Рейтинг@Mail.ru
Врио губернатора Хабаровского края Демешина представили властям региона - РИА Новости, 22.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:02 22.05.2024
https://ria.ru/20240522/demeshin-1947561618.html
Врио губернатора Хабаровского края Демешина представили властям региона
Врио губернатора Хабаровского края Демешина представили властям региона - РИА Новости, 22.05.2024
Врио губернатора Хабаровского края Демешина представили властям региона
Церемония официального представления правительству региона временно исполняющего обязанности (врио) губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина прошла в... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T06:02
2024-05-22T06:02
политика
россия
хабаровский край
дмитрий демешин
юрий трутнев
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1b/1880640873_0:0:1366:768_1920x0_80_0_0_7536d981c5af193515e2f6dbe4e3b3fc.jpg
ХАБАРОВСК, 22 мая - РИА Новости. Церемония официального представления правительству региона временно исполняющего обязанности (врио) губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина прошла в Хабаровске в среду, передает корреспондент РИА Новости. Ранее президент России Владимир Путин назначил (с 15 мая) Дмитрия Демешина, который в последние годы был заместителем генерального прокурора РФ, временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края после того, как занимавший кресло главы региона Михаил Дегтярев получил должность министра спорта РФ. Представил врио губернатора местным властям вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев. "Уверен, что работа в прокуратуре поможет ему (Дмитрию Демешину) и на сегодняшней должности. А что касается оборонно-промышленного комплекса, то его развитие приобретает высокое значение и у Хабаровского края высокий потенциал, который можно и нужно развивать... Желаю Дмитрию Викторовичу успехов, работы предстоит много: прежде всего будем контролировать исполнение указов и решений президента РФ", - сказал Трутнев.
https://ria.ru/20240517/smirnov-1946621690.html
https://ria.ru/20240515/khabarovskiy_kray-1946040528.html
россия
хабаровский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1b/1880640873_57:0:1272:911_1920x0_80_0_0_5d7845d69b9b61ff1a43b251e4b69d13.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, хабаровский край, дмитрий демешин, юрий трутнев, владимир путин
Политика, Россия, Хабаровский край, Дмитрий Демешин, Юрий Трутнев, Владимир Путин
Врио губернатора Хабаровского края Демешина представили властям региона

Врио губернатора Хабаровского края Демешина представили правительству региона

© Фото предоставлено прокуратурой Алтайского краяДмитрий Демешин
Дмитрий Демешин
© Фото предоставлено прокуратурой Алтайского края
Дмитрий Демешин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХАБАРОВСК, 22 мая - РИА Новости. Церемония официального представления правительству региона временно исполняющего обязанности (врио) губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина прошла в Хабаровске в среду, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее президент России Владимир Путин назначил (с 15 мая) Дмитрия Демешина, который в последние годы был заместителем генерального прокурора РФ, временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края после того, как занимавший кресло главы региона Михаил Дегтярев получил должность министра спорта РФ.
Первый заместитель Губернатора Курской области Алексей Смирнов - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
В Курской области представили врио губернатора
17 мая, 11:48
Представил врио губернатора местным властям вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев.
"Уверен, что работа в прокуратуре поможет ему (Дмитрию Демешину) и на сегодняшней должности. А что касается оборонно-промышленного комплекса, то его развитие приобретает высокое значение и у Хабаровского края высокий потенциал, который можно и нужно развивать... Желаю Дмитрию Викторовичу успехов, работы предстоит много: прежде всего будем контролировать исполнение указов и решений президента РФ", - сказал Трутнев.
Кандидат на должность министра спорта РФ Михаил Дегтярев в Государственной Думе РФ - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
Проекты в Хабаровском крае завершит новая команда, сообщил Дегтярев
15 мая, 04:44
 
ПолитикаРоссияХабаровский крайДмитрий ДемешинЮрий ТрутневВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала