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Устинов назвал неуместными обвинения Запада в адрес России на ICONS - РИА Новости, 21.05.2024
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21:48 21.05.2024
https://ria.ru/20240521/ustinov-1947534578.html
Устинов назвал неуместными обвинения Запада в адрес России на ICONS
Устинов назвал неуместными обвинения Запада в адрес России на ICONS - РИА Новости, 21.05.2024
Устинов назвал неуместными обвинения Запада в адрес России на ICONS
Обвинения стран Запада в адрес России вокруг Украины на Международной конференции по физической ядерной безопасности неуместны, заявил заместитель постоянного... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T21:48
2024-05-21T21:48
россия
украина
вена
рафаэль гросси
магатэ
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ВЕНА, 21 мая - РИА Новости. Обвинения стран Запада в адрес России вокруг Украины на Международной конференции по физической ядерной безопасности неуместны, заявил заместитель постоянного представителя РФ при международных организациях в Вене Роман Устинов. "Представители недружественных стран, в частности ЕС, в некоторых случаях даже начинают свои выступления с резких обвинений и недружественных высказываний в адрес России по поводу ситуации на Украине. Это совершенно неуместно", - сказал Устинов журналистам на полях Международной конференции по физической ядерной безопасности. По его словам, мандат Конференции и ее тематика определены четко. "Это международное сотрудничество в области физической ядерной безопасности. И когда некоторые страны позволяют себе такие политизированные заявления, совершенно понятно, что физическая ядерная безопасность интересуют их в меньшей степени, а интересуют их, прежде всего, собственные политические установки. Для этого они используют любой форум, любое мероприятие. В определенной степени – это неуважение к организаторам, к МАГАТЭ, Генеральному директору Агентства Рафаэлю Гросси", - добавил зам постпреда. Международная конференция МАГАТЭ "Ядерная безопасность: Формирование будущего 2024" (ICONS 2024) проходит в Вене в период с 20 по 24 мая.
https://ria.ru/20240311/rezolyutsiya-1932334670.html
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россия, украина, вена, рафаэль гросси, магатэ, евросоюз
Россия, Украина, Вена, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, Евросоюз
Устинов назвал неуместными обвинения Запада в адрес России на ICONS

Устинов: обвинения Запада в адрес России вокруг Украины неуместны на ICONS

© Pixabay / Pixabay / saarmaicaВид на Вену
Вид на Вену - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© Pixabay / Pixabay / saarmaica
Вид на Вену. Архивное фото
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ВЕНА, 21 мая - РИА Новости. Обвинения стран Запада в адрес России вокруг Украины на Международной конференции по физической ядерной безопасности неуместны, заявил заместитель постоянного представителя РФ при международных организациях в Вене Роман Устинов.
«
"Представители недружественных стран, в частности ЕС, в некоторых случаях даже начинают свои выступления с резких обвинений и недружественных высказываний в адрес России по поводу ситуации на Украине. Это совершенно неуместно", - сказал Устинов журналистам на полях Международной конференции по физической ядерной безопасности.
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По его словам, мандат Конференции и ее тематика определены четко.
«
"Это международное сотрудничество в области физической ядерной безопасности. И когда некоторые страны позволяют себе такие политизированные заявления, совершенно понятно, что физическая ядерная безопасность интересуют их в меньшей степени, а интересуют их, прежде всего, собственные политические установки. Для этого они используют любой форум, любое мероприятие. В определенной степени – это неуважение к организаторам, к МАГАТЭ, Генеральному директору Агентства Рафаэлю Гросси", - добавил зам постпреда.
Международная конференция МАГАТЭ "Ядерная безопасность: Формирование будущего 2024" (ICONS 2024) проходит в Вене в период с 20 по 24 мая.
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РоссияУкраинаВенаРафаэль ГроссиМАГАТЭЕвросоюз
 
 
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