленное рыболовство в отношении лососей во внутренних морских водах и в территориальном море РФ, прилегающих к территории Камчатского края в Охотском море, а также в заливе Корфа. Кроме того, было закрыто промышленное рыболовство кеты в Восточно-Сахалинской подзоне от реки Мануй до мыса Острый, а также в реке Амур и в ее бассейне. При этом лососевая путина прошлого года завершилась вторым результатом в истории наблюдений - выловом 609 тысяч тонн.
https://ria.ru/20230816/lososevye-1890473230.html
https://ria.ru/20231105/tseny-1907529578.html
амур (река)
россия
дальний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/10/1890473952_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_9b7b8c9a478a5d904165dc1d80a6f71f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, справки, амур (река), россия, дальний восток, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Экономика, Справки, Амур (река), Россия, Дальний Восток, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
Минсельхоз ввел ограничения на вылов лосося на Дальнем Востоке на 2024 год

Минсельхоз ограничил промышленный вылов лосося на Дальнем Востоке до конца года

© РИА Новости / Александр Пирагис | Перейти в медиабанкРыбаки во время приема лосося
Рыбаки во время приема лосося - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в медиабанк
Рыбаки во время приема лосося. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Минсельхоз России ввел ограничения на промышленный вылов лосося на Дальнем Востоке до 31 декабря 2024 года, следует из приказа на сайте официального опубликования правовых актов.
"Об установлении ограничений рыболовства тихоокеанских лососей в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне в 2024 году:.. приказываю: Закрыть по 31 декабря 2024 года промышленное рыболовство тихоокеанских лососей: во внутренних морских водах Российской Федерации и в территориальном море Российской Федерации, прилегающих к территории Камчатского края в Охотском море, с ограничением по широте от 51°49' с.ш. до 52°25' с.ш.; в заливе Корфа", - говорится в документе.
Раздел лососевых - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
Губернатор Камчатки рассказал Путину о "крайне удачном" вылове лососевых
16 августа 2023, 18:44
Кроме того, закрыт вылов лососей в реке Амур (с применением плавных сетей длиной более ста метров; с применением ставных неводов типа "заездок" с длиной центрального крыла более 1000 метров ниже по течению от города Николаевска-на-Амуре).
Также закрыто рыболовство в бассейне Амура с применением плавных сетей длиной более ста метров при вылове с предоставлением рыболовного участка; с применением плавных сетей длиной более 75 метров при осуществлении рыболовства без предоставления рыболовного участка - для обеспечения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.
В мае 2023 года был опубликован приказ министерства, согласно которому до конца года было ограничено промышленное рыболовство в отношении лососей во внутренних морских водах и в территориальном море РФ, прилегающих к территории Камчатского края в Охотском море, а также в заливе Корфа. Кроме того, было закрыто промышленное рыболовство кеты в Восточно-Сахалинской подзоне от реки Мануй до мыса Острый, а также в реке Амур и в ее бассейне. При этом лососевая путина прошлого года завершилась вторым результатом в истории наблюдений - выловом 609 тысяч тонн.
Красная икра - РИА Новости, 1920, 05.11.2023
Росрыболовство спрогнозировало снижение цен на красную икру и горбушу
5 ноября 2023, 06:06
 
ЭкономикаСправкиАмур (река)РоссияДальний ВостокМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала