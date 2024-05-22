https://ria.ru/20240522/asi-1947719354.html
Названы регионы—лидеры рейтинга качества жизни населения за 2023 год
Названы регионы—лидеры рейтинга качества жизни населения за 2023 год - РИА Новости, 22.05.2024
Названы регионы—лидеры рейтинга качества жизни населения за 2023 год
Москва, Санкт-Петербург и Тюменская область по итогам 2023 года стали лидерами рейтинга качества жизни населения, который ежегодно готовит Агентство... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T17:23
2024-05-22T17:23
2024-05-22T17:44
москва
санкт-петербург
тюменская область
светлана чупшева
владимир путин
агентство стратегических инициатив (аси)
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Москва, Санкт-Петербург и Тюменская область по итогам 2023 года стали лидерами рейтинга качества жизни населения, который ежегодно готовит Агентство стратегических инициатив (АСИ), результаты опубликованы на сайте АСИ. Гендиректор АСИ Светлана Чупшева озвучила результаты рейтинга и на заседании набсовета агентства, которое проходит в эти минуты под председательством президента России Владимира Путина. В первую двадцатку вошли Москва, Санкт-Петербург, Тюменская область, ХМАО, Татарстан, Московская область, Тульская область, Ямало-Ненецкий АО, Сахалинская область, Нижегородская область, Чечня, Башкортостан, Белгородская область, Челябинская область, Самарская область, Севастополь, Воронежская область, Калининградская область, Краснодарский край, Свердловская область. Как отметила Чупшева, в этом году в десятку лидеров попали Московская, Сахалинская и Нижегородская области. По ее словам, по результатам 2023 года свои результаты улучшили сразу 48 регионов.В 2020 году инициативу АСИ о разработке нового рейтинга регионов - по созданию качественной среды для жизни россиян - одобрил президент России Владимир Путин. Рейтинг оценки усилий региональных органов исполнительной власти в этом направлении разработан для оценки общей удовлетворенности людей социальной сферой и местом, где они живут.
https://ria.ru/20240417/biznes-1940515015.html
https://ria.ru/20240522/asi-1947707630.html
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москва, санкт-петербург, тюменская область, светлана чупшева, владимир путин, агентство стратегических инициатив (аси)
Москва, Санкт-Петербург, Тюменская область, Светлана Чупшева, Владимир Путин, Агентство стратегических инициатив (АСИ)
Названы регионы—лидеры рейтинга качества жизни населения за 2023 год
Москва, Петербург и Тюменская область стали лидерами рейтинга качества жизни
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости.
Москва, Санкт-Петербург и Тюменская область по итогам 2023 года стали лидерами рейтинга качества жизни населения, который ежегодно готовит Агентство стратегических инициатив (АСИ)
, результаты опубликованы на сайте АСИ.
Гендиректор АСИ Светлана Чупшева озвучила результаты рейтинга и на заседании набсовета агентства, которое проходит в эти минуты под председательством президента России Владимира Путина.
В первую двадцатку вошли Москва, Санкт-Петербург, Тюменская область, ХМАО, Татарстан, Московская область, Тульская область, Ямало-Ненецкий АО, Сахалинская область, Нижегородская область, Чечня, Башкортостан, Белгородская область, Челябинская область, Самарская область, Севастополь, Воронежская область, Калининградская область, Краснодарский край, Свердловская область.
Как отметила Чупшева, в этом году в десятку лидеров попали Московская, Сахалинская и Нижегородская области. По ее словам, по результатам 2023 года свои результаты улучшили сразу 48 регионов.
В 2020 году инициативу АСИ о разработке нового рейтинга регионов - по созданию качественной среды для жизни россиян - одобрил президент России Владимир Путин. Рейтинг оценки усилий региональных органов исполнительной власти в этом направлении разработан для оценки общей удовлетворенности людей социальной сферой и местом, где они живут.