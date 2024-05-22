Под Петербургом выхаживают лисенка, у которого возник сильный отек
В центре реабилитации "Сирин" выхаживают лисенка, у которого возник сильный отек
© Фото : Сирин Центр реабилитации диких животных/TelegramЛисенок в центре реабилитации диких животных "Сирин" под Санкт-Петербургом
Лисенок в центре реабилитации диких животных "Сирин" под Санкт-Петербургом
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 мая - РИА Новости. В центре реабилитации диких животных "Сирин" под Санкт-Петербургом выхаживают лисенка, у которого возник сильный отек.
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"В большой дикой жизни может случиться всякое... Один вот попробовал несъедобное. К счастью, отёк не мешает дышать, и пара уколов вернут в строй", - сообщает центр в своем Telegram-канале.
© Фото : Сирин Центр реабилитации диких животных/TelegramЛисенок в центре реабилитации диких животных "Сирин" под Санкт-Петербургом
Лисенок в центре реабилитации диких животных "Сирин" под Санкт-Петербургом
Там пояснили, что лисенок мог съесть осу или гадюку.
Центр реабилитации и реинтродукции диких животных "Сирин" был создан в апреле 2008 года с целью оказания помощи горожанам в спасении диких животных, оказавшихся в неблагополучных условиях. В мае 2013 зарегистрирован благотворительный фонд "Центр реабилитации и реинтродукции диких животных "Сирин". Центр располагается в Кировском районе Ленинградской области, занимает площадь 6,5 гектара.
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