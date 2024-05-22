https://ria.ru/20240522/demeshin-1947561618.html
Врио губернатора Хабаровского края Демешина представили властям региона
Врио губернатора Хабаровского края Демешина представили властям региона - РИА Новости, 22.05.2024
Врио губернатора Хабаровского края Демешина представили властям региона
Церемония официального представления правительству региона временно исполняющего обязанности (врио) губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина прошла в... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T06:02
2024-05-22T06:02
2024-05-22T06:02
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ХАБАРОВСК, 22 мая - РИА Новости. Церемония официального представления правительству региона временно исполняющего обязанности (врио) губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина прошла в Хабаровске в среду, передает корреспондент РИА Новости. Ранее президент России Владимир Путин назначил (с 15 мая) Дмитрия Демешина, который в последние годы был заместителем генерального прокурора РФ, временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края после того, как занимавший кресло главы региона Михаил Дегтярев получил должность министра спорта РФ. Представил врио губернатора местным властям вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев. "Уверен, что работа в прокуратуре поможет ему (Дмитрию Демешину) и на сегодняшней должности. А что касается оборонно-промышленного комплекса, то его развитие приобретает высокое значение и у Хабаровского края высокий потенциал, который можно и нужно развивать... Желаю Дмитрию Викторовичу успехов, работы предстоит много: прежде всего будем контролировать исполнение указов и решений президента РФ", - сказал Трутнев.
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политика, россия, хабаровский край, дмитрий демешин, юрий трутнев, владимир путин
Политика, Россия, Хабаровский край, Дмитрий Демешин, Юрий Трутнев, Владимир Путин
Врио губернатора Хабаровского края Демешина представили властям региона
Врио губернатора Хабаровского края Демешина представили правительству региона