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Гросси объяснил, что поможет избежать ядерной аварии на Запорожской АЭС - РИА Новости, 21.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
06:34 21.05.2024 (обновлено: 07:08 21.05.2024)
https://ria.ru/20240521/zaes-1947322578.html
Гросси объяснил, что поможет избежать ядерной аварии на Запорожской АЭС
Гросси объяснил, что поможет избежать ядерной аварии на Запорожской АЭС - РИА Новости, 21.05.2024
Гросси объяснил, что поможет избежать ядерной аварии на Запорожской АЭС
Соблюдение принципов, установленных Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) с начала украинского конфликта, позволит избежать ядерной аварии на... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T06:34
2024-05-21T07:08
специальная военная операция на украине
в мире
россия
днепр (город)
энергодар
рафаэль гросси
владимир путин
магатэ
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ВЕНА, 21 мая - РИА Новости. Соблюдение принципов, установленных Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) с начала украинского конфликта, позволит избежать ядерной аварии на Запорожской АЭС (ЗАЭС), заявил в интервью РИА Новости гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Гросси в 2023 году предложил Совету Безопасности ООН поддержать пять принципов обеспечения безопасности Запорожской АЭС: не допускать атак на станцию, не размещать там тяжелые вооружения и военных, которые могут быть использованы для нападений, не подвергать опасности энергоснабжение станции, обеспечить защиту всех структур и систем, обеспечивающих безопасную работу станции, не предпринимать никаких действий, подрывающих данные принципы. "Я бы сказал, что нам нужно убедиться в том, что семь неотъемлемых столпов ядерной безопасности в рамках пяти основных принципов, которые я установил с самого начала конфликта, соблюдаются. Если все они будут соблюдаться, если их не будут нарушать, то, думаю, у нас есть шанс избежать ядерной аварии", - сказал гендиректор МАГАТЭ, отвечая на вопрос, есть ли необходимость в установлении дополнительных мер безопасности на ЗАЭС сегодня. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что никто на Западе не говорит, что украинцы обстреливают Запорожскую АЭС, и нагнетают ажиотаж, обвиняя во всем Россию. Он добавил, что Киев говорит о желании обладать ядерным оружием, при этом постоянно заявляет, что Запорожскую АЭС обстреливает РФ: они сбрендили, на станции находятся российские войска, заявил президент.
https://ria.ru/20240126/zaes-1923625686.html
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в мире, россия, днепр (город), энергодар, рафаэль гросси, владимир путин, магатэ, запорожская аэс, оон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Днепр (город), Энергодар, Рафаэль Гросси, Владимир Путин, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, ООН
Гросси объяснил, что поможет избежать ядерной аварии на Запорожской АЭС

Гросси: соблюдение принципов МАГАТЭ позволит избежать ядерной аварии на ЗАЭС

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкГенеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси участвует в брифинге на Запорожской АЭС
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси участвует в брифинге на Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси участвует в брифинге на Запорожской АЭС. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЕНА, 21 мая - РИА Новости. Соблюдение принципов, установленных Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) с начала украинского конфликта, позволит избежать ядерной аварии на Запорожской АЭС (ЗАЭС), заявил в интервью РИА Новости гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
Гросси в 2023 году предложил Совету Безопасности ООН поддержать пять принципов обеспечения безопасности Запорожской АЭС: не допускать атак на станцию, не размещать там тяжелые вооружения и военных, которые могут быть использованы для нападений, не подвергать опасности энергоснабжение станции, обеспечить защиту всех структур и систем, обеспечивающих безопасную работу станции, не предпринимать никаких действий, подрывающих данные принципы.
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МАГАТЭ заявило о потенциальной опасности крупной ядерной аварии на ЗАЭС
26 января, 12:49
"Я бы сказал, что нам нужно убедиться в том, что семь неотъемлемых столпов ядерной безопасности в рамках пяти основных принципов, которые я установил с самого начала конфликта, соблюдаются. Если все они будут соблюдаться, если их не будут нарушать, то, думаю, у нас есть шанс избежать ядерной аварии", - сказал гендиректор МАГАТЭ, отвечая на вопрос, есть ли необходимость в установлении дополнительных мер безопасности на ЗАЭС сегодня.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что никто на Западе не говорит, что украинцы обстреливают Запорожскую АЭС, и нагнетают ажиотаж, обвиняя во всем Россию. Он добавил, что Киев говорит о желании обладать ядерным оружием, при этом постоянно заявляет, что Запорожскую АЭС обстреливает РФ: они сбрендили, на станции находятся российские войска, заявил президент.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияДнепр (город)ЭнергодарРафаэль ГроссиВладимир ПутинМАГАТЭЗапорожская АЭСООН
 
 
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