Рейтинг@Mail.ru
Названы регионы—лидеры рейтинга качества жизни населения за 2023 год - РИА Новости, 22.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:23 22.05.2024 (обновлено: 17:44 22.05.2024)
https://ria.ru/20240522/asi-1947719354.html
Названы регионы—лидеры рейтинга качества жизни населения за 2023 год
Названы регионы—лидеры рейтинга качества жизни населения за 2023 год - РИА Новости, 22.05.2024
Названы регионы—лидеры рейтинга качества жизни населения за 2023 год
Москва, Санкт-Петербург и Тюменская область по итогам 2023 года стали лидерами рейтинга качества жизни населения, который ежегодно готовит Агентство... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T17:23
2024-05-22T17:44
москва
санкт-петербург
тюменская область
светлана чупшева
владимир путин
агентство стратегических инициатив (аси)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/14/1928578093_0:288:3072:2016_1920x0_80_0_0_2e1ffc3fd750934b7008bd296cd5862d.jpg
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Москва, Санкт-Петербург и Тюменская область по итогам 2023 года стали лидерами рейтинга качества жизни населения, который ежегодно готовит Агентство стратегических инициатив (АСИ), результаты опубликованы на сайте АСИ. Гендиректор АСИ Светлана Чупшева озвучила результаты рейтинга и на заседании набсовета агентства, которое проходит в эти минуты под председательством президента России Владимира Путина. В первую двадцатку вошли Москва, Санкт-Петербург, Тюменская область, ХМАО, Татарстан, Московская область, Тульская область, Ямало-Ненецкий АО, Сахалинская область, Нижегородская область, Чечня, Башкортостан, Белгородская область, Челябинская область, Самарская область, Севастополь, Воронежская область, Калининградская область, Краснодарский край, Свердловская область. Как отметила Чупшева, в этом году в десятку лидеров попали Московская, Сахалинская и Нижегородская области. По ее словам, по результатам 2023 года свои результаты улучшили сразу 48 регионов.В 2020 году инициативу АСИ о разработке нового рейтинга регионов - по созданию качественной среды для жизни россиян - одобрил президент России Владимир Путин. Рейтинг оценки усилий региональных органов исполнительной власти в этом направлении разработан для оценки общей удовлетворенности людей социальной сферой и местом, где они живут.
https://ria.ru/20240417/biznes-1940515015.html
https://ria.ru/20240522/asi-1947707630.html
москва
санкт-петербург
тюменская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/14/1928578093_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_5ebfaa75a5533da685ed833e28013e84.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, санкт-петербург, тюменская область, светлана чупшева, владимир путин, агентство стратегических инициатив (аси)
Москва, Санкт-Петербург, Тюменская область, Светлана Чупшева, Владимир Путин, Агентство стратегических инициатив (АСИ)
Названы регионы—лидеры рейтинга качества жизни населения за 2023 год

Москва, Петербург и Тюменская область стали лидерами рейтинга качества жизни

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин принимает участие в форуме "Сильные идеи для нового времени"
Президент России Владимир Путин принимает участие в форуме Сильные идеи для нового времени - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин принимает участие в форуме "Сильные идеи для нового времени". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Москва, Санкт-Петербург и Тюменская область по итогам 2023 года стали лидерами рейтинга качества жизни населения, который ежегодно готовит Агентство стратегических инициатив (АСИ), результаты опубликованы на сайте АСИ.
Гендиректор АСИ Светлана Чупшева озвучила результаты рейтинга и на заседании набсовета агентства, которое проходит в эти минуты под председательством президента России Владимира Путина.
Молодые бизнесмены - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
В АСИ рассказали, за что ценят российских молодых специалистов
17 апреля, 09:44
В первую двадцатку вошли Москва, Санкт-Петербург, Тюменская область, ХМАО, Татарстан, Московская область, Тульская область, Ямало-Ненецкий АО, Сахалинская область, Нижегородская область, Чечня, Башкортостан, Белгородская область, Челябинская область, Самарская область, Севастополь, Воронежская область, Калининградская область, Краснодарский край, Свердловская область.
Как отметила Чупшева, в этом году в десятку лидеров попали Московская, Сахалинская и Нижегородская области. По ее словам, по результатам 2023 года свои результаты улучшили сразу 48 регионов.
Президент РФ Владимир Путин перед началом заседания наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
Предложения АСИ будут обсуждаться перед саммитом БРИКС, заявил Путин
16:40
В 2020 году инициативу АСИ о разработке нового рейтинга регионов - по созданию качественной среды для жизни россиян - одобрил президент России Владимир Путин. Рейтинг оценки усилий региональных органов исполнительной власти в этом направлении разработан для оценки общей удовлетворенности людей социальной сферой и местом, где они живут.
 
МоскваСанкт-ПетербургТюменская областьСветлана ЧупшеваВладимир ПутинАгентство стратегических инициатив (АСИ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала