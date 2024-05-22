Рейтинг@Mail.ru
Под Петербургом выхаживают лисенка, у которого возник сильный отек - РИА Новости, 22.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
15:20 22.05.2024 (обновлено: 15:21 22.05.2024)
https://ria.ru/20240522/lisenok-1947676454.html
Под Петербургом выхаживают лисенка, у которого возник сильный отек
Под Петербургом выхаживают лисенка, у которого возник сильный отек - РИА Новости, 22.05.2024
Под Петербургом выхаживают лисенка, у которого возник сильный отек
В центре реабилитации диких животных "Сирин" под Санкт-Петербургом выхаживают лисенка, у которого возник сильный отек. РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T15:20
2024-05-22T15:21
общество
санкт-петербург
кировский район
ленинградская область
хорошие новости
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/16/1947674295_0:213:960:753_1920x0_80_0_0_36ba5e82e4a8f4a5bfdec407309e5c65.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 мая - РИА Новости. В центре реабилитации диких животных "Сирин" под Санкт-Петербургом выхаживают лисенка, у которого возник сильный отек. "В большой дикой жизни может случиться всякое... Один вот попробовал несъедобное. К счастью, отёк не мешает дышать, и пара уколов вернут в строй", - сообщает центр в своем Telegram-канале. Там пояснили, что лисенок мог съесть осу или гадюку. Центр реабилитации и реинтродукции диких животных "Сирин" был создан в апреле 2008 года с целью оказания помощи горожанам в спасении диких животных, оказавшихся в неблагополучных условиях. В мае 2013 зарегистрирован благотворительный фонд "Центр реабилитации и реинтродукции диких животных "Сирин". Центр располагается в Кировском районе Ленинградской области, занимает площадь 6,5 гектара.
https://ria.ru/20240415/nerpa-1940254385.html
санкт-петербург
кировский район
ленинградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/16/1947674295_0:135:960:855_1920x0_80_0_0_04d16b1e54849cad7a69d8e9a591535f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, санкт-петербург, кировский район, ленинградская область
Общество, Санкт-Петербург, Кировский район, Ленинградская область, Хорошие новости
Под Петербургом выхаживают лисенка, у которого возник сильный отек

В центре реабилитации "Сирин" выхаживают лисенка, у которого возник сильный отек

© Фото : Сирин Центр реабилитации диких животных/TelegramЛисенок в центре реабилитации диких животных "Сирин" под Санкт-Петербургом
Лисенок в центре реабилитации диких животных Сирин под Санкт-Петербургом - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© Фото : Сирин Центр реабилитации диких животных/Telegram
Лисенок в центре реабилитации диких животных "Сирин" под Санкт-Петербургом
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 мая - РИА Новости. В центре реабилитации диких животных "Сирин" под Санкт-Петербургом выхаживают лисенка, у которого возник сильный отек.
«
"В большой дикой жизни может случиться всякое... Один вот попробовал несъедобное. К счастью, отёк не мешает дышать, и пара уколов вернут в строй", - сообщает центр в своем Telegram-канале.
© Фото : Сирин Центр реабилитации диких животных/TelegramЛисенок в центре реабилитации диких животных "Сирин" под Санкт-Петербургом
Лисенок в центре реабилитации диких животных Сирин под Санкт-Петербургом - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© Фото : Сирин Центр реабилитации диких животных/Telegram
Лисенок в центре реабилитации диких животных "Сирин" под Санкт-Петербургом
Там пояснили, что лисенок мог съесть осу или гадюку.
Центр реабилитации и реинтродукции диких животных "Сирин" был создан в апреле 2008 года с целью оказания помощи горожанам в спасении диких животных, оказавшихся в неблагополучных условиях. В мае 2013 зарегистрирован благотворительный фонд "Центр реабилитации и реинтродукции диких животных "Сирин". Центр располагается в Кировском районе Ленинградской области, занимает площадь 6,5 гектара.
Самая маленькая спасенная нерпа Ладога - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
Самая маленькая спасенная в Петербурге нерпа научилась есть рыбу
15 апреля, 20:20
 
Хорошие новостиОбществоСанкт-ПетербургКировский районЛенинградская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала