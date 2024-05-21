https://ria.ru/20240521/ukraina-1947388303.html

Слуцкий призвал признать Украину террористическим государством

Слуцкий призвал признать Украину террористическим государством - РИА Новости, 21.05.2024

Слуцкий призвал признать Украину террористическим государством

Россия должна признать и призвать парламенты мира признать Украину террористическим государством, заявил глава комитета Госдумы по международным делам и лидер... РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T12:50

2024-05-21T12:50

2024-05-21T13:05

специальная военная операция на украине

украина

в мире

россия

леонид слуцкий (политик)

госдума рф

владимир зеленский

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Россия должна признать и призвать парламенты мира признать Украину террористическим государством, заявил глава комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий."Мы сегодня должны признать и призвать парламенты мира признать Украину террористическим государством. Украинская хунта и Зеленский являются военными преступниками, которые уничтожили массу в том числе своих граждан, которые одурманены деструктивной киевской пропагандой", - сказал Слуцкий на пленарном заседании ГД.По его мнению, Владимира Зеленского необходимо признать военным преступником, которому место на скамье подсудимых.

https://ria.ru/20240520/zelenskiy-1947238364.html

украина

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Кирилл Волков

украина, в мире, россия, леонид слуцкий (политик), госдума рф, владимир зеленский