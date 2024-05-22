https://ria.ru/20240522/kitay-1947560444.html

Китай обошел США и стал третьим экспортером автомобилей в мире

Китай обошел США и стал третьим экспортером автомобилей в мире - РИА Новости, 22.05.2024

Китай обошел США и стал третьим экспортером автомобилей в мире

Китай в 2023 году обогнал США и Мексику по поставкам автомобилей на мировые рынки в денежном выражении, в результате заняв третье место, лидерами остаются... РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T05:16

2024-05-22T05:16

2024-05-22T11:13

авто

китай

сша

япония

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Китай в 2023 году обогнал США и Мексику по поставкам автомобилей на мировые рынки в денежном выражении, в результате заняв третье место, лидерами остаются Германия и Япония, подсчитало РИА Новости на основании открытых данных. Китай в прошлом году нарастил свой экспорт легковых автомобилей, автобусов, грузовиков и спецтранспорта на две трети, до рекордных 97 миллиардов долларов. Это позволило ему обогнать Мексику и США и занять третье место с долей в 8,4%. При этом Китай стал страной с самым заметным ростом присутствия на мировом авторынке - сразу на 2,1 процентного пункта. Однако пока ему не удалось догнать крупнейших автоэкспортеров мира - Германию и Японию. Первая остается лидирующим поставщиком автомобилей: ее экспорт вырос до 197 со 172 миллиардов долларов, хотя ее доля на мировом рынке сократилась сильнее всех стран - на 1,2 процентного пункта, до 17,1%. Япония сохранила второе место с поставками в 123 миллиарда долларов, что больше показателя годом ранее на четверть. Такая динамика позволила ей увеличить свою долю на мировых рынках до 10,6% с 10,5%. Замкнули пятерку Мексика и США. Мексиканцы увеличили экспорт на 16%, до 95 миллиардов долларов, заняв 8,3% рынка, а американцы - на 13%, до 89 миллиардов долларов, заняв 7,8% рынка. Кроме того, в десятку лидеров по итогам 2023 года вошли Южная Корея с объемом экспорта в 71 миллиард долларов, Испания - 49 миллиардов, Канада - 46 миллиардов, Великобритания - 41 миллиард и Франция - 37 миллиардов. Всего страны, раскрывшие информацию за 2023 год, экспортировали легковушек, автобусов, грузовиков и спецтранспорта более чем на 1,15 триллиона долларов. Это почти на 23% больше, чем годом ранее. За исключением вышеупомянутых стран, сильнее всего объемы экспорта среди заметных поставщиков выросли у Грузии - в 2,3 раза (до 2,2 миллиарда долларов), Норвегии - на 74% (до 969 миллионов долларов) и Эстонии - на 53% (до 1,2 миллиарда долларов). Примерно на треть нарастили поставки Польша (до 16,2 миллиарда), Канада (до 46,3 миллиарда), Южная Корея (до 70,7 миллиарда). А на четверть - Венгрия (до 16 миллиардов), Италия (до 28,7 миллиарда) и Испания (до 48,6 миллиарда). И наоборот, единственными среди крупнейших поставщиков сократили продажи Финляндия - на 26%, до 2,5 миллиарда, и Бразилия - на 2%, до 6,9 миллиарда. Россия в 2023 году экспортировала автомобилей на 95 миллионов долларов, а главными покупателями были Казахстан (51%), Армения (10%) и Азербайджан (9%). ЛИДЕРЫ ПО ЧИСЛУ ПРОДАЖ В то же время лидером по количеству проданных автомобилей в 2023 году стала Япония, экспортировавшая их 5,9 миллиона штук. Второе место занял Китай с 5,1 миллиона, третье - Германия с 4,4 миллиона, четвертое - США с 2,9 миллиона и пятое - Южная Корея с 2,7 миллиона. При этом в разбивке по видам транспорта главными поставщиками легковушек стали Япония (5,3 миллиона штук), Китай (4,4 миллиона), Германия (4,1 миллиона), Корея (2,7 миллиона) и США (2,4 миллиона). Автобусов больше всего продали Япония (91 тысяч), Китай (48 тысяч), США (18 тысяч), Турция (17,8 тысяч) и Северная Македония (13,5 тысяч). Лидерами по продажам грузового транспорта стали Китай (531,6 тысячи), Япония (517,2 тысячи), США (494,5 тысячи), Испания (453,3 тысячи) и Польша (323,6 тысячи), а спецтранспорта - Бельгия (46,7 тысячи), Китай (36 тысяч), Италия (20,7 тысячи), США (17,7 тысячи) и Великобритания (16,5 тысячи).

https://ria.ru/20240125/avto-1923281888.html

https://ria.ru/20240214/avtomobili-1927212480.html

https://ria.ru/20231212/avto-1915207793.html

китай

сша

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авто, китай, сша, япония