https://ria.ru/20240521/vorobev-1947510269.html

В Подмосковье достроят новый больничный комплекс

В Подмосковье достроят новый больничный комплекс - РИА Новости, 21.05.2024

В Подмосковье достроят новый больничный комплекс

Строительство нового больничного комплекса из трех корпусов в Сергиево-Посадском городском округе планируют завершить в сентябре, сообщил губернатор Московской... РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T18:58

2024-05-21T18:58

2024-05-21T19:07

общество

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

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*МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Строительство нового больничного комплекса из трех корпусов в Сергиево-Посадском городском округе планируют завершить в сентябре, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. "Здесь строится современный больничный комплекс с поликлиникой на 450 посещений в смену. Когда я был здесь два года назад, строители только заливали бетон, сейчас уже – работы на финишной прямой. Рассчитываем, что в сентябре они будут завершены, подключат оборудование", - отметил Воробьев, слова которого цитирует пресс-служба губернатора и правительства Московской области. Согласно сообщению, новое медучреждение будет состоять из трех больших корпусов, лечиться там смогут более 28 тысяч жителей, включая 6,5 тысячи детей. Строительство началось в 2022 году. Сейчас готовность составляет 79%.

https://ria.ru/20231102/dorogi-1907039497.html

московская область (подмосковье)

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общество, московская область (подмосковье), андрей воробьев