https://ria.ru/20240522/bayden-1947551625.html

Байден обвинил Трампа в использовании "языка Гитлера"

Байден обвинил Трампа в использовании "языка Гитлера" - РИА Новости, 22.05.2024

Байден обвинил Трампа в использовании "языка Гитлера"

Президент США Джо Байден обвинил своего конкурента на ноябрьских выборах главы государства, бывшего американского лидера Дональда Трампа в использовании "языка... РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T01:29

2024-05-22T01:29

2024-05-22T01:29

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ВАШИНГТОН, 22 мая - РИА Новости. Президент США Джо Байден обвинил своего конкурента на ноябрьских выборах главы государства, бывшего американского лидера Дональда Трампа в использовании "языка Гитлера" из-за опубликованного видео на странице республиканца с упоминанием "единого рейха". "Это тот же парень, который использует язык Гитлера, а не Америки. Неудивительно, когда он около четырех месяцев назад говорил, думаю, может быть, "немного дольше", что Гитлер делал - цитата - "некоторые хорошие вещи"", - цитирует пул журналистов Белого дома реакцию Байдена на скандальное видео. "Речь идет не о моей победе, а о том, чтобы он не победил", - добавил президент. В понедельник на странице Трампа в соцсети Truth Social было опубликовано предвыборное видео "Что ждет Америку дальше?" о том, что произойдет в случае его победы на ноябрьских президентских выборах в США. В видео использовались страницы и заголовки несуществующих печатных изданий. В одном из фрагментов видео можно увидеть подзаголовок "Промышленный рост значительно увеличен… за счет создания единого рейха". На публикацию видео обратили внимание американские СМИ и Белый дом, обрушившись на экс-президента с резкой критикой и обвинениями в нацистской риторике. В частности, телеканал CNN утверждает, что риторика республиканца "сравнима с языком, который использовал Гитлер". Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на прошедшем во вторник брифинге заявила, что "отвратительно, глупо и позорно для кого-либо продвигать контент, связанный с нацистским правительством Германии при Адольфе Гитлере". После того, как видео стало поводом для скандала, его удалили со страницы Трампа, а в предвыборном штабе политика сообщили, что материал являлся репостом, сделанным сотрудником кампании, и сам экс-президент не был знаком с содержанием публикации. СС, СД, гестапо и Национал-социалистическая немецкая партия были признаны преступными организациями в ходе Нюрнбергского процесса - суда над группой главных нацистских военных преступников. Также преступлением против человечности было признано создание концлагерей, которые организовывались, в частности, силами СС. Согласно законодательству РФ, за неоднократные пропаганду либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганду либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами, а также действия, направленные на реабилитацию нацизма предусмотрена уголовная ответственность вплоть до реального лишения свободы.

https://ria.ru/20240218/tramp-1928022105.html

https://ria.ru/20231223/tramp-1917605058.html

https://ria.ru/20240521/reyting-1947540994.html

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в мире, сша, америка, германия, адольф гитлер, дональд трамп, джо байден