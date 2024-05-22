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Еврокомиссия назвала срок первого изъятия доходов от российских активов - РИА Новости, 22.05.2024
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00:31 22.05.2024 (обновлено: 05:33 22.05.2024)
https://ria.ru/20240522/aktivy-1947548834.html
Еврокомиссия назвала срок первого изъятия доходов от российских активов
Еврокомиссия назвала срок первого изъятия доходов от российских активов - РИА Новости, 22.05.2024
Еврокомиссия назвала срок первого изъятия доходов от российских активов
В Еврокомиссии рассчитывают, что после утверждения решения о направлении доходов от замороженных российских активов на военную помощь Украине первый платеж в... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T00:31
2024-05-22T05:33
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брюссель
вера юрова
урсула фон дер ляйен
аджа лябиб
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 22 мая – РИА Новости. В Еврокомиссии рассчитывают, что после утверждения решения о направлении доходов от замороженных российских активов на военную помощь Украине первый платеж в размере примерно два миллиардов евро может быть осуществлен уже в июле.Совет ЕС во вторник окончательно утвердил решение, которое предполагает направление 90% получаемых депозитариями доходов от иммобилизованных в ЕС российских активов в бюджет ЕС для оказания военной помощи Украине, а также на программы ЕС по восстановлению Украины. Еще 10% депозитарии смогут удерживать на случай собственных потенциальных рисков."Это решение позволит нам оплатить почти 2 миллиарда евро в качестве предварительного платежа в июле в ожидании регулярных платежей позднее в этом году", — сообщила на пресс-конференции в Брюсселе еврокомиссар по европейским ценностям и транспарентности Вера Юрова. Ранее о намерении в июле провести первый платеж на военную помощь Киеву из российских средств говорила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Кроме того, глава МИД Бельгии Аджа Лябиб во вторник также анонсировала первый перевод средств в июле, правда, она озвучила цифру в три миллиарда евро.В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. По его словам, у Москвы "тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России и которые были заморожены в ответ на арест российских государственных резервов, здесь не может быть сомнений, что мы взаимно будем действовать".
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россия, украина, брюссель, вера юрова, урсула фон дер ляйен, аджа лябиб, евросоюз, еврокомиссия, санкции в отношении россии
Россия, Украина, Брюссель, Вера Юрова, Урсула фон дер Ляйен, Аджа Лябиб, Евросоюз, Еврокомиссия, Санкции в отношении России
Еврокомиссия назвала срок первого изъятия доходов от российских активов

ЕК: первое изъятие доходов от активов РФ у европейских банков пройдет в июле

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 22 мая – РИА Новости. В Еврокомиссии рассчитывают, что после утверждения решения о направлении доходов от замороженных российских активов на военную помощь Украине первый платеж в размере примерно два миллиардов евро может быть осуществлен уже в июле.
Совет ЕС во вторник окончательно утвердил решение, которое предполагает направление 90% получаемых депозитариями доходов от иммобилизованных в ЕС российских активов в бюджет ЕС для оказания военной помощи Украине, а также на программы ЕС по восстановлению Украины. Еще 10% депозитарии смогут удерживать на случай собственных потенциальных рисков.
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"Это решение позволит нам оплатить почти 2 миллиарда евро в качестве предварительного платежа в июле в ожидании регулярных платежей позднее в этом году", — сообщила на пресс-конференции в Брюсселе еврокомиссар по европейским ценностям и транспарентности Вера Юрова.
Ранее о намерении в июле провести первый платеж на военную помощь Киеву из российских средств говорила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Кроме того, глава МИД Бельгии Аджа Лябиб во вторник также анонсировала первый перевод средств в июле, правда, она озвучила цифру в три миллиарда евро.
В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.
Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. По его словам, у Москвы "тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России и которые были заморожены в ответ на арест российских государственных резервов, здесь не может быть сомнений, что мы взаимно будем действовать".
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