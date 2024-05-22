https://ria.ru/20240522/briks-1947649333.html
Эксперт оценил перспективы развития БРИКС
Эксперт оценил перспективы развития БРИКС - РИА Новости, 22.05.2024
Эксперт оценил перспективы развития БРИКС
БРИКС в ближайшие время может стать мощнейшим игроком на мировой сцене, заявил руководитель департамента математики экономического факультета НИУ ВШЭ Фуад... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T13:54
2024-05-22T13:54
2024-05-22T13:54
бразилия
россия
индия
брикс
высшая школа экономики (вшэ)
экономика
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. БРИКС в ближайшие время может стать мощнейшим игроком на мировой сцене, заявил руководитель департамента математики экономического факультета НИУ ВШЭ Фуад Алескеров. "В лице БРИКС сегодня рождается совершенно новая международная организация, которая в силу своего возраста ещё полностью не сложилась. Ведь мы только, по сути, начинаем притираться друг к другу по самому широкому кругу вопросов науки, образования, экономики", - сказал он в кулуарах Академического форума БРИКС 2024. По его словам, в БРИКС приходят новые страны, в этом году она пополнилась на пять новых членов, а ещё около 30 государств мира изъявляют желание вступить в БРИКС. С 1 января 2024 года к Бразилии, России, Индии, Китаю и ЮАР присоединились в качестве новых полноправных членов БРИКС Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. "БРИКС должна стать самодостаточной, быть лидером развития науки, технологий и так далее, к этому надо идти",- подчеркнул собеседник агентства. "Если притирка в ближайшие пять-восемь лет пройдёт успешно, то мы увидим нового мощнейшего игрока на мировой сцене даже не с точки зрения конкуренции, а с точки зрения цивилизационного развития", - заметил Алескеров. Впрочем, добавил он, этот процесс может пойти и быстрее.
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бразилия, россия, индия, брикс, высшая школа экономики (вшэ), экономика
Бразилия, Россия, Индия, БРИКС, Высшая школа экономики (ВШЭ), Экономика
Эксперт оценил перспективы развития БРИКС
Эксперт Алескеров: БРИКС может стать мощнейшим игроком на мировой сцене
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. БРИКС в ближайшие время может стать мощнейшим игроком на мировой сцене, заявил руководитель департамента математики экономического факультета НИУ ВШЭ Фуад Алескеров.
"В лице БРИКС сегодня рождается совершенно новая международная организация, которая в силу своего возраста ещё полностью не сложилась. Ведь мы только, по сути, начинаем притираться друг к другу по самому широкому кругу вопросов науки, образования, экономики", - сказал он в кулуарах Академического форума БРИКС 2024.
По его словам, в БРИКС приходят новые страны, в этом году она пополнилась на пять новых членов, а ещё около 30 государств мира изъявляют желание вступить в БРИКС.
С 1 января 2024 года к Бразилии
, России
, Индии
, Китаю
и ЮАР
присоединились в качестве новых полноправных членов БРИКС Египет
, Иран
, ОАЭ
, Саудовская Аравия
и Эфиопия
.
"БРИКС должна стать самодостаточной, быть лидером развития науки, технологий и так далее, к этому надо идти",- подчеркнул собеседник агентства.
"Если притирка в ближайшие пять-восемь лет пройдёт успешно, то мы увидим нового мощнейшего игрока на мировой сцене даже не с точки зрения конкуренции, а с точки зрения цивилизационного развития", - заметил Алескеров. Впрочем, добавил он, этот процесс может пойти и быстрее.