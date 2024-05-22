https://ria.ru/20240522/deti-1947726343.html

Путин поручил организовать отдых детей из зон затопления

Путин поручил организовать отдых детей из зон затопления - РИА Новости, 22.05.2024

Путин поручил организовать отдых детей из зон затопления

Президент России Владимир Путин поручил обеспечить организацию летнего отдыха детей, проживающих в зоне затопления в ходе весенних паводков 2024 года,... РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T17:59

2024-05-22T17:59

2024-05-22T18:07

владимир путин

дети

общество

россия

тюменская область

михаил мишустин

наводнения

наводнения в россии — 2024

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил обеспечить организацию летнего отдыха детей, проживающих в зоне затопления в ходе весенних паводков 2024 года, соответствующий перечень поручений по вопросам ликвидации последствий паводков в отдельных субъектах России опубликован на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации совместно с исполнительными органами Курганской, Оренбургской и Тюменской областей ... обеспечить организацию летнего отдыха детей, проживающих в зонах затопления и подтопления, образовавшихся в результате весенних паводков 2024 года", - сказано в поручении.Доклад необходимо предоставить до 1 июня, далее - ежеквартально. Ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и главы регионов.

https://ria.ru/20240519/pavodok-1946951884.html

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

владимир путин, дети, общество, россия, тюменская область, михаил мишустин, наводнения, наводнения в россии — 2024