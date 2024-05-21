https://ria.ru/20240521/vorobev-1947510269.html
В Подмосковье достроят новый больничный комплекс
В Подмосковье достроят новый больничный комплекс - РИА Новости, 21.05.2024
В Подмосковье достроят новый больничный комплекс
Строительство нового больничного комплекса из трех корпусов в Сергиево-Посадском городском округе планируют завершить в сентябре, сообщил губернатор Московской... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T18:58
2024-05-21T18:58
2024-05-21T19:07
общество
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
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*МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Строительство нового больничного комплекса из трех корпусов в Сергиево-Посадском городском округе планируют завершить в сентябре, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. "Здесь строится современный больничный комплекс с поликлиникой на 450 посещений в смену. Когда я был здесь два года назад, строители только заливали бетон, сейчас уже – работы на финишной прямой. Рассчитываем, что в сентябре они будут завершены, подключат оборудование", - отметил Воробьев, слова которого цитирует пресс-служба губернатора и правительства Московской области. Согласно сообщению, новое медучреждение будет состоять из трех больших корпусов, лечиться там смогут более 28 тысяч жителей, включая 6,5 тысячи детей. Строительство началось в 2022 году. Сейчас готовность составляет 79%.
https://ria.ru/20231102/dorogi-1907039497.html
московская область (подмосковье)
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общество, московская область (подмосковье), андрей воробьев
Общество, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев
В Подмосковье достроят новый больничный комплекс
Воробьев: в Сергиево-Посадском округе в сентябре достроят больничный комплекс
*МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Строительство нового больничного комплекса из трех корпусов в Сергиево-Посадском городском округе планируют завершить в сентябре, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"Здесь строится современный больничный комплекс с поликлиникой на 450 посещений в смену. Когда я был здесь два года назад, строители только заливали бетон, сейчас уже – работы на финишной прямой. Рассчитываем, что в сентябре они будут завершены, подключат оборудование", - отметил Воробьев, слова которого цитирует пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
Согласно сообщению, новое медучреждение будет состоять из трех больших корпусов, лечиться там смогут более 28 тысяч жителей, включая 6,5 тысячи детей.
Строительство началось в 2022 году. Сейчас готовность составляет 79%.