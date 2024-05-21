https://ria.ru/20240521/zelenskiy-1947310153.html

Джабаров назвал следующую ступень карьеры Зеленского

Джабаров назвал следующую ступень карьеры Зеленского - РИА Новости, 21.05.2024

Джабаров назвал следующую ступень карьеры Зеленского

Следующей ступенью карьеры Владимира Зеленского может стать народный трибунал Донбасса, перед которым ему рано или поздно придется ответить за содеянное, заявил РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T00:40

2024-05-21T00:40

2024-05-21T03:02

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владимир джабаров

совет федерации рф

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Следующей ступенью карьеры Владимира Зеленского может стать народный трибунал Донбасса, перед которым ему рано или поздно придется ответить за содеянное, заявил первый зампред международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. "Через 10 минут Украина останется без президента. Он жив, здоров, но его легитимность стремится к нулю. Когда часы пробьют полночь, Зеленский перестанет быть законным президентом Украины и вновь станет комиком из "95-го квартала". А следующей ступенью в его карьере может стать народный трибунал Донбасса, где рано или поздно ему придется отвечать перед украинским народом за содеянное", — написал Джабаров в своем Telegram-канале.Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, а инаугурация новоизбранного главы государства в мае. Но голосование отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени", подчеркнув, что на этом вопросе следует поставить точку.

https://ria.ru/20240521/zelenskiy-1947309813.html

https://ria.ru/20240520/zelenskiy-1947112543.html

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в мире, украина, донбасс, владимир зеленский, владимир джабаров, совет федерации рф