https://ria.ru/20240521/zaes-1947315712.html

Гросси оценил ситуацию на Запорожской АЭС

Гросси оценил ситуацию на Запорожской АЭС - РИА Новости, 21.05.2024

Гросси оценил ситуацию на Запорожской АЭС

Ситуация на Запорожской АЭС (ЗАЭС) остается тревожной и очень хрупкой, заявил в интервью РИА Новости гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T03:05

2024-05-21T03:05

2024-05-21T03:05

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ВЕНА, 21 мая - РИА Новости. Ситуация на Запорожской АЭС (ЗАЭС) остается тревожной и очень хрупкой, заявил в интервью РИА Новости гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси."Я бы сказал, что ситуация продолжает оставаться тревожной, потому что в данный момент продолжается военная активность, и у нас было несколько эпизодов, один из которых снова привел меня в Совет Безопасности. Вы, возможно, помните, в апреле было несколько атак беспилотников... в том числе на один из реакторов, поэтому ситуацию я бы описал как очень хрупкую", - сказал Гросси, комментируя вопрос об актуальной ситуации на ЗАЭС.В начале апреля произошла серия ударов беспилотников по ЗАЭС. Гросси, обращаясь к Совету Безопасности ООН 15 апреля, призвал к немедленному прекращению "безрассудных атак" и максимальной военной сдержанности. Спустя три дня, 18 апреля, ЗАЭС сообщила группе экспертов МАГАТЭ, находящейся на объекте, что была предпринята еще одна попытка атаки дронов - на учебный центр станции.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что никто на Западе не говорит, что украинцы обстреливают Запорожскую АЭС, и нагнетают ажиотаж, обвиняя во всем Россию. Он добавил, что Киев говорит о желании обладать ядерным оружием, при этом постоянно заявляет, что Запорожскую АЭС обстреливает РФ: они сбрендили, на станции находятся российские войска, заявил президент.

https://ria.ru/20240519/ataki-1947009638.html

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днепр (город)

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россия, днепр (город), энергодар, рафаэль гросси, владимир путин, магатэ, запорожская аэс, в мире, оон