Рейтинг@Mail.ru
Эксперт оценил перспективы развития БРИКС - РИА Новости, 22.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:54 22.05.2024
https://ria.ru/20240522/briks-1947649333.html
Эксперт оценил перспективы развития БРИКС
Эксперт оценил перспективы развития БРИКС - РИА Новости, 22.05.2024
Эксперт оценил перспективы развития БРИКС
БРИКС в ближайшие время может стать мощнейшим игроком на мировой сцене, заявил руководитель департамента математики экономического факультета НИУ ВШЭ Фуад... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T13:54
2024-05-22T13:54
бразилия
россия
индия
брикс
высшая школа экономики (вшэ)
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/17/1891829365_0:214:3070:1941_1920x0_80_0_0_dfde2946e0d2ca521049aea8aace9512.jpg
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. БРИКС в ближайшие время может стать мощнейшим игроком на мировой сцене, заявил руководитель департамента математики экономического факультета НИУ ВШЭ Фуад Алескеров. "В лице БРИКС сегодня рождается совершенно новая международная организация, которая в силу своего возраста ещё полностью не сложилась. Ведь мы только, по сути, начинаем притираться друг к другу по самому широкому кругу вопросов науки, образования, экономики", - сказал он в кулуарах Академического форума БРИКС 2024. По его словам, в БРИКС приходят новые страны, в этом году она пополнилась на пять новых членов, а ещё около 30 государств мира изъявляют желание вступить в БРИКС. С 1 января 2024 года к Бразилии, России, Индии, Китаю и ЮАР присоединились в качестве новых полноправных членов БРИКС Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. "БРИКС должна стать самодостаточной, быть лидером развития науки, технологий и так далее, к этому надо идти",- подчеркнул собеседник агентства. "Если притирка в ближайшие пять-восемь лет пройдёт успешно, то мы увидим нового мощнейшего игрока на мировой сцене даже не с точки зрения конкуренции, а с точки зрения цивилизационного развития", - заметил Алескеров. Впрочем, добавил он, этот процесс может пойти и быстрее.
https://ria.ru/20240515/briks-1946031370.html
https://radiosputnik.ru/20240424/briks-1942069440.html
бразилия
россия
индия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/17/1891829365_86:0:2817:2048_1920x0_80_0_0_75fdd3b673a884da5b9b87736d7b0931.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
бразилия, россия, индия, брикс, высшая школа экономики (вшэ), экономика
Бразилия, Россия, Индия, БРИКС, Высшая школа экономики (ВШЭ), Экономика
Эксперт оценил перспективы развития БРИКС

Эксперт Алескеров: БРИКС может стать мощнейшим игроком на мировой сцене

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПресс-центр саммита БРИКС в Йоханнесбурге
Пресс-центр саммита БРИКС в Йоханнесбурге - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Пресс-центр саммита БРИКС в Йоханнесбурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. БРИКС в ближайшие время может стать мощнейшим игроком на мировой сцене, заявил руководитель департамента математики экономического факультета НИУ ВШЭ Фуад Алескеров.
"В лице БРИКС сегодня рождается совершенно новая международная организация, которая в силу своего возраста ещё полностью не сложилась. Ведь мы только, по сути, начинаем притираться друг к другу по самому широкому кругу вопросов науки, образования, экономики", - сказал он в кулуарах Академического форума БРИКС 2024.
Флаги стран БРИКС
Путин назвал главную цель председательства России в БРИКС
15 мая, 01:52
По его словам, в БРИКС приходят новые страны, в этом году она пополнилась на пять новых членов, а ещё около 30 государств мира изъявляют желание вступить в БРИКС.
С 1 января 2024 года к Бразилии, России, Индии, Китаю и ЮАР присоединились в качестве новых полноправных членов БРИКС Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия.
"БРИКС должна стать самодостаточной, быть лидером развития науки, технологий и так далее, к этому надо идти",- подчеркнул собеседник агентства.
"Если притирка в ближайшие пять-восемь лет пройдёт успешно, то мы увидим нового мощнейшего игрока на мировой сцене даже не с точки зрения конкуренции, а с точки зрения цивилизационного развития", - заметил Алескеров. Впрочем, добавил он, этот процесс может пойти и быстрее.
Флаги стран-участниц БРИКС в Йоханнесбурге. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
"Намерение серьезное": стран БРИКС может стать больше
24 апреля, 16:02
 
БразилияРоссияИндияБРИКСВысшая школа экономики (ВШЭ)Экономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала