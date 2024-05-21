https://ria.ru/20240521/ukraina-1947388303.html
Слуцкий призвал признать Украину террористическим государством
Слуцкий призвал признать Украину террористическим государством - РИА Новости, 21.05.2024
Слуцкий призвал признать Украину террористическим государством
Россия должна признать и призвать парламенты мира признать Украину террористическим государством, заявил глава комитета Госдумы по международным делам и лидер... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T12:50
2024-05-21T12:50
2024-05-21T13:05
специальная военная операция на украине
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леонид слуцкий (политик)
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владимир зеленский
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Россия должна признать и призвать парламенты мира признать Украину террористическим государством, заявил глава комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий."Мы сегодня должны признать и призвать парламенты мира признать Украину террористическим государством. Украинская хунта и Зеленский являются военными преступниками, которые уничтожили массу в том числе своих граждан, которые одурманены деструктивной киевской пропагандой", - сказал Слуцкий на пленарном заседании ГД.По его мнению, Владимира Зеленского необходимо признать военным преступником, которому место на скамье подсудимых.
https://ria.ru/20240520/zelenskiy-1947238364.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Слуцкий призвал признать Украину террористическим государством
Слуцкий: нужно призвать весь мир признать Украину террористическим государством