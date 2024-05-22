https://ria.ru/20240522/gd-1947587156.html
ГД одобрила проект о взаимодействии ОВД и медиков по поводу опасных больных
ГД одобрила проект о взаимодействии ОВД и медиков по поводу опасных больных - РИА Новости, 22.05.2024
ГД одобрила проект о взаимодействии ОВД и медиков по поводу опасных больных
Комитет Госдумы по охране здоровья рекомендовал к принятию в первом чтении законопроект о взаимодействии медицинских организаций и органов внутренних дел по... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T10:12
2024-05-22T10:12
2024-05-22T10:12
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МОСКВА, 22 май - РИА Новости. Комитет Госдумы по охране здоровья рекомендовал к принятию в первом чтении законопроект о взаимодействии медицинских организаций и органов внутренних дел по обмену информацией о людях, находящихся на диспансерном наблюдении и склонных к совершению общественно опасных действий. В документах к законопроекту уточняется, что речь идёт о лицах, страдающих психическими расстройствами, больных алкоголизмом и (или) наркоманией. Правительство РФ внесло инициативу в нижнюю палату в апреле. "Проект федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" разработан в целях совершенствования взаимодействия медицинских организаций и органов внутренних дел по обмену информацией о лицах, находящихся на диспансерном наблюдении и склонных к совершению общественно опасных действий, и мероприятий, проводимых органами полиции при получении указанной информации", - написано в пояснительной записке к законопроекту. Также в ней сказано, что проектом закона уточняются случаи предоставления сведений, составляющих врачебную тайну, а также закрепляются основания для утверждения Минздравом и МВД соответствующего порядка взаимодействия. "Проектом федерального закона также закрепляются основания для определения критериев наличия у лиц, подлежащих диспансерному наблюдению, склонности к совершению общественно опасных действий. При этом не предусматривается расширение круга лиц, подлежащих диспансерному наблюдению", - написано в пояснительных материалах.
https://ria.ru/20240520/gosduma-1947160384.html
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ГД одобрила проект о взаимодействии ОВД и медиков по поводу опасных больных
В Госдуме одобрили проект совместной работы с опасными больными медиков и ОВД
МОСКВА, 22 май - РИА Новости. Комитет Госдумы по охране здоровья рекомендовал к принятию в первом чтении законопроект о взаимодействии медицинских организаций и органов внутренних дел по обмену информацией о людях, находящихся на диспансерном наблюдении и склонных к совершению общественно опасных действий.
В документах к законопроекту уточняется, что речь идёт о лицах, страдающих психическими расстройствами, больных алкоголизмом и (или) наркоманией. Правительство РФ
внесло инициативу в нижнюю палату в апреле.
"Проект федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" разработан в целях совершенствования взаимодействия медицинских организаций и органов внутренних дел по обмену информацией о лицах, находящихся на диспансерном наблюдении и склонных к совершению общественно опасных действий, и мероприятий, проводимых органами полиции при получении указанной информации", - написано в пояснительной записке к законопроекту.
Также в ней сказано, что проектом закона уточняются случаи предоставления сведений, составляющих врачебную тайну, а также закрепляются основания для утверждения Минздравом и МВД соответствующего порядка взаимодействия.
"Проектом федерального закона также закрепляются основания для определения критериев наличия у лиц, подлежащих диспансерному наблюдению, склонности к совершению общественно опасных действий. При этом не предусматривается расширение круга лиц, подлежащих диспансерному наблюдению", - написано в пояснительных материалах.