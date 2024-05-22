https://ria.ru/20240522/gruziya-1947767057.html

Блинкен пообещал Грузии ответные меры на закон об иноагентах

Блинкен пообещал Грузии ответные меры на закон об иноагентах - РИА Новости, 22.05.2024

Блинкен пообещал Грузии ответные меры на закон об иноагентах

Соединенные Штаты предпримут меры в ответ на грузинский закон об иноагентах, заявил госсекретарь Энтони Блинкен на слушаниях в комитете палаты представителей. РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T22:17

2024-05-22T22:17

2024-05-22T22:39

в мире

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сша

тбилиси

энтони блинкен

евросоюз

нато

протесты в грузии против закона об иноагентах

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ВАШИНГТОН, 22 мая — РИА Новости. Соединенные Штаты предпримут меры в ответ на грузинский закон об иноагентах, заявил госсекретарь Энтони Блинкен на слушаниях в комитете палаты представителей. "Мы рассматриваем, какие могут быть предприняты шаги в ответ. Я ожидаю, что мы предпримем действия", — подчеркнул он.На прошлой неделе пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Соединенным Штатам придется в корне пересмотреть отношения с Грузией, если там вступит в силу закон об иноагентах. Кроме того, глава Управления по координации санкций Госдепа Джим О'Брайен отметил, что Вашингтон может ввести ограничения против Тбилиси, если принятый парламентом проект не изменится, а руководство продолжит нападки на ЕС и других партнеров. В свою очередь, заместитель пресс-секретаря ведомства Ведант Патель отметил, что грузинские власти должны отказаться от избранного в контексте этого закона курса, так как "нынешние подходы не согласуются с ценностями США".Закон об иноагентах в ГрузииПарламент Грузии 14 мая принял в третьем, окончательном чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния", внесенный правящей партией "Грузинская мечта". Он предполагает регистрацию некоммерческих юридических лиц и СМИ, доходы которых — в частности, более 20 процентов — поступают из-за границы. Кроме того, все организации, "проводящие интересы иностранных сил", должны быть зарегистрированы в государственном реестре. При этом нужно будет отразить полученные доходы и заполнить декларацию, в противном случае грозит штраф в 25 тысяч лари.В свою очередь, президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила вето на этот законопроект. Однако этот шаг носит больше формальный характер, так как для его преодоления парламенту нужно простое большинство голосов.Законопроект об иноагентах уже рассматривали в Грузии в марте 2023 года. Тогда депутаты одобрили документ только в первом чтении, а затем на фоне массовых протестов его отозвали. В новой версии вместо термина "агент иностранного влияния" используется формулировка "организация, проводящая интересы иностранной силы". Остальное содержание осталось прежним.Процедуры вокруг законопроекта и на этот раз сопровождались митингами протеста, полиция разгоняла эти акции и задерживала активистов. Западные страны выступили с угрозами в адрес Тбилиси: США заявили, что фундаментально пересмотрят двусторонние отношения, если закон вступит в силу, а в ЕС пообещали заморозить заявку Грузии на членство.Оппозиция утверждает, что закон представляет собой аналог российского закона об иноагентах. Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал эти заявления абсурдными, напомнив, что первая страна, которая придумала систему борьбы с иностранными агентами, — это США.Власти Грузии утверждают, что закон полностью соответствует всем основным правовым принципам и служит единственной цели: ежегодному раскрытию финансов неправительственных организаций и соответствующих СМИ.

https://ria.ru/20240503/gruziya-1943602252.html

https://ria.ru/20240514/front-1945767503.html

https://ria.ru/20240506/zakon-1944266453.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, грузия, сша, тбилиси, энтони блинкен, евросоюз, нато, протесты в грузии против закона об иноагентах