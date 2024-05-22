https://ria.ru/20240522/diplomatiya-1947618313.html

Межгосударственные отношения России и Бахрейна

Межгосударственные отношения России и Бахрейна - РИА Новости, 22.05.2024

Межгосударственные отношения России и Бахрейна

Дипломатические отношения между СССР и Королевством Бахрейн установлены 29 сентября 1990 года. Российскую Федерацию Бахрейн официально признал 28 декабря 1991... РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T12:10

2024-05-22T12:10

2024-05-22T12:10

справки

россия

бахрейн

владимир путин

хамад бен иса аль халифа

сергей лавров

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/16/1947616454_0:318:2764:1873_1920x0_80_0_0_d6003bc9d06d825932b4b120c2ba81b9.jpg

Дипломатические отношения между СССР и Королевством Бахрейн установлены 29 сентября 1990 года. Российскую Федерацию Бахрейн официально признал 28 декабря 1991 года.Поддерживается активный политический диалог и делегационный обмен. Король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа неоднократно посещал Россию.1-2 декабря 2008 года состоялся официальный визит короля Бахрейна Хамада бен Исы Аль Халифы в Россию. Это был первый визит главы Бахрейна в Россию с момента установления дипломатических отношений между двумя странами. Короля Бахрейна сопровождала представительная делегация, в состав которой вошли заместитель премьер-министра, министры, представители предпринимательских кругов, банкиры, главы крупных бахрейнских компаний. В октябре 2014 года король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа встретился с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и посетил прошедший в Сочи первый в истории Гран-при России по автогонкам в классе Формула-1. В 2016 году король Бахрейна дважды посещал Россию для переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным: 8 февраля в Сочи и 6 сентября в Москве. В рамках сентябрьского визита король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа посетил международный военно-технический форум "Армия". По итогам визитам был подписан пакет документов. В последние годы состоялось несколько телефонных переговоров президента России Владимира Путина и короля Бахрейна Хамада бен Исы Аль Халифы: 15 марта и 30 сентября 2022 года, 28 июня 2023 года и 20 марта 2024 года. 27 апреля - 1 мая 2014 года Россию с официальным визитом посетил наследный принц Бахрейна, первый заместитель премьер-министра страны Сальман Аль Халифа. 30 апреля состоялась его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным. Стороны обсудили вопросы ближневосточного урегулирования, ситуацию в Сирии и Иране. В ходе визита 29 апреля состоялась встреча наследного принца Бахрейна с премьером Дмитрием Медведевым. Обсуждались вопросы энергетического, транспортного и военно-технического сотрудничества, был подписан пакет документов. В декабре 2021 года состоялся первый в истории двусторонних отношений визит в Бахрейн спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко. Она имела телефонную беседу с королем Хамадом Аль Халифой (очная встреча была отменена в связи с легким недомоганием монарха), была принята наследным принцем, председателем Совета министров Сальманом Аль Халифой, провела переговоры с председателем Консультативного совета (верхняя палата) Али бен Салехом Ас-Салехом, председателем Палаты депутатов (нижняя палата) Фаузией Абдалла Зейнал. В ходе визита был подписан также Меморандум о взаимопонимании между Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и Палатой депутатов Бахрейна. 11-15 марта 2023 года делегация Совета Федерации принимала участие в работе 146-й ассамблеи Межпарламентского союза, которая прошла в Манаме.В декабре 2019 года состоялся визит членов комитета Госдумы по международным делам Расула Боташева и Евгения Примакова в Королевство Бахрейн, в ходе которого депутаты были приняты королем Хамадом бен Исой Аль Халифой. В ходе рабочей поездки состоялась встреча с председателем Совета представителей (парламентом) Фавзией Абдулла Юсуф Зейнал, а также с членами правительства Королевства Бахрейн. Проводятся контакты по линии внешнеполитических ведомств.Министр иностранных дел Бахрейна Абдель Латыф Аз-Зайяни посещал с рабочими визитами Москву 2 июля 2021 года и 7 апреля 2022 года. В июне 2021 года он посетил Санкт-Петербург для участия в мероприятиях XXIV Петербургского международного экономического форума. 30-31 мая 2022 года министр иностранных дел России Сергей Лавров посетил с рабочим визитом Бахрейн. Глава российского внешнеполитического ведомства был принят королем Бахрейна Хамадом бен Исой Аль Халифой и наследным принцем, председателем Совета министров Сальманом бен Хамадом Аль Халифой, провел переговоры с министром иностранных дел Бахрейна Абдель Латыфом Аз-Зайяни.Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Бахрейна Абдель Латыф Аз-Зайяни провели рабочие встречи 22 сентября 2022 года в Нью-Йорке "на полях" 77-й сессии Генассамблеи ООН и 10 июля 2023 года в Москве "на полях" шестого министерского заседания стратегического диалога Россия – Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива состоялась встреча. Главы внешнеполитических ведомств России и Бахрейна вместе принимали участие в министерских консультациях в формате "Россия – ССАГПЗ" в июне и сентябре 2022 года. Активизировалось взаимодействие в многосторонних форматах: Россия приветствовала подключение Бахрейна к ШОС в статусе партнера по диалогу, поддерживает интерес Манамы к участию в проектах БРИКС, взаимодействует с ней в рамках Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) и Диалога по сотрудничеству в Азии (ДСА). Учреждена Межправительственная Российско-Бахрейнская комиссия по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Третье заседание комиссии прошло в феврале 2024 года в Манаме. По информации ФТС России, объем взаимной торговли России с Бахрейном в 2022 году по сравнению с 2021 годом сократился на 36,8% и составил 18,1 миллиона долларов. Российский экспорт снизился на 6,9%, до 13 миллионов долларов, импорт из Бахрейна – на 64,7% до 5,2 миллиона долларов.В Бахрейн поставлялись мясная продукция, трубы и трубопрокат, нефть и нефтепродукты, каменный уголь. Импорт из Королевства включал в себя продукцию химической промышленности, алюминиевый прокат, духи и туалетную воду, заготовки из пластмасс, нефть и нефтепродукты.Определенное сдерживающее влияние на развитие торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между Россией и Бахрейном оказали пандемия коронавирусной инфекции и нелегитимные западные санкции в отношении РФ. Однако Москва и Манама намерены добиваться существенного увеличения товарооборота.Имеются перспективы для дальнейшего увеличения торговли продукцией АПК. Россия заинтересована в увеличении и расширении номенклатуры поставок мяса, а также зерновой, масложировой продукции и кондитерских изделий.Отмечается особый потенциал у бахрейнско-российского сотрудничества в области цифровых технологий и "Индустрии 4.0": внедрение технологий искусственного интеллекта, анализ больших данных, аддитивные технологии, промышленный интернет.В стадии проработки находится проект по созданию в Королевстве Бахрейн совместного Информационно-делового центра, который планируется реализовать при участии российского Федерального центра прикладного развития искусственного интеллекта.В сфере двустороннего взаимодействия с Бахрейном в сфере энергетики и электроэнергетики отмечена высокая заинтересованность российских компаний активно развивать партнерские отношения с бахрейнской стороной в части реализации совместных проектов в области нефте- и газодобычи на территории Бахрейна, в том числе на шельфовой зоне, а также в области традиционной поставок СПГ, геологоразведки, поставок энергетического оборудования.Значительный потенциал для взаимодействия в транспортной сфере определяет уникальное географическое положение Бахрейна в регионе.Развивается взаимодействие в инвестиционной сфере по линии Российского фонда прямых инвестиций и бахрейнского фонда "Мумталакат".В мае 2021 года был подписан Меморандум о взаимопонимании между Государственной корпорацией по космической деятельности "Роскосмос" и Национальным агентством космических наук королевства Бахрейн (NSSA) о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях.Развивается сотрудничество по линии субъектов Российской Федерации. Бахрейн регулярно посещают с рабочими визитами главы Татарстана и Чечни. Укрепляются культурно-гуманитарные связи. В декабре 2022 года на территории Королевства прошел I Российско-Бахрейнский Международный культурный форум "Многообразие культур как основа диалога" и роуд-шоу российских музеев. В ноябре 2022 года делегации РПЦ и организаций российских мусульман приняли участие в Бахрейнском форуме диалога "Восток – Запад: во имя человеческого сосуществования".Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

россия

бахрейн

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, россия, бахрейн, владимир путин, хамад бен иса аль халифа, сергей лавров