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Джабаров назвал следующую ступень карьеры Зеленского - РИА Новости, 21.05.2024
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00:40 21.05.2024 (обновлено: 03:02 21.05.2024)
https://ria.ru/20240521/zelenskiy-1947310153.html
Джабаров назвал следующую ступень карьеры Зеленского
Джабаров назвал следующую ступень карьеры Зеленского - РИА Новости, 21.05.2024
Джабаров назвал следующую ступень карьеры Зеленского
Следующей ступенью карьеры Владимира Зеленского может стать народный трибунал Донбасса, перед которым ему рано или поздно придется ответить за содеянное, заявил РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T00:40
2024-05-21T03:02
в мире
украина
донбасс
владимир зеленский
владимир джабаров
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Следующей ступенью карьеры Владимира Зеленского может стать народный трибунал Донбасса, перед которым ему рано или поздно придется ответить за содеянное, заявил первый зампред международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. "Через 10 минут Украина останется без президента. Он жив, здоров, но его легитимность стремится к нулю. Когда часы пробьют полночь, Зеленский перестанет быть законным президентом Украины и вновь станет комиком из "95-го квартала". А следующей ступенью в его карьере может стать народный трибунал Донбасса, где рано или поздно ему придется отвечать перед украинским народом за содеянное", — написал Джабаров в своем Telegram-канале.Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, а инаугурация новоизбранного главы государства в мае. Но голосование отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени", подчеркнув, что на этом вопросе следует поставить точку.
https://ria.ru/20240521/zelenskiy-1947309813.html
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в мире, украина, донбасс, владимир зеленский, владимир джабаров, совет федерации рф
В мире, Украина, Донбасс, Владимир Зеленский, Владимир Джабаров, Совет Федерации РФ
Джабаров назвал следующую ступень карьеры Зеленского

Джабаров: следующей ступенью карьеры Зеленского может стать трибунал Донбасса

© Фото : Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© Фото : Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Следующей ступенью карьеры Владимира Зеленского может стать народный трибунал Донбасса, перед которым ему рано или поздно придется ответить за содеянное, заявил первый зампред международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая.
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Харьков - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
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"Через 10 минут Украина останется без президента. Он жив, здоров, но его легитимность стремится к нулю. Когда часы пробьют полночь, Зеленский перестанет быть законным президентом Украины и вновь станет комиком из "95-го квартала". А следующей ступенью в его карьере может стать народный трибунал Донбасса, где рано или поздно ему придется отвечать перед украинским народом за содеянное", — написал Джабаров в своем Telegram-канале.
Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, а инаугурация новоизбранного главы государства в мае. Но голосование отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени", подчеркнув, что на этом вопросе следует поставить точку.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
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В миреУкраинаДонбассВладимир ЗеленскийВладимир ДжабаровСовет Федерации РФ
 
 
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