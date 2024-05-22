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Раненый боец СВО из Дагестана выжил, проведя в мороз 21 день в блиндаже - РИА Новости, 22.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
23:25 22.05.2024
https://ria.ru/20240522/boets-1947771056.html
Раненый боец СВО из Дагестана выжил, проведя в мороз 21 день в блиндаже
Раненый боец СВО из Дагестана выжил, проведя в мороз 21 день в блиндаже - РИА Новости, 22.05.2024
Раненый боец СВО из Дагестана выжил, проведя в мороз 21 день в блиндаже
Военнослужащий из Дагестана Гаджимурад Казанбиев, получив осколочные ранения руки и ног в зоне специальной военной операции, выжил, проведя три недели в... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T23:25
2024-05-22T23:25
специальная военная операция на украине
махачкала
россия
юсуп умавов
владимир семенов
вооруженные силы украины
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МАХАЧКАЛА, 22 мая - РИА Новости. Военнослужащий из Дагестана Гаджимурад Казанбиев, получив осколочные ранения руки и ног в зоне специальной военной операции, выжил, проведя три недели в блиндаже почти без еды и воды в 15-градусный мороз, рассказал мэр Махачкалы Юсуп Умавов в своем Telegram-канале. "Навестил семью Гаджимурада Казанбиева – участника СВО, который недавно сыграл свадьбу. В феврале этого года Гаджимурад попал под атаку дронов ВСУ, в результате которой получил осколочные ранения руки и ног, после чего заполз в ближайшую яму, где наложил жгуты и повязки. Раненый боец РФ выжил, проведя 21 день в блиндаже почти без еды и воды в 15-градусный мороз", – написал Умавов.На шестой день Казанбиев дополз до соседнего блиндажа и нашел там четыре банки тушенки и сухое пюре, которыми питался все это время, в день по три-четыре ложки. Когда пошел снег, собирал его и растапливал. На 18–19 день еды и воды вовсе не осталось. Наконец, 23 февраля ему помогли военнослужащие – связист Валентин Петров и пулеметчик Владимир Семенов из Петербургской военной части. "По приезде домой Гаджимурад женился и создал семью. Принимает гостей и намерен вернуться к привычной жизни, устроиться на работу, помогать людям и заботиться о своей семье. Он находится в хорошем расположении духа и рассказывает о случившемся с ним многочисленным гостям и друзьям", – рассказал мэр. Казанбиев попросил градоначальника организовать ему встречу с бойцами, спасшими ему жизнь – он хочет пригласить их в гости.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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махачкала, россия, юсуп умавов, владимир семенов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Махачкала, Россия, Юсуп Умавов, Владимир Семенов, Вооруженные силы Украины
Раненый боец СВО из Дагестана выжил, проведя в мороз 21 день в блиндаже

Мэр Махачкалы Умавов: боец из Дагестана выжил, проведя три недели в блиндаже

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Стрела-10" в зоне спецоперации
Зенитный ракетный комплекс Стрела-10 в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Зенитный ракетный комплекс "Стрела-10" в зоне спецоперации. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 22 мая - РИА Новости. Военнослужащий из Дагестана Гаджимурад Казанбиев, получив осколочные ранения руки и ног в зоне специальной военной операции, выжил, проведя три недели в блиндаже почти без еды и воды в 15-градусный мороз, рассказал мэр Махачкалы Юсуп Умавов в своем Telegram-канале.
«
"Навестил семью Гаджимурада Казанбиева – участника СВО, который недавно сыграл свадьбу. В феврале этого года Гаджимурад попал под атаку дронов ВСУ, в результате которой получил осколочные ранения руки и ног, после чего заполз в ближайшую яму, где наложил жгуты и повязки. Раненый боец РФ выжил, проведя 21 день в блиндаже почти без еды и воды в 15-градусный мороз", – написал Умавов.
На шестой день Казанбиев дополз до соседнего блиндажа и нашел там четыре банки тушенки и сухое пюре, которыми питался все это время, в день по три-четыре ложки. Когда пошел снег, собирал его и растапливал. На 18–19 день еды и воды вовсе не осталось. Наконец, 23 февраля ему помогли военнослужащие – связист Валентин Петров и пулеметчик Владимир Семенов из Петербургской военной части.
"По приезде домой Гаджимурад женился и создал семью. Принимает гостей и намерен вернуться к привычной жизни, устроиться на работу, помогать людям и заботиться о своей семье. Он находится в хорошем расположении духа и рассказывает о случившемся с ним многочисленным гостям и друзьям", – рассказал мэр.
Казанбиев попросил градоначальника организовать ему встречу с бойцами, спасшими ему жизнь – он хочет пригласить их в гости.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеМахачкалаРоссияЮсуп УмавовВладимир СеменовВооруженные силы Украины
 
 
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