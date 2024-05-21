https://ria.ru/20240521/vsu-1947465157.html

Украине не хватает тяжелой техники для новобранцев, пишут СМИ

Украине не хватает тяжелой техники для новобранцев, пишут СМИ - РИА Новости, 21.05.2024

Украине не хватает тяжелой техники для новобранцев, пишут СМИ

Украине недостает тяжелой техники для недавно мобилизованных в ВСУ новобранцев, сообщает журнал Forbes. РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T16:12

2024-05-21T16:12

2024-05-21T16:12

в мире

украина

киев

владимир зеленский

вооруженные силы украины

forbes

специальная военная операция на украине

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/05/1938101719_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_7222b840c8efb26f12a4523012369ca5.jpg

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Украине недостает тяжелой техники для недавно мобилизованных в ВСУ новобранцев, сообщает журнал Forbes. "Нет достаточно тяжелой техники для всех этих новых войск", - пишет издание. Как отмечает журнал, новые бригады ВСУ - пехотные, а не механизированные. Дефицит тяжелой техники у Киева настолько серьезный, что недавно сформированная 153-я бригада была переквалифицирована из механизированной в пехотную. По мнению Forbes, если ВСУ намерены наступать, им потребуется больше техники. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещён. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе.

https://ria.ru/20240519/zakon-1946997750.html

https://ria.ru/20240519/ukraina-1946943329.html

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, киев, владимир зеленский, вооруженные силы украины, forbes