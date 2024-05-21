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Гросси оценил ситуацию на Запорожской АЭС - РИА Новости, 21.05.2024
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03:05 21.05.2024
https://ria.ru/20240521/zaes-1947315712.html
Гросси оценил ситуацию на Запорожской АЭС
Гросси оценил ситуацию на Запорожской АЭС - РИА Новости, 21.05.2024
Гросси оценил ситуацию на Запорожской АЭС
Ситуация на Запорожской АЭС (ЗАЭС) остается тревожной и очень хрупкой, заявил в интервью РИА Новости гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T03:05
2024-05-21T03:05
россия
днепр (город)
энергодар
рафаэль гросси
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магатэ
запорожская аэс
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ВЕНА, 21 мая - РИА Новости. Ситуация на Запорожской АЭС (ЗАЭС) остается тревожной и очень хрупкой, заявил в интервью РИА Новости гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси."Я бы сказал, что ситуация продолжает оставаться тревожной, потому что в данный момент продолжается военная активность, и у нас было несколько эпизодов, один из которых снова привел меня в Совет Безопасности. Вы, возможно, помните, в апреле было несколько атак беспилотников... в том числе на один из реакторов, поэтому ситуацию я бы описал как очень хрупкую", - сказал Гросси, комментируя вопрос об актуальной ситуации на ЗАЭС.В начале апреля произошла серия ударов беспилотников по ЗАЭС. Гросси, обращаясь к Совету Безопасности ООН 15 апреля, призвал к немедленному прекращению "безрассудных атак" и максимальной военной сдержанности. Спустя три дня, 18 апреля, ЗАЭС сообщила группе экспертов МАГАТЭ, находящейся на объекте, что была предпринята еще одна попытка атаки дронов - на учебный центр станции.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что никто на Западе не говорит, что украинцы обстреливают Запорожскую АЭС, и нагнетают ажиотаж, обвиняя во всем Россию. Он добавил, что Киев говорит о желании обладать ядерным оружием, при этом постоянно заявляет, что Запорожскую АЭС обстреливает РФ: они сбрендили, на станции находятся российские войска, заявил президент.
https://ria.ru/20240519/ataki-1947009638.html
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Россия, Днепр (город), Энергодар, Рафаэль Гросси, Владимир Путин, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, В мире, ООН
Гросси оценил ситуацию на Запорожской АЭС

Глава МАГАТЭ Гросси: ситуация на ЗАЭС остается тревожной и очень хрупкой

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
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ВЕНА, 21 мая - РИА Новости. Ситуация на Запорожской АЭС (ЗАЭС) остается тревожной и очень хрупкой, заявил в интервью РИА Новости гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
«
"Я бы сказал, что ситуация продолжает оставаться тревожной, потому что в данный момент продолжается военная активность, и у нас было несколько эпизодов, один из которых снова привел меня в Совет Безопасности. Вы, возможно, помните, в апреле было несколько атак беспилотников... в том числе на один из реакторов, поэтому ситуацию я бы описал как очень хрупкую", - сказал Гросси, комментируя вопрос об актуальной ситуации на ЗАЭС.
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Рогов рассказал, кто причастен к атакам на ЗАЭС
19 мая, 14:27
В начале апреля произошла серия ударов беспилотников по ЗАЭС. Гросси, обращаясь к Совету Безопасности ООН 15 апреля, призвал к немедленному прекращению "безрассудных атак" и максимальной военной сдержанности. Спустя три дня, 18 апреля, ЗАЭС сообщила группе экспертов МАГАТЭ, находящейся на объекте, что была предпринята еще одна попытка атаки дронов - на учебный центр станции.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что никто на Западе не говорит, что украинцы обстреливают Запорожскую АЭС, и нагнетают ажиотаж, обвиняя во всем Россию. Он добавил, что Киев говорит о желании обладать ядерным оружием, при этом постоянно заявляет, что Запорожскую АЭС обстреливает РФ: они сбрендили, на станции находятся российские войска, заявил президент.
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
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16 мая, 16:18
 
РоссияДнепр (город)ЭнергодарРафаэль ГроссиВладимир ПутинМАГАТЭЗапорожская АЭСВ миреООН
 
 
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