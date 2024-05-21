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Слуцкий призвал признать Украину террористическим государством - РИА Новости, 21.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:50 21.05.2024 (обновлено: 13:05 21.05.2024)
https://ria.ru/20240521/ukraina-1947388303.html
Слуцкий призвал признать Украину террористическим государством
Слуцкий призвал признать Украину террористическим государством - РИА Новости, 21.05.2024
Слуцкий призвал признать Украину террористическим государством
Россия должна признать и призвать парламенты мира признать Украину террористическим государством, заявил глава комитета Госдумы по международным делам и лидер... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T12:50
2024-05-21T13:05
специальная военная операция на украине
украина
в мире
россия
леонид слуцкий (политик)
госдума рф
владимир зеленский
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Россия должна признать и призвать парламенты мира признать Украину террористическим государством, заявил глава комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий."Мы сегодня должны признать и призвать парламенты мира признать Украину террористическим государством. Украинская хунта и Зеленский являются военными преступниками, которые уничтожили массу в том числе своих граждан, которые одурманены деструктивной киевской пропагандой", - сказал Слуцкий на пленарном заседании ГД.По его мнению, Владимира Зеленского необходимо признать военным преступником, которому место на скамье подсудимых.
https://ria.ru/20240520/zelenskiy-1947238364.html
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украина, в мире, россия, леонид слуцкий (политик), госдума рф, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, Россия, Леонид Слуцкий (политик), Госдума РФ, Владимир Зеленский
Слуцкий призвал признать Украину террористическим государством

Слуцкий: нужно призвать весь мир признать Украину террористическим государством

© РИА Новости / Пресс-служба ЛДПР | Перейти в медиабанкЛеонид Слуцкий
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© РИА Новости / Пресс-служба ЛДПР
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Леонид Слуцкий. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Россия должна признать и призвать парламенты мира признать Украину террористическим государством, заявил глава комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
"Мы сегодня должны признать и призвать парламенты мира признать Украину террористическим государством. Украинская хунта и Зеленский являются военными преступниками, которые уничтожили массу в том числе своих граждан, которые одурманены деструктивной киевской пропагандой", - сказал Слуцкий на пленарном заседании ГД.
По его мнению, Владимира Зеленского необходимо признать военным преступником, которому место на скамье подсудимых.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
"Дни сочтены": обвинения Зеленского в адрес России вызвали гнев в Сети
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВ миреРоссияЛеонид Слуцкий (политик)Госдума РФВладимир Зеленский
 
 
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