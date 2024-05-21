https://ria.ru/20240521/vsu-1947465157.html
Украине не хватает тяжелой техники для новобранцев, пишут СМИ
Украине не хватает тяжелой техники для новобранцев, пишут СМИ - РИА Новости, 21.05.2024
Украине не хватает тяжелой техники для новобранцев, пишут СМИ
Украине недостает тяжелой техники для недавно мобилизованных в ВСУ новобранцев, сообщает журнал Forbes. РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T16:12
2024-05-21T16:12
2024-05-21T16:12
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Украине недостает тяжелой техники для недавно мобилизованных в ВСУ новобранцев, сообщает журнал Forbes. "Нет достаточно тяжелой техники для всех этих новых войск", - пишет издание. Как отмечает журнал, новые бригады ВСУ - пехотные, а не механизированные. Дефицит тяжелой техники у Киева настолько серьезный, что недавно сформированная 153-я бригада была переквалифицирована из механизированной в пехотную. По мнению Forbes, если ВСУ намерены наступать, им потребуется больше техники. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещён. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе.
https://ria.ru/20240519/zakon-1946997750.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, киев, владимир зеленский, вооруженные силы украины, forbes
В мире, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Forbes, Специальная военная операция на Украине
Украине не хватает тяжелой техники для новобранцев, пишут СМИ
Forbes: Украине не хватает тяжелой техники для недавно мобилизованных в ВСУ
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости.
Украине недостает тяжелой техники для недавно мобилизованных в ВСУ новобранцев, сообщает журнал Forbes
.
"Нет достаточно тяжелой техники для всех этих новых войск", - пишет издание.
Как отмечает журнал, новые бригады ВСУ - пехотные, а не механизированные. Дефицит тяжелой техники у Киева настолько серьезный, что недавно сформированная 153-я бригада была переквалифицирована из механизированной в пехотную.
По мнению Forbes, если ВСУ намерены наступать, им потребуется больше техники.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещён. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе.