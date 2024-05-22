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Путин поручил организовать отдых детей из зон затопления - РИА Новости, 22.05.2024
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17:59 22.05.2024 (обновлено: 18:07 22.05.2024)
https://ria.ru/20240522/deti-1947726343.html
Путин поручил организовать отдых детей из зон затопления
Путин поручил организовать отдых детей из зон затопления - РИА Новости, 22.05.2024
Путин поручил организовать отдых детей из зон затопления
Президент России Владимир Путин поручил обеспечить организацию летнего отдыха детей, проживающих в зоне затопления в ходе весенних паводков 2024 года,... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T17:59
2024-05-22T18:07
владимир путин
дети
общество
россия
тюменская область
михаил мишустин
наводнения
наводнения в россии — 2024
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил обеспечить организацию летнего отдыха детей, проживающих в зоне затопления в ходе весенних паводков 2024 года, соответствующий перечень поручений по вопросам ликвидации последствий паводков в отдельных субъектах России опубликован на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации совместно с исполнительными органами Курганской, Оренбургской и Тюменской областей ... обеспечить организацию летнего отдыха детей, проживающих в зонах затопления и подтопления, образовавшихся в результате весенних паводков 2024 года", - сказано в поручении.Доклад необходимо предоставить до 1 июня, далее - ежеквартально. Ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и главы регионов.
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владимир путин, дети, общество, россия, тюменская область, михаил мишустин, наводнения, наводнения в россии — 2024
Владимир Путин, Дети, Общество, Россия, Тюменская область, Михаил Мишустин, наводнения, Наводнения в России — 2024
Путин поручил организовать отдых детей из зон затопления

Путин поручил организовать летний отдых детей, проживающих в зонах затопления

© Фото : Александр Моор/TelegramСело Коркино Тюменской области
Село Коркино Тюменской области - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© Фото : Александр Моор/Telegram
Село Коркино Тюменской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил обеспечить организацию летнего отдыха детей, проживающих в зоне затопления в ходе весенних паводков 2024 года, соответствующий перечень поручений по вопросам ликвидации последствий паводков в отдельных субъектах России опубликован на сайте Кремля.
«
"Правительству Российской Федерации совместно с исполнительными органами Курганской, Оренбургской и Тюменской областей ... обеспечить организацию летнего отдыха детей, проживающих в зонах затопления и подтопления, образовавшихся в результате весенних паводков 2024 года", - сказано в поручении.
Доклад необходимо предоставить до 1 июня, далее - ежеквартально. Ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и главы регионов.
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Владимир ПутинДетиОбществоРоссияТюменская областьМихаил МишустиннаводненияНаводнения в России — 2024
 
 
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