https://ria.ru/20240521/zaes-1947322578.html
Гросси объяснил, что поможет избежать ядерной аварии на Запорожской АЭС
Гросси объяснил, что поможет избежать ядерной аварии на Запорожской АЭС - РИА Новости, 21.05.2024
Гросси объяснил, что поможет избежать ядерной аварии на Запорожской АЭС
Соблюдение принципов, установленных Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) с начала украинского конфликта, позволит избежать ядерной аварии на... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T06:34
2024-05-21T06:34
2024-05-21T07:08
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ВЕНА, 21 мая - РИА Новости. Соблюдение принципов, установленных Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) с начала украинского конфликта, позволит избежать ядерной аварии на Запорожской АЭС (ЗАЭС), заявил в интервью РИА Новости гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Гросси в 2023 году предложил Совету Безопасности ООН поддержать пять принципов обеспечения безопасности Запорожской АЭС: не допускать атак на станцию, не размещать там тяжелые вооружения и военных, которые могут быть использованы для нападений, не подвергать опасности энергоснабжение станции, обеспечить защиту всех структур и систем, обеспечивающих безопасную работу станции, не предпринимать никаких действий, подрывающих данные принципы. "Я бы сказал, что нам нужно убедиться в том, что семь неотъемлемых столпов ядерной безопасности в рамках пяти основных принципов, которые я установил с самого начала конфликта, соблюдаются. Если все они будут соблюдаться, если их не будут нарушать, то, думаю, у нас есть шанс избежать ядерной аварии", - сказал гендиректор МАГАТЭ, отвечая на вопрос, есть ли необходимость в установлении дополнительных мер безопасности на ЗАЭС сегодня. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что никто на Западе не говорит, что украинцы обстреливают Запорожскую АЭС, и нагнетают ажиотаж, обвиняя во всем Россию. Он добавил, что Киев говорит о желании обладать ядерным оружием, при этом постоянно заявляет, что Запорожскую АЭС обстреливает РФ: они сбрендили, на станции находятся российские войска, заявил президент.
https://ria.ru/20240126/zaes-1923625686.html
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Гросси объяснил, что поможет избежать ядерной аварии на Запорожской АЭС
Гросси: соблюдение принципов МАГАТЭ позволит избежать ядерной аварии на ЗАЭС