https://ria.ru/20240522/aktivy-1947548834.html

Еврокомиссия назвала срок первого изъятия доходов от российских активов

Еврокомиссия назвала срок первого изъятия доходов от российских активов - РИА Новости, 22.05.2024

Еврокомиссия назвала срок первого изъятия доходов от российских активов

В Еврокомиссии рассчитывают, что после утверждения решения о направлении доходов от замороженных российских активов на военную помощь Украине первый платеж в... РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T00:31

2024-05-22T00:31

2024-05-22T05:33

россия

украина

брюссель

вера юрова

урсула фон дер ляйен

аджа лябиб

евросоюз

еврокомиссия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874200_0:0:3320:1868_1920x0_80_0_0_832b61a7422e842cf73827b40866b44a.jpg

БРЮССЕЛЬ, 22 мая – РИА Новости. В Еврокомиссии рассчитывают, что после утверждения решения о направлении доходов от замороженных российских активов на военную помощь Украине первый платеж в размере примерно два миллиардов евро может быть осуществлен уже в июле.Совет ЕС во вторник окончательно утвердил решение, которое предполагает направление 90% получаемых депозитариями доходов от иммобилизованных в ЕС российских активов в бюджет ЕС для оказания военной помощи Украине, а также на программы ЕС по восстановлению Украины. Еще 10% депозитарии смогут удерживать на случай собственных потенциальных рисков."Это решение позволит нам оплатить почти 2 миллиарда евро в качестве предварительного платежа в июле в ожидании регулярных платежей позднее в этом году", — сообщила на пресс-конференции в Брюсселе еврокомиссар по европейским ценностям и транспарентности Вера Юрова. Ранее о намерении в июле провести первый платеж на военную помощь Киеву из российских средств говорила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Кроме того, глава МИД Бельгии Аджа Лябиб во вторник также анонсировала первый перевод средств в июле, правда, она озвучила цифру в три миллиарда евро.В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. По его словам, у Москвы "тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России и которые были заморожены в ответ на арест российских государственных резервов, здесь не может быть сомнений, что мы взаимно будем действовать".

https://ria.ru/20240130/aktivy-1924375056.html

https://ria.ru/20231211/aktivy-1915195862.html

россия

украина

брюссель

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, брюссель, вера юрова, урсула фон дер ляйен, аджа лябиб, евросоюз, еврокомиссия, санкции в отношении россии