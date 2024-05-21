https://ria.ru/20240521/ustinov-1947534578.html

Устинов назвал неуместными обвинения Запада в адрес России на ICONS

Устинов назвал неуместными обвинения Запада в адрес России на ICONS - РИА Новости, 21.05.2024

Устинов назвал неуместными обвинения Запада в адрес России на ICONS

Обвинения стран Запада в адрес России вокруг Украины на Международной конференции по физической ядерной безопасности неуместны, заявил заместитель постоянного... РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T21:48

2024-05-21T21:48

2024-05-21T21:48

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украина

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рафаэль гросси

магатэ

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ВЕНА, 21 мая - РИА Новости. Обвинения стран Запада в адрес России вокруг Украины на Международной конференции по физической ядерной безопасности неуместны, заявил заместитель постоянного представителя РФ при международных организациях в Вене Роман Устинов. "Представители недружественных стран, в частности ЕС, в некоторых случаях даже начинают свои выступления с резких обвинений и недружественных высказываний в адрес России по поводу ситуации на Украине. Это совершенно неуместно", - сказал Устинов журналистам на полях Международной конференции по физической ядерной безопасности. По его словам, мандат Конференции и ее тематика определены четко. "Это международное сотрудничество в области физической ядерной безопасности. И когда некоторые страны позволяют себе такие политизированные заявления, совершенно понятно, что физическая ядерная безопасность интересуют их в меньшей степени, а интересуют их, прежде всего, собственные политические установки. Для этого они используют любой форум, любое мероприятие. В определенной степени – это неуважение к организаторам, к МАГАТЭ, Генеральному директору Агентства Рафаэлю Гросси", - добавил зам постпреда. Международная конференция МАГАТЭ "Ядерная безопасность: Формирование будущего 2024" (ICONS 2024) проходит в Вене в период с 20 по 24 мая.

https://ria.ru/20240311/rezolyutsiya-1932334670.html

https://ria.ru/20240329/ukraina-1936505476.html

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россия, украина, вена, рафаэль гросси, магатэ, евросоюз