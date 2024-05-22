Эрдоган рассказал, когда прекратится резня в секторе Газа
Эрдоган: резня в Газе не прекратится, пока Запад оказывает поддержку Израилю
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган . Архивное фото
АНКАРА, 22 мая - РИА Новости. Резня в секторе Газа не прекратится, пока страны Запада оказывают поддержку Израилю, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
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"Те, кто оказывает логистическую и военную поддержку оккупантам, виноваты в кровопролитии в Газе не меньше, чем сами оккупанты. Не думайте, что они не понесут ответственности за гибель несчастных людей в Газе! Не думайте, что угнетателям все сойдет с рук! Никогда, кровь в Газе - на лбу оккупантов", - заявил турецкий лидер в среду, выступая на церемонии вручения международной "Премии за доброту" в Бештепе - резиденции главы государства.
Эрдоган напомнил, что ранее палестинское движение ХАМАС объявило, что приняло предложение о прекращении огня.
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"Однако Израиль продолжал вести себя непримиримо. Израильскую администрацию это не удовлетворило. Она раскрыла свои истинные намерения, атаковав Рафах - последнее убежище мирных жителей. Пока западные державы поддерживают Нетаньяху, несмотря на всю его испорченность и безрассудство, резню в Палестине не удастся предотвратить. Нетаньяху разжигает антисемитизм, чтобы продлить свою политическую жизнь, и ставит под угрозу безопасность своих собственных граждан. Если так будет продолжаться, наш мир созреет для новых конфликтов", - подчеркнул турецкий лидер.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 35 тысяч человек, пострадали свыше 79 тысяч.
Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. В ночь на 7 мая сухопутные силы армии обороны Израиля вошли в Рафах, расположенный на границе с Египтом. Сам город считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.