https://ria.ru/20240522/gd-1947587156.html

ГД одобрила проект о взаимодействии ОВД и медиков по поводу опасных больных

ГД одобрила проект о взаимодействии ОВД и медиков по поводу опасных больных - РИА Новости, 22.05.2024

ГД одобрила проект о взаимодействии ОВД и медиков по поводу опасных больных

Комитет Госдумы по охране здоровья рекомендовал к принятию в первом чтении законопроект о взаимодействии медицинских организаций и органов внутренних дел по... РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T10:12

2024-05-22T10:12

2024-05-22T10:12

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МОСКВА, 22 май - РИА Новости. Комитет Госдумы по охране здоровья рекомендовал к принятию в первом чтении законопроект о взаимодействии медицинских организаций и органов внутренних дел по обмену информацией о людях, находящихся на диспансерном наблюдении и склонных к совершению общественно опасных действий. В документах к законопроекту уточняется, что речь идёт о лицах, страдающих психическими расстройствами, больных алкоголизмом и (или) наркоманией. Правительство РФ внесло инициативу в нижнюю палату в апреле. "Проект федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" разработан в целях совершенствования взаимодействия медицинских организаций и органов внутренних дел по обмену информацией о лицах, находящихся на диспансерном наблюдении и склонных к совершению общественно опасных действий, и мероприятий, проводимых органами полиции при получении указанной информации", - написано в пояснительной записке к законопроекту. Также в ней сказано, что проектом закона уточняются случаи предоставления сведений, составляющих врачебную тайну, а также закрепляются основания для утверждения Минздравом и МВД соответствующего порядка взаимодействия. "Проектом федерального закона также закрепляются основания для определения критериев наличия у лиц, подлежащих диспансерному наблюдению, склонности к совершению общественно опасных действий. При этом не предусматривается расширение круга лиц, подлежащих диспансерному наблюдению", - написано в пояснительных материалах.

https://ria.ru/20240520/gosduma-1947160384.html

https://ria.ru/20240221/medpomosch-1928739507.html

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общество, здоровье - общество, россия, госдума рф