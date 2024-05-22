Раненый боец СВО из Дагестана выжил, проведя в мороз 21 день в блиндаже
Мэр Махачкалы Умавов: боец из Дагестана выжил, проведя три недели в блиндаже
© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Стрела-10" в зоне спецоперации
Зенитный ракетный комплекс "Стрела-10" в зоне спецоперации. Архивное фото
МАХАЧКАЛА, 22 мая - РИА Новости. Военнослужащий из Дагестана Гаджимурад Казанбиев, получив осколочные ранения руки и ног в зоне специальной военной операции, выжил, проведя три недели в блиндаже почти без еды и воды в 15-градусный мороз, рассказал мэр Махачкалы Юсуп Умавов в своем Telegram-канале.
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"Навестил семью Гаджимурада Казанбиева – участника СВО, который недавно сыграл свадьбу. В феврале этого года Гаджимурад попал под атаку дронов ВСУ, в результате которой получил осколочные ранения руки и ног, после чего заполз в ближайшую яму, где наложил жгуты и повязки. Раненый боец РФ выжил, проведя 21 день в блиндаже почти без еды и воды в 15-градусный мороз", – написал Умавов.
На шестой день Казанбиев дополз до соседнего блиндажа и нашел там четыре банки тушенки и сухое пюре, которыми питался все это время, в день по три-четыре ложки. Когда пошел снег, собирал его и растапливал. На 18–19 день еды и воды вовсе не осталось. Наконец, 23 февраля ему помогли военнослужащие – связист Валентин Петров и пулеметчик Владимир Семенов из Петербургской военной части.
"По приезде домой Гаджимурад женился и создал семью. Принимает гостей и намерен вернуться к привычной жизни, устроиться на работу, помогать людям и заботиться о своей семье. Он находится в хорошем расположении духа и рассказывает о случившемся с ним многочисленным гостям и друзьям", – рассказал мэр.
Казанбиев попросил градоначальника организовать ему встречу с бойцами, спасшими ему жизнь – он хочет пригласить их в гости.
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